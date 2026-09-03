छोटे से गमले में आसानी से उगाएं अखरोट का पौधा, तरीका है बेहद आसान; बाजार से 1200 रुपये किलो खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत

How To Grow Walnut At Home: जब भी ड्राई फ्रूट्स का नाम आता है, तो लोगों को बादाम, काजू और अखरोट जैसी चीजों का ध्यान आता है. लेकिन जब भी कोई अखरोट का नाम सुनता तो है तो दिमाग में सबसे पहले कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में लगे बड़े-बड़े पेड़ आते हैं. यही वजह है कि कई लोगों को लगता है कि अखरोट का पौधा सिर्फ खेत या बगीचे में ही लगाया जा सकता है. लेकिन अगर हम कहें कि आप बहुत ही आसानी से आपके घर पर थोड़ी सी जगह में ही अखरोट का पौधा उगा सकते हैं, तो क्या आप यकीन कर पाएंगे? अगर नहीं तो करना होगा.



आप घर की बालकनी या छत पर छोटे से गमले में अखरोट का पौधा उगा तो सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा. अखरोट कोई ऐसा पौधा नहीं है जो कुछ ही महीनों में फल देना शुरू कर दे. इसे अच्छी तरह डेवलप होने में काफी समय लग सकता है. सही बीज, गहरा गमला, अच्छी मिट्टी और उचित देखभाल इसके लिए बेहद जरूरी है. अगर आपका पौधा सही से ग्रो गया तो आप बाजार से महंगा अखरोट खरीदने से बचेंगे और अच्छी क्वालिटी का अखरोट भी खा पाएंगे.

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सबसे पहले चुनें अच्छा अखरोट: अगर अखरोट से पौधा तैयार करना चाहते हैं तो शुरुआत अच्छे और हेल्दी बीज से करें. अखरोट को पानी में करीब 2 से 3 दिन भिगोकर रखने की सलाह दी जाती है. इसके बाद इसे लगाने की तैयारी करें.

ध्यान रखें कि अखरोट के बीज से पौधे को अंकुरित कराना हमेशा आसान नहीं होता. कई किस्मों के अखरोट को अंकुरित होने के लिए ठंडी और नम कंडीशंस की जरूरत पड़ती है. इसलिए सिर्फ बीज को मिट्टी में डाल देने से हर बार पौधा तैयार हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है.

गहरा गमला चुनें

अखरोट का पौधा लगाने के लिए छोटे से नॉर्मल गमले की जगह बड़ा और गहरा गमला चुनें. गमले के नीचे पानी बाहर निकलने के लिए सही छेद जरूर होने चाहिए. इसका कारण है कि अखरोट की जड़ें नीचे की ओर काफी जगह चाहती हैं. अगर जड़ों को सही से जगह नहीं मिलेगी तो पौधे की ग्रोथ पर बुरा असर हो सकता है.

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कैसी होनी चाहिए मिट्टी?

अखरोट के पौधे के लिए ऐसी मिट्टी अच्छी रहती है जिसमें पानी जमा न हो और पानी की निकासी अच्छी हो. दोमट मिट्टी इसके लिए अच्छी मानी जाती है. आप मिट्टी में रेत और ऑर्गेनिक खाद मिलाकर ऐसा मिश्रण तैयार कर सकते हैं जिसमें नमी भी बनी रहे और एक्स्ट्रा पानी आसानी से निकल जाए. सबसे जरूरी बात ये है कि गमले में पानी रुकना नहीं चाहिए. ज्यादा पानी और लगातार गीली मिट्टी जड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है.

अखरोट को कितनी गहराई में लगाएं?

तैयार मिट्टी में अखरोट के बीज को करीब 2 से 3 इंच गहराई में लगाएं. इसके बाद ऊपर से मिट्टी की हल्की लेयर डाल दें. बीज लगाने के बाद मिट्टी को हल्का नम रखें. जरूरत से ज्यादा पानी डालने की गलती न करें. मिट्टी सूखने लगे तभी पानी दें.

धूप कितनी जरूरी है?

अखरोट के पौधे को अच्छी रोशनी की जरूरत होती है. हालांकि शुरुआती कंडीशन में पौधे को बहुत तेज और झुलसा देने वाली सीधी धूप से बचाना अच्छा हो सकता है. जैसे-जैसे पौधा डेवेलप हो, उसे प्रॉपर धूप वाली जगह पर रखना जरूरी है.

पानी देते समय रखें खास ध्यान

पौधे को पानी देते समय सिर्फ ये देखकर पानी न डालें कि आज पानी देने का दिन है. पहले गमले की मिट्टी की नमी चेक कर लें. अगर ऊपर की मिट्टी अभी भी काफी गीली है तो तुरंत दोबारा पानी देने की जरूरत नहीं है. गमले में पानी जमा रहना अखरोट के पौधे के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए ड्रेनेज का सही होना सबसे जरूरी है.

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फल आने में लगेगा लंबा समय

अगर आप अखरोट का पौधा लगा रहे हैं तो तुरंत फल मिलने की उम्मीद न रखें. बीज से तैयार पौधे को फल देने में कई साल लग सकते हैं. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अखरोट के पौधे में फल आने में करीब 4 साल या उससे ज्यादा समय लग सकता है, जबकि पूरी तरह डेवलप होने में इससे भी ज्यादा समय लग सकता है.

गमले में उगाएं तो ये बात जरूर समझें

अखरोट का पेड़ नॉर्मल तौर पर काफी बड़ा हो सकता है. इसलिए गमले में पौधा लगाना शुरुआत के लिए ठीक है, लेकिन जैसे-जैसे पौधा बड़ा होगा, उसे ज्यादा जगह की जरूरत पड़ सकती है. बड़े कंटेनर में समय-समय पर पौधे की जड़ों और ग्रोथ पर नजर रखना जरूरी है.

अगर आपके पास बड़ा आंगन, खुली जगह या बगीचा है, तो लंबे समय के लिए पौधे को पर्याप्त जगह देना ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

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