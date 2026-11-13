How To Set Curd: बिना जामन भी फटाफट जम सकता है गाढ़ा दही! बस दूध में डाल दें ये 2 चीजें

How To Set Curd: घर में अचानक दही खत्म हो जाए और फ्रिज में जामन के लिए थोड़ा सा भी पुराना दही न मिले तो परेशानी होना लाजिमी है. खासकर तब, जब खाने के साथ दही खाने का मन हो या फिर रायता और कोई दूसरी डिश बनानी हो. ऐसे में अक्सर लोग बाजार से दही लाने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ज्यादातर घरों में दूध से नया दही जमाने के लिए पुराने दही का ही इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन अगर घर में जामन न हो तो क्या करें? अब इसके लिए बाजार जाने या किसी पड़ोसी से दही मांगने की जरूरत नहीं है.



आपकी रसोई में मौजूद कुछ आम चीजें इस काम में मदद कर सकती हैं. जी हां, आप कुछ चीजों की मदद से बिना जामन भी गाढ़ा-मलाईदार दही जमा सकते हैं. आज हम आपको उन 2 चीजों के बारे में बताएंगे, जिनका इस्तेमाल करके आप आसानी से बिना जामन भी दही जमा सकते हैं. ये दोनों तरीके काफी आसान हैं और इन्हें अपनाने के लिए आपको किसी खास सामान की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. आइए जानते हैं कि बिना जामन के घर पर दही जमाने के लिए इनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं.



1. हरी मिर्च से जमाएं दही: अगर घर में दही का जामन नहीं है तो हरी मिर्च आपके काम आ सकती है. माना जाता है कि हरी मिर्च के डंठल पर मौजूद नेचुरल माइक्रोब्स फर्मेंटेशन की प्रोसेस शुरू करने में मदद कर सकते हैं.

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कैसे जमाएं दही?

सबसे पहले दूध को अच्छी तरह उबाल लें.

अब इसे ठंडा होने दें. जब दूध हल्का गुनगुना रह जाए, तब इसका इस्तेमाल करें.

2 से 3 ताजी हरी मिर्च लें और उन्हें अच्छी तरह धोकर सुखा लें.

अब हरी मिर्च को डंठल समेत दूध में डाल दें. ध्यान रखें कि डंठल दूध में डूबे रहें.

बर्तन को ढककर किसी गर्म जगह पर 10 से 12 घंटे के लिए गर्म जगह पर रख दें.

2. सूखी लाल मिर्च से भी जमा सकते हैं दही

अगर घर में हरी मिर्च नहीं है तो सूखी लाल मिर्च से भी यह घरेलू तरीका आजमा सकते हैं. इसके लिए डंठल वाली सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है.

कैसे जमाएं दही?

सबसे पहले दूध को अच्छी तरह उबाल लें.

दूध को हल्का गुनगुना होने तक ठंडा करें.

अब इसमें डंठल समेत 2 सूखी लाल मिर्च डाल दें.

मिर्च को दूध में अच्छी तरह डुबोकर बर्तन को ढक दें.

इसे किसी गर्म जगह पर रातभर के लिए रख दें.

सुबह दूध जम गया हो तो मिर्च निकालकर दही का इस्तेमाल कर सकते हैं.

दही जमाते समय इन 4 बातों का रखें ध्यान



1. दूध का टेंपरेचर सही रखें: दही जमाने के लिए दूध न तो बहुत गर्म होना चाहिए और न ही बिल्कुल ठंडा. हल्का गुनगुना दूध बेहतर रहता है.

2. साफ बर्तन का इस्तेमाल करें: दही जमाने के लिए हमेशा साफ और सूखे बर्तन का इस्तेमाल करें.

3. गर्म जगह पर रखें: ठंड के मौसम में दूध को जमने में ज्यादा समय लग सकता है. इसलिए बर्तन को किसी गर्म जगह पर रखें.

4. दही को चेक जरूर करें: अगर दूध ठीक से नहीं जमता, उसमें अजीब महक आती है या रंग बदल जाता है तो उसे खाने से बचें.

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