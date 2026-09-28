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इंडिया लंदन से 100 गुना सेफ है... NRI क्यों करने लगा भारत की तारीफ?

बेंगलुरु के एंटरप्रेन्योर कौशिक मुड्डा ने लंदन में अपनी पहली रात का एक हैरान करने वाला अनुभव शेयर किया है. उनके मुताबिक, यूस्टन स्टेशन से निकलने के बाद एक शख्स ने टायर पंचर होने की बात कहकर उनका ध्यान भटकाया, जबकि दूसरा टैक्सी की डिक्की से उनका बैग निकालने की कोशिश कर रहा था.

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इस पोस्ट पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी (Photo: Kaushik Mudda/X)
इस पोस्ट पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी (Photo: Kaushik Mudda/X)

लंदन पहुंचे बेंगलुरु के एक भारतीय CEO के साथ पहली ही रात ऐसा वाकया हुआ, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया. अब उनकी पोस्ट पर वायरल हो रही है, और इस पर लोग अपना-अपना एक्सपियरेंस शेयर कर रहे हैं.CEO ने लंदन में अपनी आपबीती बताते हुए बताया कि लंदन के यूस्टन स्टेशन से निकलने के बाद टैक्सी में रखा उनका बैग चोरी करने की  कोशिश की गई. कौशिक मुड्डा ने बताया कि एक शख्स ने टायर पंचर होने की बात कहकर उनका ध्यान भटकाया, जबकि दूसरा व्यक्ति टैक्सी की डिक्की से उनका बैग निकालने की कोशिश कर रहा था.

टायर पंचर बताकर ध्यान भटकाया

इथेरियल मशीन्स के को-फाउंडर और CEO कौशिक मुड्डा के मुताबिक, वह लंदन में अपनी पहली रात यूस्टन स्टेशन से निकले थे. उन्होंने अपना सामान टैक्सी की डिक्की में रखा और अंदर बैठ गए.इसी दौरान एक शख्स उनके पास आया और बताया कि टैक्सी का टायर पंचर है. मुड्डा ने टायर देखने के लिए जैसे ही गाड़ी से बाहर कदम रखा, उनकी नजर डिक्की की तरफ गई.उन्होंने देखा कि एक दूसरा शख्स डिक्की के अंदर हाथ डालकर उनका बैग निकालने की कोशिश कर रहा था.

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शख्स को धक्का देकर बैग बचाया

मुड्डा ने अपने X पोस्ट में बताया कि उन्होंने उस शख्स को धक्का दिया और अपना बैग वापस ले लिया. इसके बाद दोनों लोग वहां से भाग गए. उन्होंने घटना के बाद लिखा कि उनके अनुभव में भारत लंदन से 1000 गुना ज्यादा सेफ है.

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उनके पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी. कुछ यूजर्स ने यूस्टन स्टेशन के आसपास ऐसे ही चोरी के प्रयासों का अपना अनुभव साझा किया. एक यूजर ने बताया कि उसके साथ भी स्टेशन के बाहर सामान को लेकर ऐसा ही कोशिश हुई थी.

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