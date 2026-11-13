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छठ पूजा पर राज ठाकरे की पोस्ट को कांग्रेस का समर्थन, मनोज तिवारी बोले- इसी वजह से महाराष्ट्र में खत्म हो रहा जनाधार

छठ पूजा पर MNS प्रमुख राज ठाकरे की सोशल मीडिया पोस्ट को कांग्रेस की ओर से समर्थन दिए जाने पर BJP सांसद मनोज तिवारी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि इस तरह का व्यवहार ही कांग्रेस और उसके सहयोगियों के राजनीतिक पतन की वजह बन रहा है.

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राज ठाकरे की छठ पूजा से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट पर कांग्रेस के समर्थन को लेकर BJP सांसद मनोज तिवारी ने प्रतिक्रिया दी. (File Photo: PTI)
राज ठाकरे की छठ पूजा से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट पर कांग्रेस के समर्थन को लेकर BJP सांसद मनोज तिवारी ने प्रतिक्रिया दी. (File Photo: PTI)

छठ पूजा को लेकर MNS प्रमुख राज ठाकरे की सोशल मीडिया पोस्ट पर कांग्रेस के समर्थन के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है. BJP सांसद मनोज तिवारी ने इस मामले में कांग्रेस और राज ठाकरे पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि इस तरह का व्यवहार ही उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर कर रहा है.

दिल्ली में इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए मनोज तिवारी ने कहा, "इसी तरह के व्यवहार की वजह से वे अपने पतन की ओर बढ़ रहे हैं. आज महाराष्ट्र में इन लोगों की बात कौन सुनता है? कोई मराठी मानुष इन्हें महत्व देने को तैयार नहीं है और इसकी वजह भी इनके ऐसे ही काम हैं."

छठ पूजा के समर्थन में क्या बोले मनोज तिवारी?

मनोज तिवारी ने कहा कि छठ पूजा को लेकर लोगों का समर्थन काफी ज्यादा है. उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जिक्र करते हुए कहा कि वह छठ के बड़े भक्त हैं और छठ व्रत करने वालों के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर रहे हैं.

 

राज ठाकरे की पोस्ट पर सियासी विवाद

राज ठाकरे की सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कांग्रेस की ओर से समर्थन दिए जाने के बाद यह मामला राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है. मनोज तिवारी ने कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाते हुए इसे महाराष्ट्र में उसके राजनीतिक प्रभाव से जोड़कर देखा.

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