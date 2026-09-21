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ऑस्ट्रेलिया में पिज्जा डिलीवरी करता था भारतीय, अब 3 रेस्टोरेंट और बीएमडब्ल्यू का मालिक

ऑस्ट्रेलिया में पिज्जा डिलीवरी से करियर शुरू करने वाले भारतीय शख्स ने 11 साल में अपनी अलग पहचान बनाई. आज वह 3 रेस्टोरेंट, घर और बीएमडब्ल्यू का मालिक है और हाल ही में उसे परिवार के साथ ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता भी मिली है.

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विनीथ कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में उसने पढ़ाई पूरी की (Photo:Pexel)
विनीथ कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में उसने पढ़ाई पूरी की (Photo:Pexel)

क्या आप इस पर यकीन कर सकते हैं कि भारत में पिज्जा डिलीवरी करने वाला कोई शख्स इतनी तेजी से तरक्की करेगा और तीन रेस्टोरेंट का मालिक बन जाएगा? इस सवाल का जवाब हो सकता है कि अगर किस्मत अच्छी रहे तो लाखों में एक शख्स के साथ ऐसा हो सकता है. नहीं तो आमतौर पर डिलीवरी करने वाला शख्स कैसे इतना बड़ा रास्ता तय करेगा? लेकिन कहते हैं, कई बार अगर सिस्टम ऐसा हो, तरक्की का रास्ता खुला हो और मेहनत का सही फल मिले, तो ऐसा संभव है.

सोशल मीडिया पर एक ऐसी कहानी वायरल हो रही है, जहां एक भारतीय शख्स ने महज 11 साल में अपनी किस्मत बदल दी. उसने अपने सफर की शुरुआत पिज्जा डिलीवरी के काम से की थी.

इस भारतीय शख्स की कहानी उसके ब्रदर-इन-लॉ और एंटरप्रेन्योर विनीथ के. ने X पर शेयर की है. विनीथ के मुताबिक, उसका ब्रदर-इन-लॉ करीब 11 साल पहले पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था. आज वह वहां अपना सफल बिजनेस खड़ा कर चुका है. ऑस्ट्रेलिया में 3 रेस्टोरेंट, अपना घर और बीएमडब्ल्यू का मालिक है. उसने ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता भी हासिल कर ली है.

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विनीथ कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में उसने पढ़ाई पूरी की, लेकिन शुरुआत में उसे अपने स्किल के हिसाब से जॉब नहीं मिली. अपना खर्च चलाने के लिए उसने पिज्जा डिलीवरी का काम शुरू किया. पढ़ाई पूरी करने के बाद जब उसे अपने फील्ड में नौकरी नहीं मिली, तो उसने पिज्जा शॉप में फुल-टाइम काम शुरू कर दिया. यहां वह पिज्जा बनाने के साथ उसकी डिलीवरी भी करने लगा.

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3 साल में पिज्जा फ्रेंचाइजी में लगाया पैसा

विनीथ के मुताबिक, करीब तीन साल तक काम करने के बाद उसने पार्टनरशिप और कुछ फंड्स की मदद से एक पिज्जा फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट किया. यहीं से उसके बिजनेस की शुरुआत हुई.

धीरे-धीरे उसका फ्रेंचाइजी बिजनेस बढ़ता गया और उसने दो और पिज्जा फ्रेंचाइजी खरीद लीं. इसके बाद उसका बिजनेस तेजी से बढ़ा और आगे चलकर वह 3 रेस्टोरेंट का मालिक बन गया.

कोविड के दौरान भारत आया, फिर पत्नी को ले गया ऑस्ट्रेलिया

कोविड महामारी के दौरान वह भारत वापस आया और शादी की. इसके बाद अपनी पत्नी को भी ऑस्ट्रेलिया ले गया. दूसरी तरफ उसका पिज्जा बिजनेस लगातार आगे बढ़ता रहा.

आज उसके पास ऑस्ट्रेलिया में अपना घर और बीएमडब्ल्यू कार भी है. विनीथ ने यह भी बताया कि उसके ब्रदर-इन-लॉ ने हैदराबाद में घर बनाया है और अपने माता-पिता को भी ऑस्ट्रेलिया बुलाया है.

11 साल बाद मिली ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता

विनीथ ने X पर पोस्ट करते हुए बताया कि उसके ब्रदर-इन-लॉ और उसके परिवार को इसी हफ्ते ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता मिली है.उन्होंने शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया कि उनका ब्रदर-इन-लॉ पिज्जा डिलीवरी करते हुए कड़ी मेहनत करता था. अब 11 साल बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

इस कहानी के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने इसे मेहनत और दृढ़ संकल्प की मिसाल बताया. वहीं कुछ लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में मिलने वाले बिजनेस अवसरों का जिक्र किया.

एक अन्य यूजर ने लिखा कि जिंदगी में सफल होने के लिए केवल किसी खास योग्यता या नौकरी पर निर्भर रहना जरूरी नहीं है. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, “बधाई हो. शानदार कहानी है. मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं होता. सही जगह, सही समय और किस्मत—सफलता या असफलता में हर चीज अपनी भूमिका निभाती है.”

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