scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

होर्मुज पर तनाव के बीच मोजतबा की चेतावनी, कहा- अरब सागर से अमेरिकी सेना को खदेड़ेंगे

ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा हुसैनी खामेनेई ने अरब सागर से विदेशी सैन्य बलों को बाहर खदेड़ने की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि ईरानी सेना ने दुश्मनों को देश के दक्षिणी तट के पास समुद्री इलाकों में पीछे हटने को मजबूर कर दिया है.

Advertisement
X
ईरान के सर्वोच्च नेता ने दी अमेरिका को चेतावनी (File Photo: Reuters)
ईरान के सर्वोच्च नेता ने दी अमेरिका को चेतावनी (File Photo: Reuters)

ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा हुसैनी खामेनेई ने विदेशी सैन्य बलों को अरब सागर से बाहर खदेड़ने की चेतावनी दी है. यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए युद्धविराम शर्तों को मानने से इनकार कर दिया था. ऐसे में, मोजतबा ने दावा किया है कि ईरानी सेना ने पहले ही दुश्मनों को देश के दक्षिणी तट के पास समुद्री इलाकों में पीछे हटने को मजबूर कर दिया है. 

इरानी मीडिया ने सोमवार को एक लिखित बयान जारी किया. इस बयान के मुताबिक, मोजतबा ने कहा कि ईरान की सशस्त्र सेनाएं टकराव के लिए तैयार हैं. साथ ही, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ को राष्ट्रीय प्रतिरोध का एक अहम केंद्र बताया.

मोजतबा का कहना है कि कुछ लोग ईरान को दुनिया की चौथी महाशक्ति के तौर पर देखते हैं. उनके मुताबिक, आज दुश्मन सेनाओं की अरब सागर से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती. उन्होंने कहा कि वह दिन भी जल्द आएगा जब अरब सागर से उनकी मौजूदगी ही पूरी तरह खत्म हो जाएगी. 

सम्बंधित ख़बरें

island Qeshm Explosions.
ईरान के केशम द्वीप पर सुनाई दीं धमाकों की आवाज, इलाके में हलचल तेज
खामेनेई के बेटे को लेकर ईरानी राष्ट्रपति का बड़ा बयान
'मोजतबा खामेनेई जिंदा हैं या नहीं?' ईरानी राष्ट्रपति ने किया खुलासा
एक महीने के शांति के बाद एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच जंग भड़क उठी है (Photo: ITG)
US-ईरान फिर भिड़े, कुवैत-बहरीन से जॉर्डन तक 4 देश दहल उठे
US-Iran tensions
'असहनीय दर्द देंगे...' ट्रंप के दावे पर ईरान ने किया पलटवार
iran protestiran protest
ईरान ने विदेशी नागरिक को दी फांसी, सत्ता को चुनौती देने का खूनी हिसाब!

'जल्द ही अरब सागर पूरी तरह खाली होगा'

ईरान के सर्वोच्च नेता का यह बयान ऐसे समय में आया है जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है. मोजतबा ने दावा किया कि ईरानी सेनाओं ने देश के आस-पास के समुद्री इलाकों में अपने दुश्मनों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है. उनका कहना है कि पहले विदेशी सेनाएं ईरान के दक्षिणी समुद्रों में सक्रिय थीं लेकिन अब उन्हें पीछे धकेल दिया गया है.  

Advertisement

यह भी पढ़ें: ब्रिटेन में US बेस के पास पकड़े गए 5 लोग कौन? क्या है ईरान कनेक्शन, ट्रंप बोले- बड़ा नुकसान करने की तैयारी में थे

उन्होंने कहा, "ईरान के दो दक्षिणी समुद्र कभी दुश्मन सेनाओं के घूमने-फिरने की जगह हुआ करते थे. लेकिन आज, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के योद्धाओं और रक्षकों से मिली करारी चोटों के कारण, वे अरब सागर से आगे नहीं बढ़ पाते. जब भी उन्होंने इस खतरे का सामना करने की हिम्मत की है, उन्हें खुद ही नुकसान उठाना पड़ा है. और जल्द ही, अरब सागर भी उनसे पूरी तरह खाली हो जाएगा."

होर्मुज को लेकर तनाव

मोजतबा ने साफ कहा कि अलग-अलग जातीय और सामाजिक बैकग्राउंड वाले ईरानी लोग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर देश के रुख के साथ खड़े हैं. मोजतबा का यह संदेश न्यूयॉर्क में UN महासभा के 81वें सत्र के कुछ दिनों बाद आया है. कुछ दिनों पहले अमेरिका ने ईरान के युद्धविराम की शर्तों को ठुकरा दिया है.  अमेरिका और ईरान में होर्मुज खोलने को लेकर तनाव बना हुआ है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    देखते ही देखते सियार को निगल गया 15 फीट का अजगर! खौफनाक नजारा देख सहमे लोग; रोंगटे खड़े कर देंगे ये 3 Video |
    एक टेबल पर इंडिया-PAK, इस्लामाबाद में किस मीटिंग में शामिल होने पहुंचे भारतीय अधिकारी? |
    30 साल से सरकारी जमीन पर कब्जा, अचानक बदला खेल, कोर्ट में पैरवी छोड़ी और जमीन खाली, जानें क्या हुआ |
    उज्जैन में शाही मस्जिद के हिस्से को हटाने के दौरान पथराव, पुलिस का एक्शन |
    Homemade Lotion: बाजार के महंगे लोशन को कहें बाय, घर में 3 चीजों से बनाएं नेचुरल लोशन, स्किन रहेगी मखमली सॉफ्ट |
    उज्जैन में मस्जिद पर अफवाह फैलने के बाद कैसे मचा बवाल? देखें विशेष |
    थप्पड़ कांड में प्रवेश वर्मा के खिलाफ NCR दर्ज, AAP विधायक जरनैल सिंह पर भी एक्शन की तैयारी |
    'पढ़ाई में तेज, करना चाहता था नौकरी', जानें- कैसे प्रेमानंद से जुड़ा सुसाइड करने वाला दीपक |
    कानपुर: करोड़पति कारोबारी हत्याकांड में 21 दिन बाद जेल से बाहर आई बहू शालू, कोर्ट ने कहा- साजिश का नहीं मिला कोई सबूत |
    बच्चों पर नहीं हो रहा है मिर्गी की दवाओं का असर, डॉक्टरों ने बताया क्या है इसका समाधान
    Advertisement