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'FIR दर्ज करके मुझे चुप नहीं कराया जा सकता', ममता बनर्जी ने BJP नेताओं के घर धरने की दी चेतावनी

TMC कार्यालय में BJP समर्थितों द्वारा कथित तोड़फोड़ की ममता बनर्जी ने आलोचना की है. ममता ने कहा कि पार्टी इस तरह के हमलों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी. उन्होंने बंगाल से लेकर दिल्ली तक बीजेपी नेताओं के घर के बाहर धरने की भी चेतावनी दी है.

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ममता बनर्जी ने BJP नेताओं के घर हमले की चेतावनी दी है. (File Photo-ITG)
ममता बनर्जी ने BJP नेताओं के घर हमले की चेतावनी दी है. (File Photo-ITG)

पश्चिम बंगाल के कोलकाता में TMC के कैमैक स्ट्रीट स्थित दफ्तर में कथित तोड़फोड़ के बाद राजनीति गरमा गई है. पूर्व मुख्यमंत्री और TMC प्रमुख ममता बनर्जी ने घटना की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने BJP समर्थित लोगों पर पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ करने और जरूरी सामान ले जाने का आरोप लगाया है.

ममता बनर्जी ने गुरुवार को फेसबुक लाइव के जरिए इसपर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि कोलकाता में अगर कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति है, तो ग्रामीण इलाकों का क्या हाल होगा. उन्होंने आरोप लगाया कि BJP समर्थित लोगों ने पुलिस को भरोसे में लेकर TMC कार्यालय पर हमला किया.

दस्तावेज और उपकरण ले जाने का आरोप

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ममता ने आरोप लगाया कि हमलावर TMC कार्यालय से कंप्यूटर, दस्तावेज और दूसरे उपकरण लेकर गए. उन्होंने कहा कि कार्यालय में मौजूद लोगों को भी कथित तौर पर परेशान किया गया.

TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी इस घटना को लेकर BJP पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि BJP समर्थित हथियारबंद लोग गुरुवार तड़के पार्टी कार्यालय में पहुंचे थे.

अभिषेक बनर्जी ने घटना से जुड़े कथित CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर शेयर किए. फुटेज में कुछ लोग मास्क और हेलमेट पहने दिखाई दे रहे हैं. उनके हाथों में इलेक्ट्रॉनिक सामान भी नजर आ रहा है. एक कमरे में फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्षतिग्रस्त दिखाई दिए.

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पुलिस ने मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया है. एक पुलिस अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है.

BJP पर अराजकता फैलाने का आरोप

ममता बनर्जी ने BJP पर पश्चिम बंगाल में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया. उन्होंने जादवपुर विश्वविद्यालय में हुई कथित हिंसा का भी जिक्र किया.

ममता ने कहा कि राज्य में राजनीतिक माहौल खराब किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें घर से बाहर निकलने से रोकने की बात कही जा रही है. उन्होंने कहा कि वह ऐसी धमकियों से डरने वाली नहीं हैं. उन्हें लोकतंत्र और जनता पर भरोसा है.

ममता बनर्जी ने BJP को कड़ी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि TMC नेताओं और पार्टी कार्यालयों पर हमले जारी रहे तो उनकी पार्टी चुप नहीं बैठेगी.

ममता ने कहा कि जरूरत पड़ी तो TMC दिल्ली में BJP नेताओं के घरों के बाहर धरना देगी. उन्होंने बंगाल के युवाओं और महिलाओं के आंदोलन का भी जिक्र किया. ममता ने कहा कि BJP हमेशा सत्ता में नहीं रहेगी. भाजपा राज में पुलिस का इस्तेमाल TMC कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है.

TMC कार्यालय में कथित तोड़फोड़ के बाद दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. TMC ने घटना के लिए BJP को जिम्मेदार ठहराया है. वहीं, BJP की ओर से इन आरोपों पर जवाब आना बाकी है.

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ममता ने कहा कि वह केवल अपनी पार्टी के लिए नहीं बोल रही हैं. उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के सम्मान की बात कही. फिलहाल इस मामले में पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है. मामले की जांच जारी है.

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