NCP के दोनों गुटों के विलय पर छगन भुजबल का बड़ा बयान, कहा- अभी सिर्फ शुरुआती स्तर पर बातचीत जारी

महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने शुक्रवार को कहा कि NCP के दोनों गुटों के संभावित विलय को लेकर अभी सिर्फ शुरुआती स्तर पर बातचीत चल रही है. इस मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के विलय के लिए पार्टी नेतृत्व के साथ चर्चा करने के अलावा सहयोगी दलों की सहमति भी जरूरी होगी.

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इंडिया टुडे की खबर के अनुसार, भुजबल ने कहा कि NCP के दोनों गुटों का एक साथ आना कई नेताओं की इच्छा है, लेकिन सवाल यह है कि यह कैसे होगा और इसकी पहल कौन करेगा. उन्होंने कहा कि शरद पवार और अजित पवार के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम सहमति नहीं बनी है.

भुजबल ने कहा कि उन्हें अजित पवार और शरद पवार के बीच हुई बातचीत के बारे में भी जानकारी मिली है, लेकिन इस पर अभी अंतिम मुहर नहीं लगी है. उन्होंने कहा कि यह फिलहाल सिर्फ चर्चा का विषय है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि NCP (SP) की ओर से क्या रुख है. भुजबल ने बताया कि NCP (SP) के नेता जयंत पाटील बड़ी सर्जरी के बाद जब अस्पताल में भर्ती थे, तब उनसे मिलने गए थे. इसके बाद अजित पवार ने भी उनसे मुलाकात की थी. करीब 40-45 मिनट की इस मुलाकात में अजित पवार और जयंत पाटील के बीच सभी को साथ लाने की संभावना पर चर्चा हुई थी. उन्होंने बताया कि इसके बाद शरद पवार और उनके चार-पांच सहयोगियों ने अजित पवार से मुलाकात की थी. इस दौरान सुप्रिया सुले भी मौजूद थीं.

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अजित पवार के निधन के बाद बदली स्थिति

छगन भुजबल ने कहा कि अजित पवार के निधन के बाद राजनीतिक स्थिति काफी बदल गई है. उन्होंने कहा कि अगर अजित पवार मौजूद होते तो वह सभी को साथ लेकर आगे बढ़ते और नेतृत्व करते, लेकिन उनके अचानक निधन से पूरा समीकरण बदल गया है.

NCP के दोनों गुट अलग-अलग गठबंधनों का हिस्सा हैं. NCP बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के साथ सरकार में है, जबकि NCP (SP) विपक्षी INDIA ब्लॉक का हिस्सा है. भुजबल ने कहा कि ऐसे में कोई भी कदम उठाने से पहले सहयोगी दलों से चर्चा और उनकी सहमति जरूरी होगी.

उन्होंने कहा कि दोनों गुटों के विलय का मामला आसान नहीं है. दोनों पक्षों के नेताओं की अपनी राजनीतिक अपेक्षाएं और अलग-अलग नजरिया है. इन सभी बातों को एक साथ लाना एक जटिल प्रक्रिया होगी.

पार्टी नेतृत्व के फैसले के साथ चलने की बात

जब भुजबल से पूछा गया कि क्या वह दोनों गुटों को एक साथ लाने की पहल करेंगे, तो उन्होंने कहा कि वह पार्टी नेतृत्व के फैसले का पालन करेंगे. उनके मुताबिक, पार्टी के नेता, विधायक और जिला अध्यक्ष इस पर फैसला करेंगे और वह अपनी राय उनके सामने रखेंगे.

उन्होंने कहा कि अजित पवार के निधन के बाद NCP की अध्यक्ष बनीं सुनेत्रा पवार पार्टी के सदस्यों को पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी देंगी और उन्हें भरोसा दिलाएंगी कि आगे क्या करना है.

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शरद पवार को बताया महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेताओं में से एक

छगन भुजबल ने शरद पवार के प्रति सम्मान जताते हुए उन्हें महाराष्ट्र के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं में से एक बताया. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दोनों अलग-अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हैं.भुजबल ने कहा कि शरद पवार ऐसे नेता हैं जो राजनीतिक विरोधियों के साथ भी संबंध बनाए रखते हैं और हर मामले में राजनीति को बीच में नहीं लाते. उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रिश्तों को राजनीतिक गठबंधन से अलग रखना चाहिए. इसी वजह से शरद पवार से दिवाली की शुभकामनाओं के लिए मुलाकात करना भी उचित था.

ठाकरे और पवार परिवारों के संभावित साथ आने पर क्या बोले?

जब उनसे ठाकरे परिवार के दोनों नेताओं और NCP के दोनों गुटों के एक साथ आने की संभावना को लेकर सवाल किया गया, तो भुजबल ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो उन लोगों को खुशी होगी, जिन्होंने संबंधित राजनीतिक संगठनों को खड़ा करने के लिए काम किया है. हालांकि, उन्होंने फिर स्पष्ट किया कि NCP के दोनों गुटों के विलय को लेकर अभी बातचीत ही चल रही है. किसी भी तरह का फैसला पार्टी नेतृत्व को लेना होगा और इसके लिए गठबंधन सहयोगियों से भी चर्चा करनी होगी.

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