एक टेबल पर इंडिया-PAK, इस्लामाबाद में किस मीटिंग में शामिल होने पहुंचे भारतीय अधिकारी?

पाकिस्तान और भारत के रिश्तों में तनाव के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जहां दोनों देश एक ही टेबल पर बैठे हैं. इससे भी ज्यादा अहम है बातचीत की लोकेशन. ये बातचीत हो रही है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में. दरअसल भारत इस्लामाबाद में सोमवार से शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की बैठक में शामिल हो रहा है.

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इस बैठक में भारत समेत संगठन के सभी सदस्य देश हिस्सा ले रहे हैं. खास बात ये है कि पिछले साल दोनों देशों के बीच हुए टकराव के बाद यह भारतीय प्रतिनिधिमंडल का पहला पाकिस्तान दौरा है. 2025 में भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर अभियान शुरू किया था और पाकिस्तान में स्थित आतंकी अड्डे ध्वस्त कर दिए थे. इसके बाद भारतीय अधिकारियों का ये पहला दौरा है.

भारत की ओर से SCO के नेशनल कोऑर्डिनेटर आलोक डिमरी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं. वहीं पाकिस्तान के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फैसल बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं. 28 से 30 सितंबर तक चलने वाली इस बैठक का मुख्य फोकस SCO के तहत सहयोग और समन्वय बढ़ाने के साथ-साथ संगठन के आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों पर है.

SCO में भारत और पाकिस्तान के अलावा रूस, चीन, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस शामिल हैं. इस बैठक का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि पाकिस्तान इस समय SCO के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट की अध्यक्षता कर रहा है. पाकिस्तान का कार्यकाल 2026-27 के लिए है और इसी दौरान अगस्त 2027 में SCO के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक इस्लामाबाद में प्रस्तावित है.

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पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के मुताबिक, बैठक में SCO सहयोग से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है. इनमें पाकिस्तान की अध्यक्षता के दौरान होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा, आगामी बैठकों और कार्यक्रमों की तैयारियां और संगठन के एजेंडे से जुड़े दूसरे विषय शामिल हैं.

पाकिस्तान ने अपनी SCO अध्यक्षता के लिए 'Turning Vision into Action: Connectivity, Innovation and Shared Prosperity' थीम तय की है. पाकिस्तान का कहना है कि वह इस दौरान सदस्य देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने, इनोवेशन को बढ़ावा देने, आर्थिक सहयोग मजबूत करने और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर जोर देगा.

इस बैठक को अगस्त 2027 में होने वाली SCO राष्ट्राध्यक्षों की बैठक की शुरुआती तैयारियों के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है. नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की बैठक में सदस्य देश आपसी समन्वय के जरिए आने वाले महीनों के कार्यक्रमों और उच्चस्तरीय बैठकों की रूपरेखा पर काम करेंगे.

भारत की ओर से इस बैठक में हिस्सा लेना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले साल के सैन्य तनाव के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य नहीं रहे हैं. इससे पहले विदेश मंत्री एस. जयशंकर अक्टूबर 2024 में SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद गए थे. तब वह 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में थे.

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अब एक बार फिर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का इस्लामाबाद पहुंचना SCO के बहुपक्षीय मंच पर भारत-पाकिस्तान की साथ मौजूदगी को रेखांकित करता है.

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