पीठ पर बच्चा बांधकर पेट्रोल पंप पर ड्यूटी करती है मां, लद्दाख की महिला का वीडियो देख भावुक हुए लोग

लद्दाख का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में एक महिला पेट्रोल पंप पर काम करती नजर आ रही है. खास बात यह है कि उसने अपने छोटे से बच्चे को कपड़े की मदद से पीठ पर बांध रखा है. बच्चा मां की पीठ पर है और मां गाड़ियों में पेट्रोल भरने में लगी है. महिला को काम के साथ बच्चे को संभालते देख लोग उसकी मेहनत की तारीफ कर रहे हैं. यह वीडियो इंस्टाग्राम यूजर और ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर प्रियंका ने शेयर किया है. वीडियो में महिला पेट्रोल पंप पर आने वाली गाड़ियों में पेट्रोल भरती है. इस दौरान उसका बच्चा पीठ पर बंधा रहता है. महिला ग्राहकों से बात करती है और अपना काम भी करती रहती है.

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प्रियंका ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, 'प्यारे दिल वाले लोग.' वीडियो देखने के बाद कई लोग महिला की मेहनत और अपने बच्चे को साथ लेकर काम करने के उसके तरीके की तारीफ कर रहे हैं.

वीडियो को मिले 90 लाख से ज्यादा व्यूज

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. इसे करीब 93 लाख बार देखा गया. वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने महिला की मेहनत और जिम्मेदारी निभाने के तरीके की तारीफ की. कुछ लोगों ने पेट्रोल पंप के मालिक की भी सराहना की, जिसने महिला को बच्चे के साथ काम करने की अनुमति दी. वहीं, कुछ यूजर्स ने कहा कि केवल महिला की तारीफ करना ही काफी नहीं है. अगर लोग उसकी वीडियो बना रहे हैं, तो उन्हें उसकी मदद करने के बारे में भी सोचना चाहिए.

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