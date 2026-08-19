'चुप बैठो, अभी मैं बोल रहा हूं...' CM मोहन यादव के सामने भिड़े BJP विधायक- VIDEO

मध्य प्रदेश के गुना जिले में नानाखेड़ी कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव के मंच पर गुना विधायक पन्नालाल शाक्य और चाचौड़ा विधायक प्रियंका मीना के बीच तीखी नोंकझोंक हो गई. पन्नालाल शाक्य जब भाषण दे रहे थे उसी वक्त प्रियंका मीना ने उन्हें बीच में रोकने की कोशिश की. जिसके बाद पन्नालाल शाक्य ने कहा कि "अभी मैं बोल रहा हूं बीच में नहीं बोलना...चुप बैठो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है." लेकिन प्रियंका मीना ने उनके बयान को लेकर एतराज जताया और नाराजगी प्रकट की. जिसके बाद प्रियंका ने कहा महिलाओं ने भी देश के लिए अपनी जान दी है. उनके इतना कहते ही सरकारी मंच अचानक सियासी अखाड़े में बदल गया.

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दरअसल गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने रामायण और महाभारत के युद्ध का उदाहरण देते हुए कहा कि "रामायण में रावण को बहुत समझाया गया कि पराई स्त्री को क्यों लेकर आए हो , ये मौत का सामान है. इस युद्ध में महिलाएं कोई नहीं मरी केवल आदमी ही मरे ..! ऐसा ही महाभारत में भी हुआ. पन्नालाल शाक्य जब बयान दे रहे थे, तभी चाचौड़ा विधायक प्रियंका मीना अपनी कुर्सी से खड़ी हो गईं .. और विधायक के बयान पर एतराज जताने लगीं. प्रियंका मीना द्वारा बीच में टोके जाने पर पन्नालाल शाक्य ने जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और उन्हें पता है कि कहां क्या हुआ है? इसके बाद उन्होंने चांचौड़ा विधायक से बैठने के लिए कहा.

जिस वक्त हुई बहस, उस वक्त वर्जुअली जुड़े थे सीएम मोहन यादव

पन्नालाल शाक्य के भाषण के बाद प्रियंका मीना ने मंच से बोलना शुरू किया. हालांकि उन्होंने पन्नालाल शाक्य के बयान पर प्रतिक्रिया नहीं दी. प्रियंका ने कहा कि हम विधायक की बातों से आकर्षित हो जाते हैं. मंच पर हुए इस घटनाक्रम का वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है. सबसे बड़ी इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी वर्चुअली जुड़े थे. मंच से संबोधन के दौरान गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने किसानों और खेती से जुड़े विषयों पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से खाद और बिजली जैसे मुद्दों पर किसानों की आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे किसानों की मानसिकता में बदलाव आया है.

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इसी दौरान विधायक शाक्य ने कार्यक्रम में बज रहे देशभक्ति गीत का जिक्र करते हुए कहा कि केवल ‘जान देने’ की बात करने के बजाय ऐसी मानसिकता पर विचार करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि देश और समाज के सामने खड़ी परिस्थितियों को समझने की आवश्यकता है. इसके बाद उनका संबोधन अचानक धार्मिक और ऐतिहासिक उदाहरणों की ओर मुड़ गया.

रामायण से महाभारत तक महिलाओं को लेकर दिए उदाहरण

विधायक शाक्य ने रामायण का उदाहरण देते हुए कहा कि रावण द्वारा सीता का हरण किए जाने के बाद हुए युद्ध में सर्वनाश पुरुषों का हुआ. उन्होंने कहा कि रावण को उसके भाई सहित कई लोगों ने समझाया था कि पराई स्त्री को लाना विनाश का कारण बनेगा. इसी तरह उन्होंने महाभारत का उल्लेख करते हुए कहा कि एक महिला यानी पांचाली के कारण करोड़ों पुरुष मारे गए.

इसके बाद विधायक ने पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का भी उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि संयोगिता के प्रसंग में पृथ्वीराज चौहान के कई सामंतों के मारे जाने की बात सामने आती है. विधायक का तर्क था कि इतिहास के इन प्रसंगों को समझने की जरूरत है और युद्धों में बड़ी संख्या में पुरुषों की जान गई. इसी दौरान मंच पर मौजूद चांचौड़ा की बीजेपी विधायक प्रियंका पैंची ने खड़े होकर विधायक शाक्य के कथन पर आपत्ति जताई. उन्होंने इसे महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक और महिला विरोधी टिप्पणी बताया.

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