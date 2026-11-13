छठ पूजा पर राज ठाकरे की पोस्ट को कांग्रेस का समर्थन, मनोज तिवारी बोले- इसी वजह से महाराष्ट्र में खत्म हो रहा जनाधार

छठ पूजा को लेकर MNS प्रमुख राज ठाकरे की सोशल मीडिया पोस्ट पर कांग्रेस के समर्थन के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है. BJP सांसद मनोज तिवारी ने इस मामले में कांग्रेस और राज ठाकरे पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि इस तरह का व्यवहार ही उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर कर रहा है.

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दिल्ली में इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए मनोज तिवारी ने कहा, "इसी तरह के व्यवहार की वजह से वे अपने पतन की ओर बढ़ रहे हैं. आज महाराष्ट्र में इन लोगों की बात कौन सुनता है? कोई मराठी मानुष इन्हें महत्व देने को तैयार नहीं है और इसकी वजह भी इनके ऐसे ही काम हैं."



छठ पूजा के समर्थन में क्या बोले मनोज तिवारी?



मनोज तिवारी ने कहा कि छठ पूजा को लेकर लोगों का समर्थन काफी ज्यादा है. उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जिक्र करते हुए कहा कि वह छठ के बड़े भक्त हैं और छठ व्रत करने वालों के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर रहे हैं.





#WATCH | Delhi: On the Congress extending support to MNS chief Raj Thackeray's social media post regarding Chhath Puja, BJP MP Manoj Tiwari says, "It is precisely this kind of behaviour that is leading them toward their own downfall. Who even pays any heed to these people in Maharashtra today? No Marathi Manus is willing to give them any standing, all because of these very actions. On the other hand, there is immense support for Chhath; in fact, the Chief Minister, Devendra Fadnavis, is a great devotee of the festival and is making all the necessary arrangements for those observing the Chhath fast." — ANI (@ANI) November 13, 2026

राज ठाकरे की पोस्ट पर सियासी विवाद



राज ठाकरे की सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कांग्रेस की ओर से समर्थन दिए जाने के बाद यह मामला राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है. मनोज तिवारी ने कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाते हुए इसे महाराष्ट्र में उसके राजनीतिक प्रभाव से जोड़कर देखा.

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