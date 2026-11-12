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पाकिस्तान-श्रीलंका मैच में हाईवोल्टेज ड्रामा, धनंजय डी सिल्वा से भिड़े रजाउल्लाह, VIDEO

पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट मैच में धनंजय डी सिल्वा और कुसल मेंडिस ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया है. मुकाबले के दौरान धनजंय डी सिल्वा और पाकिस्तानी गेंदबाज रजाउल्लाह के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली.

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रजाउल्लाह ने इस साल इंग्लैंड दौेरे पर किया था टेस्ट डेब्यू. (Photo: AFP)
रजाउल्लाह ने इस साल इंग्लैंड दौेरे पर किया था टेस्ट डेब्यू. (Photo: AFP)

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला रावलपिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मुकाबले के तीसरे दिन मैदान पर माहौल गरमा गया. पाकिस्तानी गेंदबाज रजाउल्लाह और पूर्व श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली.

खास बात यह रही कि पाकिस्तानी गेंदबाज जहां गुस्से में दिखे, वहीं डी सिल्वा मुस्कुराते नजर आए. यह घटना श्रीलंका की पारी के 70वें ओवर की है. रजाउल्लाह ने डी सिल्वा के खिलाफ लगातार शॉर्ट गेंदों का इस्तेमाल किया. पहली गेंद पर श्रीलंकाई बल्लेबाज ने पीछे हटकर पुल शॉट खेला, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के हाथों में चली गई. इसके बाद डी सिल्वा ने गेंदबाज से कुछ कहा. रजाउल्लाह ने भी जवाब दिया और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई.

अगली गेंद पर धनंजय डी सिल्वा ने झुककर खुद को बचाया, जबकि इसके बाद शॉर्ट गेंद को उन्होंने लेग साइड में खेलकर एक रन हासिल किया.
यह भी पढ़ें: IND vs NZ: 5 गेंदों पर 5 विकेट लेकर रचा था इतिहास, अब 31 साल की उम्र में न्यूजीलैंड टीम में हुई एंट्री

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मुकाबले में पाकिस्तान ने पहली पारी 434/9 के स्कोर पर घोषित की थी. सऊद शकील 93 रन बनाकर शतक से चूक गए, जबकि बाबर आजम, मोहम्मद ताहा, तैयब आरिफ और अराफात मिन्हास ने अर्धशतक लगाए.
यह भी पढ़ें: जिस मुस्ताफिजुर को किया था IPL से बाहर, अब उनपर मिनी ऑक्शन में फिर लगेगी बोली!

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धनंजय-मेंडिस ने जड़े शतक
जवाब में श्रीलंका ने 155 रनों के स्कोर तक 4 विकेट गंवा दिए थे. यहां से धनंजय डी सिल्वा और कप्तान कुसल मेंडिस ने मोर्चा संभाला. दोनों ने पांचवें विकेट के लिए नाबाद 249 रन जोड़कर टीम को मुश्किल से निकाला.

दोनों बल्लेबाजों ने अपने-अपने शतक भी पूरे किए. इस साझेदारी ने श्रीलंका को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. श्रीलंका ने तीसरे दिन स्टम्प तक अपनी पहली पारी में 4 विकेट पर 404 रन बनाए.

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