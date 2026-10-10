खेत में नंगे पैर बोते हैं धान, फिर सूट-बूट में बन जाते हैं मॉडल, किसान का स्वैग वायरल, 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज

झारखंड के किसान निशांत केरकेट्टा का अनोखा अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कभी वह खेत में नंगे पैर धान के बीज बोते नजर आते हैं, तो कभी शर्ट, टाई, लंबे कोट और बूट्स पहनकर किसी मॉडल की तरह पोज देते हैं. उनकी रील्स में गांव की सादगी और शानदार फैशन का ऐसा मेल देखने को मिलता है कि लोग उनके अंदाज की तारीफ कर रहे हैं. निशांत केरकेट्टा झारखंड के रहने वाले 24 साल के किसान हैं. खेती के साथ-साथ उन्हें फैशन और फिटनेस का भी शौक है. उन्होंने अपने इस शौक को सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने का जरिया बना लिया है.

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उनके वीडियो की खास बात यह है कि इसकी शुरुआत बिल्कुल आम तरीके से होती है. निशांत खेत में काम करते, मिट्टी में चलते और बीज बोते दिखाई देते हैं. लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उनका अंदाज पूरी तरह बदल जाता है. वह शानदार कपड़े पहनकर कैमरे के सामने आते हैं और अपने स्टाइल से लोगों का ध्यान खींच लेते हैं.

कभी शर्ट-टाई, तो कभी लंबे कोट में दिखते हैं निशांत

निशांत अपने वीडियो में अलग-अलग तरह के कपड़े पहनकर फैशन दिखाते हैं. कहीं वह हल्के नीले रंग की शर्ट और चौड़े पैंट में नजर आते हैं, तो कहीं सफेद शर्ट, टाई, जींस और लंबे कोट में दिखाई देते हैं. एक लुक में वह काला ब्लेजर, पैंट और चश्मा पहनकर भी अपना अंदाज दिखाते हैं. खास बात यह है कि इन वीडियो के लिए वह किसी महंगे स्टूडियो या बड़े शहर की लोकेशन का सहारा नहीं लेते. गांव के खेत, घर, आंगन और आसपास की जगहें ही उनके वीडियो का बैकग्राउंड बनती हैं. यही चीज उनके वीडियो को दूसरों से अलग बनाती है.

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एक वीडियो को मिले 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज

निशांत की एक फैशन रील को 1.13 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है. उनके वीडियो में खेती से फैशन तक का अचानक होने वाला बदलाव लोगों को खूब पसंद आ रहा है. सोशल मीडिया पर लोग उनके स्टाइल और आत्मविश्वास की तारीफ कर रहे हैं. उनके वीडियो बॉलीवुड हस्तियों का ध्यान भी खींच चुके हैं. अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने उनके एक वीडियो पर 'क्या बात है' लिखकर तारीफ की. वहीं शिबानी दांडेकर और अनुषा दांडेकर ने भी उनके फैशन की सराहना की.

लोग क्यों कह रहे हैं 'ऑरा फार्मर'?

निशांत के वीडियो में एक तरफ खेतों में मेहनत करने वाला किसान दिखता है, तो दूसरी तरफ शानदार कपड़ों में मॉडल जैसा अंदाज. इसी अनोखे मेल की वजह से सोशल मीडिया पर लोग उन्हें 'ऑरा फार्मर' कह रहे हैं. यहां 'ऑरा' का मतलब किसी व्यक्ति के खास अंदाज, आत्मविश्वास और उसके प्रभाव से है. निशांत ने गांव की जिंदगी को अपने फैशन वीडियो का हिस्सा बनाकर दिखाया है कि स्टाइल दिखाने के लिए बड़े शहर या महंगे सेट की जरूरत नहीं होती. अपना अंदाज और उसे पेश करने का तरीका भी लोगों का ध्यान खींच सकता है.

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