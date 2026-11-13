फिल्म 'टॉक्सिक' का गोविंदा की गोली वाली घटना से कनेक्शन? समय रैना के शो में हुई चर्चा

'टॉक्सिक: अ फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' को बड़े पर्दे पर यश की शानदार वापसी माना जा रहा था. गीतू मोहनदास की इस फिल्म के जरिए, 'केजीएफ' फिल्मों के बाद कन्नड़ सिनेमा के 'रॉकिंग स्टार' चार साल में पहली बार बड़े पर्दे पर लौटे. भारी बजट, बड़ी स्टार कास्ट के बावजूद ये फिल्म फ्लॉप हो गई.

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बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई और इसकी कमाई 350 करोड़ रुपये से कम रही.

अब हाल ही में कॉमेडियन समय रैना ने एक्ट्रेस हुमा कुरैशी की हालिया फिल्म 'टॉक्सिक' के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन पर मजेदार तंज कसा. यह बातचीत 'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 के लेटेस्ट एपिसोड में हुई, जिसमें कृष्णा अभिषेक, आशीष सोलंकी और बलराज सिंह घई भी पैनलिस्ट के तौर पर शामिल थे.

समय ने हुमा से क्या कहा

'टॉक्सिक' में हुमा कुरैशी ने एलिज़ाबेथ का किरदार निभाया है. इस दौरान, समय ने 'टॉक्सिक' का जिक्र करने का मौका नहीं छोड़ा और इसके बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन पर तंज कसा. उन्होंने कहा, 'आमतौर पर लोग 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में आते हैं और फिर उनकी फिल्म फ्लॉप हो जाती है. आप पहली ऐसी इंसान हैं, जिनकी फिल्म फ्लॉप हुई और फिर आप यहां आईं.'

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हुमा ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, 'यार, मैंने तो बस 'टॉक्सिक' नाम की फिल्म में काम किया है, लेकिन असल जिंदगी में तो तुम खुद ही 'टॉक्सिक' हो.' समय ने हंसते हुए कहा, 'लेकिन कम से कम लोग मुझे तो देखते हैं.' इस पर हुमा ने कहा कि आजकल 'हेट-वॉचिंग' (नफरत के कारण देखना) का भी चलन है, जिससे व्यूज काफी बढ़ जाते हैं; शायद इसीलिए 'इंडियाज़ गॉट लेटेंट' टॉप पर है.

समय हंस पड़े और बोले कि यही बात 'टॉक्सिक' पर भी लागू होती है, साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि फिल्म के ट्रेलर में ही कई इंटीमेट (सेक्स) सीन थे. हुमा हंसीं और बोलीं कि जब समय मेहमानों को शो में बुलाते हैं तो बहुत तमीज से बात करते हैं, लेकिन शो के दौरान हमेशा 'जहर' उगलते रहते हैं.'

एपिसोड के एक और हिस्से में, कृष्णा अभिषेक ने उस घटना का जिक्र किया जब उनके चाचा, अभिनेता गोविंदा के पैर में गलती से गोली लग गई थी. बातचीत में शामिल होते हुए, कॉमेडियन आशीष सोलंकी ने मजाक में कहा कि शायद एक्टर ने 'टॉक्सिक' देखने के बाद ऐसा किया होगा.

'टॉक्सिक' के बारे में सब कुछ

गीतू मोहनदास द्वारा निर्देशित 'टॉक्सिक' में नयनतारा, कियारा आडवाणी, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया भी लीड रोल में हैं. यह फिल्म 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. 'टॉक्सिक' अपने इंटीमेट सीन्स और ऐसे दृश्यों की वजह से चर्चा में रही, जिनमें महिलाओं को कुछ इस तरह दिखाया गया है जो उनके लिए पॉजिटिव नहीं माना जा सकता. CBFC ने इस फिल्म को बिना किसी कट के 'A' रेटिंग के साथ पास कर दिया था.

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