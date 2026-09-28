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देखते ही देखते सियार को निगल गया 15 फीट का अजगर! खौफनाक नजारा देख सहमे लोग; रोंगटे खड़े कर देंगे ये 3 Video

Bhind Python Attack: भिंड के काशीपुरा में 15 फीट लंबे अजगर ने सियार को अपने शिकंजे में जकड़कर जिंदा निगला. वन विभाग ने किया सुरक्षित रेस्क्यू. पढ़ें पूरी खबर...

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सियार को साबुत निगलने के बाद सुस्त पड़ा विशाल अजगर.(Photo:ITG)
सियार को साबुत निगलने के बाद सुस्त पड़ा विशाल अजगर.(Photo:ITG)

मध्य प्रदेश के भिंड जिले से एक हैरान और खौफनाक कर देने वाला मामला सामने आया है. काशीपुरा गांव में पिछले दो दिनों से लगातार देखा जा रहा करीब 15 फीट लंबा विशालकाय अजगर रविवार सुबह एक खेत में आक्रामक रूप में नजर आया. अजगर ने एक सियार पर हमला कर उसे अपने भारी-भरकम शरीर के शिकंजे में कस लिया और ग्रामीणों की मौजूदगी में ही उसे साबुत निगल गया.

रौन तहसील के काशीपुरा का यह मामला है. मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, रविवार सुबह गांव के पास स्थित खेत में ग्रामीणों ने देखा कि विशाल अजगर सियार को अपने शरीर में बुरी तरह जकड़े हुए बैठा था. ग्रामीणों के देखते ही देखते अजगर ने सियार को पूरी तरह निगल लिया.

यह भयावह दृश्य देखकर मौके पर जमा ग्रामीणों के पसीने छूट गए और पूरे गांव में अजगर की मौजूदगी को लेकर भारी दहशत फैल गई. देखें VIDEO:- 

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मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू

सियार को निगलने के बाद अजगर शरीर भारी होने की वजह से सुस्त पड़ गया और मौके पर ही पड़ा रहा. ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी. देखें VIDEO:- 

सूचना मिलते ही वन विभाग का रेस्क्यू दल मौके पर पहुंचा. टीम ने करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत और सावधानीपूर्वक चले ऑपरेशन के बाद 15 फीट लंबे अजगर को सुरक्षित पकड़कर बोरे में बंद किया. देखें VIDEO:- 

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इसके बाद उसे गांव से दूर घने प्राकृतिक जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली.

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