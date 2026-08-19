आ गया बच्चों वाला ChatGPT, नुकसान नहीं अब होगी फायदे वाली बातचीत

ChatGPT, असल में एक आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस चैटबॉट (AI ChatBot) है और यह आम लोगों के बीच में काफी पॉपुलर भी है. इसे टीनएजर्स से लेकर बुजुर्ग तक इस्तेमाल करते हैं. अब कंपनी ने बच्चों के लिए अलग ChatGPT को लॉन्च किया है, जिसका नाम ChatGPT for Teens है.

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ChatGPT for Teens, असल में चैटजीपीटी के अंदर मिलने वाला एक खास मोड है, जिसे खासतौर से 13 साल 17 साल की उम्र के बच्चों के लिए तैयार किया गया है. इस मोड के तहत बच्चों को उन खतरों से बचाने की कोशिश की है, जो बच्चों की मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

ChatGPT बच्चों को उन कंटेंट से भी दूर रखेगा, जिन्हें बच्चों को नहीं जानना चाहिए. ChatGPT की मदद से बहुत से तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, जिनमें से कई सवाल के जवाब बच्चों को नहीं दिए जाने चाहिए. चैटजीपीटी का नया मोड बच्चों को ऐसे ही सेफ रखेगा.

पेरेंट्स कंट्रोल भी मिलेगा

ChatGPT for Teens के तहत पेरेंट्स को भी कंट्रोल मिलेगा. पेरेंट्स कंट्रोल की मदद से माता-पिता बच्चों के लिए कुछ पाबंदियां लगा सकेंगे. इसमें रोमांटिक लैंग्वेज पर बैन होगा. साथ ही वह संवेदनशील चैटबॉट से बच्चों को बचाने में मदद करेगा.

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चैटजीपीटी का हिस्सा है

ChatGPT for Teens, असल में चैटजीपीटी का हिस्सा है, उसके बावजूद कई बदलाव किए जाए गए हैं. बच्चों के जरिए की जाने वाली सेंसटिव चैट को लेकर कुछ बैन और सीमाएं लगाई गई हैं. हाल ही में कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें बच्चों ने खुद को नुकसान पहुंचाने वाली जानकारी या सलाह मांगी हैं.

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कई फीचर्स को रेगुलाइज और बंद किया

OpenAI ने बताया है टीनएजर्स के लिए खाने संबंधी, खुद को नुकसान पहुंचाने वाली बात और बीमारी संबंधित जानकारी देने की क्षमता को रेगुलाइज किया गया है. बहुत से केस ऐसे सामने आ चुके हैं, जहां लोगों ने खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए ChatGPT से बातचीत की है. कई बार वे रिलेशनशिप को लेकर गलत जानकारी मांगती है, जिसमें चैटजीपीटी मदद भी कर देता है.

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