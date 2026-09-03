'मेरा एक्स सीरियल किलर था...', महिला ने बताई वो डरावनी कहानी, जिससे सामने आई सच्चाई

जिस शख्स को कभी प्यार किया, जिसके साथ छह साल तक रिश्ते में रही और जिसके साथ एक बच्चा भी हुआ. वही एक दिन चार लोगों का हत्यारा निकला. इनमें महिला के अपने पिता भी शामिल थे. अमेरिका की एंबर कार्टर ने बताया कि कैसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड का असली चेहरा सामने आया और क्यों अब उसे लोगों पर भरोसा करने में भी डर लगता है.

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जिस शख्स के साथ वह कभी रिश्ते में थीं, वही बाद में चार लोगों की हत्या का दोषी पाया गया. इन चार लोगों में एंबर के अपने पिता 60 साल के ब्लेयर कार्टर भी थे. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, एंबर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस जेरेमी हैरिस को वह कभी मजाकिया, आकर्षक और अच्छी बातचीत करने वाला इंसान समझती थीं, वह इतना खतरनाक हो सकता है. आज एंबर कहती हैं क मैंने कभी नहीं सोचा था कि जेरेमी इस हद तक कुछ कर सकता है.

छह साल का रिश्ता, फिर अलग हुईं एंबर

एंबर की मुलाकात जेरेमी हैरिस से 2013 में कुछ कॉमन दोस्तों के जरिए हुई थी. शुरुआत में एंबर को वह काफी अच्छा लगा. वह मजाकिया था, आकर्षक था और लोगों से अच्छी तरह बातचीत करता था. दोनों के बीच रिश्ता शुरू हुआ और 2015 में उनके यहां एक बच्चा भी हुआ. लेकिन समय के साथ यह रिश्ता काफी खराब होता गया.

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एंबर का आरोप है कि जेरेमी उनके साथ हिंसक व्यवहार करता था. वह मानसिक स्वास्थ्य और नशे की समस्या से भी जूझ रहा था. आखिरकार 2018 में एंबर ने यह रिश्ता खत्म कर दिया. रिश्ता खत्म होने के बाद एंबर अपने चार बच्चों के साथ अपने पिता ब्लेयर के घर रहने लगीं. पिता उनके लिए सिर्फ पिता नहीं थे, बल्कि उनके सबसे करीबी दोस्त भी थे.

एंबर कहती हैं कि वह दुनिया के सबसे अच्छे पिता थे. मैं उनकी इकलौती बेटी थी. मैं ही उनकी पूरी दुनिया थी और वह मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे. उन्हें लोग अक्सर 'डैडीज गर्ल' कहते थे. लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही घर जल्द ही उनकी जिंदगी की सबसे दर्दनाक याद बनने वाला है.

हत्या से पहले एक्स बार-बार पूछता था लोकेशन

18 नवंबर 2020 को एंबर अपने पिता के साथ घर में थीं. हत्या से कुछ दिन पहले जेरेमी लगातार एंबर से उनकी लोकेशन पूछ रहा था. वह जानना चाहता था कि एंबर कहां हैं. लेकिन एंबर ने उसे अपनी लोकेशन बताने से इनकार कर दिया. हत्या वाले दिन सुबह सब कुछ बिल्कुल सामान्य था.

एंबर रात की शिफ्ट से काम करके घर लौटी थीं. इसके बाद उन्होंने बच्चों को स्कूल पहुंचाया. घर से निकलने से पहले उनके पिता ने बच्चों से कहा कि उनका दिन अच्छा गुजरे. वह एक-एक बच्चे की ओर इशारा करते हुए उन्हें अच्छा बच्चा बता रहे थे. फिर एंबर और बच्चों ने उन्हें अलविदा कहा.एंबर को क्या पता था कि यह उनके पिता के साथ आखिरी बातचीत होने वाली है.

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बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद एंबर करीब 11 बजे वापस घर पहुंचीं. लेकिन घर के पास पहुंचते ही उन्हें कुछ अजीब लगा. सड़क पर पुलिस की कई गाड़ियां खड़ी थीं. उनके पिता के घर के ठीक बाहर भी पुलिस मौजूद थी. एंबर को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है. उन्होंने अपने पिता को फोन किया. कोई जवाब नहीं आया. उन्होंने मैसेज किया.फिर भी कोई जवाब नहीं मिला. लेकिन पिता की कार अभी भी ड्राइववे में खड़ी थी.

अब एंबर को डर लगने लगा. उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि वह इसी घर में रहती हैं. पुलिस ने उन्हें बताया कि घर के अंदर एक शव मिला है, लेकिन अभी उसकी पहचान नहीं हुई है. यह सुनकर एंबर को समझ ही नहीं आया कि पुलिस क्या कह रही है. पुलिस ने उनसे पूछा कि उस वक्त घर में कौन-कौन होना चाहिए था. एंबर ने बताया कि उस समय उनके पिता के अलावा घर में कोई और नहीं होना चाहिए था.

इसके बाद पुलिस ने उन्हें कार बंद करने, बाहर निकलने और सड़क किनारे बैठने को कहा. धीरे-धीरे एंबर को अंदाजा होने लगा कि घर के अंदर मिला शव शायद उनके पिता का ही है. इसके बाद पुलिस ने एंबर से एक और सवाल पूछा. क्या उनकी या उनके पिता की किसी से दुश्मनी थी? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उन्हें या उनके पिता को नुकसान पहुंचाना चाहता हो?

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यही सवाल सुनकर एंबर को जेरेमी याद आया. उन्होंने पुलिस को अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बताया. अगले दिन एंबर अपने बच्चों के साथ एक होटल में रह रही थीं. पिता की मौत का सदमा अभी ताजा ही था कि पुलिस का फोन आया. पुलिस ने बताया कि एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है. वह संदिग्ध कोई और नहीं, बल्कि जेरेमी हैरिस था. एंबर के लिए यह विश्वास करना बेहद मुश्किल था.

वह कहती हैं कि मैं विश्वास ही नहीं करना चाहती थी कि उसने ऐसा किया है. मैं यह समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर क्यों. लेकिन असली झटका अभी बाकी था.

फिर सामने आईं तीन और हत्याओं की कहानियां

पिता की हत्या के कुछ ही दिनों बाद एंबर को पता चला कि जेरेमी सिर्फ उनके पिता की हत्या का आरोपी नहीं है. उसका नाम तीन और हत्याओं से जुड़ा था. जांच में सामने आया कि अक्टूबर 2020 के आखिर में जेरेमी ने 19 साल के छात्र जेडन उरेआ को गोली मार दी थी. जेडन की मौत हो गई.

इसके करीब दो हफ्ते बाद उसने 36 साल के एडम गॉत्रो और 57 साल के केनेथ जेरोम हैमिल्टन की भी गोली मारकर हत्या कर दी. इसके कुछ ही दिनों बाद जेरेमी ने एंबर के पिता ब्लेयर कार्टर को गोली मार दी. इसके बाद उसने उनके घर में आग लगा दी. यानी कुछ ही हफ्तों के भीतर चार लोग उसकी गोली के शिकार हुए. और उनमें एक एंबर के अपने पिता थे.

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एंबर कहती हैं कि वह जेरेमी को छह साल तक जानती थीं. लेकिन उनके मुताबिक उन्हें कभी अंदाजा नहीं हुआ कि वह इस तरह की हत्याएं कर सकता है. वह कहती हैं कि मैं डर गई थी और मेरा दिल टूट गया था कि जिस इंसान से मैंने जिंदगी के एक दौर में इतना प्यार किया, वह इतना भयानक काम कर सकता है.

एंबर का मानना है कि जेरेमी मानसिक बीमारी और नशे की समस्याओं से जूझ रहा था. वह यह भी कहती हैं कि अब उसे जेल में रखना ही बेहतर है, क्योंकि वहां वह किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और न ही एंबर या उनके बच्चों तक पहुंच सकता है.

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एंबर को पहले भी लगता था कि जेरेमी की जिंदगी किसी न किसी खतरनाक मोड़ पर पहुंच सकती है. वह कहती हैं कि उन्हें लगता था कि शायद कभी उसकी किसी से लड़ाई हो जाएगी, या शराब के नशे में उसका एक्सीडेंट हो जाएगा. लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह एक के बाद एक चार लोगों की हत्या कर देगा.

2023 में जेरेमी हैरिस ने चारों हत्याओं का दोष कबूल कर लिया. उसे बिना पैरोल के उम्रकैद की सजा सुनाई गई. पिता की हत्या के बाद एंबर की जिंदगी पूरी तरह बदल गई. वह कहती हैं कि अब उन्हें लोगों पर पहले की तुलना में ज्यादा सोच-समझकर भरोसा करना पड़ता है. उन्हें अपने पिता की बहुत याद आती है.

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उनका मजाकिया अंदाज, घर में रोज होने वाले छोटे-छोटे 'रॉक कॉन्सर्ट' और उनका हर मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहना- एंबर को सब याद आता है. वह कहती हैं कि उनके पिता बहुत सपोर्टिव, समझदार और मजाकिया इंसान थे. वह कभी खुद को बहुत गंभीरता से नहीं लेते थे. एंबर आज भी यह नहीं समझ पाई हैं कि आखिर जेरेमी उन्हें ढूंढने में कामयाब कैसे हुआ.

पिता की मौत के दो हफ्ते बाद मिली एक और खबर

इस पूरी त्रासदी के बीच एंबर को एक और बड़ा झटका मिला. पिता की मौत के करीब दो हफ्ते बाद उन्हें पता चला कि वह गर्भवती हैं. उस समय वह एक नए रिश्ते में थीं. इसके बाद एंबर ने अपना पूरा ध्यान बच्चों और परिवार को संभालने पर लगा दिया. वह मानती हैं कि इस सदमे से उबरना आसान नहीं था.

मुझे और मेरे बच्चों को अपनी जिंदगी दोबारा संभालने और इस सबके साथ जीना सीखने में काफी समय और मेहनत लगी. आज एंबर कहती हैं कि वह और उनके बच्चे जितना संभव है, उतना बेहतर जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं.

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उनकी सबसे बड़ी उम्मीद अब यही है कि उनके बच्चे स्वस्थ तरीके से बड़े हों और उन्हें यह समझ हो कि अपनी जिंदगी, अपने रिश्तों और अपने दिल की हिफाजत कैसे करनी है. कभी जिस शख्स को एंबर ने अपना साथी और अपने बच्चे का पिता समझा था, वही उनकी जिंदगी के सबसे बड़े डर की वजह बन गया. और सबसे दर्दनाक बात यह रही कि उस डर की कीमत उनके अपने पिता को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी.

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