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5 मिनट नहाने पर बजा फायर अलार्म! भारतीय महिला पर लगा 1.30 लाख रुपये का चार्ज

ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली एक भारतीय महिला ने दावा किया कि करीब 5 मिनट तक शॉवर लेने के बाद बाथरूम की भाप से फायर अलार्म बज गया. इसके बाद फायर सर्विस को बुलाया गया और महिला के मुताबिक उस पर करीब 1,800 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी लगभग ₹1.30 लाख का चार्ज लगाया गया.

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महिला ने सोशल मीडिया पर अपना अनुभव शेयर किया, जिसके बाद यह मामला चर्चा में आ गया. ( Photo: ITG)
महिला ने सोशल मीडिया पर अपना अनुभव शेयर किया, जिसके बाद यह मामला चर्चा में आ गया. ( Photo: ITG)

ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली एक भारतीय महिला के साथ ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान कर दिया है. महिला का कहना है कि वह सिर्फ करीब 5 मिनट तक शॉवर ले रही थी, लेकिन इसके बाद उसके अपार्टमेंट की बिल्डिंग में फायर अलार्म बज गया. मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. महिला के मुताबिक, बाद में उस पर करीब 1,800 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी लगभग 1.30 लाख रुपये का चार्ज लगा दिया गया. महिला ने इस पूरे अनुभव को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद लोग भी इस घटना पर चर्चा करने लगे. 

ठंड की वजह से नहीं चलाया एग्जॉस्ट फैन
महिला का नाम वामिका है. उन्होंने इंस्टाग्राम वीडियो में बताया कि वह ऑस्ट्रेलिया में अपने अपार्टमेंट में थीं और ठंड के मौसम में नहाने गई थीं. उन्होंने करीब पांच मिनट तक शॉवर लिया. ठंड लगने की वजह से उन्होंने बाथरूम का एग्जॉस्ट फैन चालू नहीं किया था. नहाने के कुछ ही देर बाद अचानक बिल्डिंग का फायर अलार्म बजने लगा. अलार्म सुनकर वामिका को पहले समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है. उन्हें लगा कि शायद बिल्डिंग में कोई फायर ड्रिल चल रही है. लेकिन कुछ ही देर में बिल्डिंग मैनेजर उनके अपार्टमेंट में पहुंच गए और अलार्म की जांच करने लगे. 

शावर की भाप से बजा अलार्म
वामिका के मुताबिक, जांच के दौरान उन्हें पता चला कि उनके बाथरूम से निकली भाप की वजह से फायर अलार्म एक्टिव हो गया था. गर्म पानी से नहाने के दौरान बाथरूम में काफी भाप जमा हो गई थी और एग्जॉस्ट फैन बंद होने के कारण वह भाप बाहर नहीं निकल पाई. वामिका इस बात से काफी हैरान थीं कि बाथरूम के इतने करीब फायर डिटेक्टर क्यों लगाया गया था. उनका कहना था कि उन्होंने कोई आग नहीं जलाई थी और न ही ऐसा कुछ किया था जिससे आग लगने का खतरा पैदा हो. इसके बावजूद पूरे बिल्डिंग का फायर अलार्म बज गया. 

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अलार्म बजने के बाद पहुंची फायर सर्विस
घटना के बाद फायर सर्विस को भी अलर्ट किया गया. वामिका का दावा है कि इस कार्रवाई के बाद उनसे करीब 1,800 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का चार्ज लिया गया, जो भारतीय रुपये में लगभग 1.30 लाख रुपये बैठता है. कुछ रिपोर्टों में कुल रकम करीब 1,900 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बताई गई है, जिसमें अतिरिक्त शुल्क भी शामिल होने की बात कही गई है. इतनी बड़ी रकम सिर्फ पांच मिनट के शॉवर के बाद लगने की बात ने वामिका को हैरान कर दिया. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना अनुभव बताते हुए इस घटना पर नाराजगी और हैरानी जाहिर की.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
वामिका का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर बहस शुरू हो गई. कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या सामान्य शॉवर से निकलने वाली भाप इतनी ज्यादा हो सकती है कि फायर अलार्म बज जाए. कुछ यूजर्स का कहना था कि अगर फायर डिटेक्टर बाथरूम के बहुत करीब लगा है, तो ऐसी स्थिति में भाप की वजह से अलार्म बजने की संभावना हो सकती है. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि सामान्य शॉवर की भाप से अलार्म आसानी से एक्टिव नहीं होना चाहिए और संभव है कि सिस्टम जरूरत से ज्यादा संवेदनशील हो.

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कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि अगर यह पहली बार हुआ था, तो इतनी बड़ी रकम वसूलने से पहले बिल्डिंग के निवासी को चेतावनी दी जानी चाहिए थी. हालांकि, उपलब्ध रिपोर्टों में इस बात की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है कि यह रकम किस कानूनी या प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत वसूली गई.

छोटी सी गलती या सिस्टम की समस्या?
इस घटना ने एक जरूरी सवाल भी खड़ा किया है. बाथरूम में गर्म पानी से नहाने पर भाप बनना आम बात है. ऐसे में घर या अपार्टमेंट में लगे फायर अलार्म और एग्जॉस्ट सिस्टम की सही जगह और सही तरीके से काम करना बेहद जरूरी है. वामिका के मामले में उनका एग्जॉस्ट फैन बंद था, जिससे भाप ज्यादा जमा हो गई. वहीं उन्होंने फायर डिटेक्टर की लोकेशन पर भी सवाल उठाया. सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग राय है, लेकिन इस घटना से यह जरूर पता चलता है कि दूसरे देश में रहने के दौरान वहां के बिल्डिंग से जुड़े सुरक्षा नियमों को समझना कितना जरूरी है. 

फिलहाल यह पूरा मामला महिला द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए अनुभव और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. घटना ने इसलिए ज्यादा ध्यान खींचा क्योंकि सिर्फ पांच मिनट के सामान्य शॉवर के बाद फायर अलार्म बजा और महिला के मुताबिक उन्हें करीब 1.30 लाख रुपये का भारी चार्ज झेलना पड़ा.

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