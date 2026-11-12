पाकिस्तान-श्रीलंका मैच में हाईवोल्टेज ड्रामा, धनंजय डी सिल्वा से भिड़े रजाउल्लाह, VIDEO

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला रावलपिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मुकाबले के तीसरे दिन मैदान पर माहौल गरमा गया. पाकिस्तानी गेंदबाज रजाउल्लाह और पूर्व श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली.

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खास बात यह रही कि पाकिस्तानी गेंदबाज जहां गुस्से में दिखे, वहीं डी सिल्वा मुस्कुराते नजर आए. यह घटना श्रीलंका की पारी के 70वें ओवर की है. रजाउल्लाह ने डी सिल्वा के खिलाफ लगातार शॉर्ट गेंदों का इस्तेमाल किया. पहली गेंद पर श्रीलंकाई बल्लेबाज ने पीछे हटकर पुल शॉट खेला, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के हाथों में चली गई. इसके बाद डी सिल्वा ने गेंदबाज से कुछ कहा. रजाउल्लाह ने भी जवाब दिया और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई.

Razaullah vs De Silva big fight today 🔥 #PAKvSL https://t.co/QlYlHPaCG9 — Cricket Highlights (@kholi_babar) November 11, 2026

अगली गेंद पर धनंजय डी सिल्वा ने झुककर खुद को बचाया, जबकि इसके बाद शॉर्ट गेंद को उन्होंने लेग साइड में खेलकर एक रन हासिल किया.

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मुकाबले में पाकिस्तान ने पहली पारी 434/9 के स्कोर पर घोषित की थी. सऊद शकील 93 रन बनाकर शतक से चूक गए, जबकि बाबर आजम, मोहम्मद ताहा, तैयब आरिफ और अराफात मिन्हास ने अर्धशतक लगाए.

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धनंजय-मेंडिस ने जड़े शतक

जवाब में श्रीलंका ने 155 रनों के स्कोर तक 4 विकेट गंवा दिए थे. यहां से धनंजय डी सिल्वा और कप्तान कुसल मेंडिस ने मोर्चा संभाला. दोनों ने पांचवें विकेट के लिए नाबाद 249 रन जोड़कर टीम को मुश्किल से निकाला.

दोनों बल्लेबाजों ने अपने-अपने शतक भी पूरे किए. इस साझेदारी ने श्रीलंका को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. श्रीलंका ने तीसरे दिन स्टम्प तक अपनी पहली पारी में 4 विकेट पर 404 रन बनाए.

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