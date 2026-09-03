The Traitors 2 Winner: बुद्धू बनकर क्रिस्टल ने किए 'मर्डर', सबको दिया चकमा, रिदा थराना संग जीता शो, मिले 66 लाख

फाइनली रियलिटी शो द ट्रेटर्स सीजन 2 को इसका विनर मिल चुका है. कमाल की बात ये है कि इस बार भी शो को 1 नहीं बल्कि दो विनर मिले हैं. क्रिस्टल डिसूजा और रिदा थराना ने शो जीता है. इसके साथ उन्होंने 66 लाख रुपये की प्राइज मनी जीती. फिनाले में दोनों ट्रेटर्स ने आखिर तक एक-दूसरे का साथ निभाया.

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ट्रेटर्स 2 का फिनाले

सबसे मजेदार बात ये थी कि क्रिस्टल के पास रिदा को गेम से बाहर करके पूरी रकम अकेले जीतने का मौका था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. फिनाले की शुरुआत मल्लिका शेरावत के 'मर्डर' से हुई. इसके बाद गेम में पांच खिलाड़ी बचे थे- क्रिस्टल, रिदा, शालिनी पस्सी, साहिल सलाथिया और दिलीप ताहिल. पांचों खिलाड़ी सर्कल ऑफ शक में पहुंचे, जहां पर दिलीप को बाहर का रास्ता दिखाया गया.

इसके बाद क्रिस्टल, रिदा, शालिनी, साहिल ने गेम के आखिरी सर्कल ऑफ शक में एंट्री की. यहां खिलाड़ियों के बीच भरोसे और शक ने तय किया कि कौन आगे जाएगा. सबसे पहले साहिल बाहर हुए और फिर शालिनी भी गेम से बाहर हो गईं. इस तरह क्रिस्टल और रिदा शो की दो फाइनल खिलाड़ी बनकर उभरीं.

क्रिस्टल ने क्यों रिदा संग शेयर की ट्रॉफी?

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फिनाले का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया, जब शालिनी ने रिदा के खिलाफ वोट किया. उस वक्त क्रिस्टल के पास अपनी फैलो ट्रेटर रिदा को गेम से बाहर करने का मौका था. अगर क्रिस्टल ने मौके का फायदा उठाया होता तो वो फिनाले में आखिरी ट्रेलर के रूप में पहुंचतीं. प्राइज मनी की अकेली हकदार होतीं. लेकिन क्रिस्टल ने रिदा संग चीट नहीं किया. उन्होंने रिदा को बचाया. उनके खिलाफ वोट नहीं किया. जब दोनों ने आखिरकार खुलासा किया कि वे ही ट्रेटर्स थीं, तो साहिल और शालिनी के चेहरों का रंग उतर गया था.

क्रिस्टल का शानदार गेम

टीवी की हसीना क्रिस्टल पहले दिन से शो में ट्रेटर हैं. उनके साथ के सभी ट्रेटर बारी-बारी से पकड़े गए. लेकिन क्रिस्टल शो के फिनाले तक अपनी पहचान छिपाने में कामयाब रहीं. उनकी भोली सी सूरत ने सबको चकमा दिया. क्रिस्टल ने गेम में खुद को डंब, कंफ्यूजिंग और कमजोर दिखाया. उनका यही नकाब गेम शो में उनकी ताकत बना. शो में कंटेस्टेंट्स ने क्रिस्टल को हल्के में लिया. एक्ट्रेस का गेम इतना स्ट्रॉन्ग था कि खुद करण जौहर ने उनकी तारीफ की थी. क्रिस्टल ने खुद को इनोसेंट दिखाने के चक्कर में कई बार रिस्की गेम खेला. उन्होंने जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी. गेम में उनका रिस्की एटीट्यूड फेवर में काम कर गया.

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रिदा का कॉन्फिडेंट गेम

क्रिस्टल ने मिड शो में रिदा को ट्रेटर चुना था. दोनों ने मिलकर कई मासूमों का मर्डर किया. वो गेम में एक दूसरे की ढाल बनीं और शो जीतने में कामयाब रहीं. रिदा शुरुआत में इनोसेंट थीं. उन्होंने गेम में कुल्लू और शहनील की ट्रेटर की पहचान को अनमास्क किया था. रिदा इसके बाद ट्रेलर अपॉइंट हुईं. वहां भी उनका गेम शानदार दिखा. दोनों हसीनाओं को शो जीतन की ढेर सारी बधाई.

शो का पहला सीजन उर्फी जावेद और निकिता लूथर ने जीता था.

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