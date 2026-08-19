scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आ गया बच्चों वाला ChatGPT, नुकसान नहीं अब होगी फायदे वाली बातचीत

OpenAI ने अपने चैटबॉट को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें टीनएजर्स के लिए ChatGPT को लॉन्च कर दिया है. इसके तहत यूजर्स को एक स्पेशल मोड मिलेगा, जो सिर्फ 13 साल से 17 साल की उम्र वाले यूजर्स पर लागू होगा. आइए इसके फायदे के बारे में जानते हैं.

Advertisement
X
टीनएजर्स के लिए आया ChatGPT लाया नया मोड. (Photo: Unsplash)
टीनएजर्स के लिए आया ChatGPT लाया नया मोड. (Photo: Unsplash)

ChatGPT, असल में एक आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस चैटबॉट (AI ChatBot) है और यह आम लोगों के बीच में काफी पॉपुलर भी है. इसे टीनएजर्स से लेकर बुजुर्ग तक इस्तेमाल करते हैं. अब कंपनी ने बच्चों के लिए अलग ChatGPT को लॉन्च किया है, जिसका नाम ChatGPT for Teens है. 

ChatGPT for Teens, असल में चैटजीपीटी के अंदर मिलने वाला एक खास मोड है, जिसे खासतौर से 13 साल 17 साल की उम्र के बच्चों के लिए तैयार किया गया है. इस मोड के तहत बच्चों को उन खतरों से बचाने की कोशिश की है, जो बच्चों की मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं. 

ChatGPT बच्चों को उन कंटेंट से भी दूर रखेगा, जिन्हें बच्चों को नहीं जानना चाहिए. ChatGPT की मदद से बहुत से तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, जिनमें से कई सवाल के जवाब बच्चों को नहीं दिए जाने चाहिए. चैटजीपीटी का नया मोड बच्चों को ऐसे ही सेफ रखेगा. 

सम्बंधित ख़बरें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (File Photo: ITG)
योगी की युवाओं को नसीहत, बोले- ड्रग और स्मार्टफोन से दूर रहें युवा
smartphone to smartphone charge
स्मार्टफोन से स्मार्टफोन ऐसे करें चार्ज, चार्जर की जरूरत नहीं होगी
xiaomi mijia brand launched in india
Xiaomi का Mijia ब्रांड भारत में लॉन्च, सैमसंग-एलजी को मिलेगी टक्कर
genz feature phone switch
Gen Z क्यों छोड़ रहे हैं स्मार्टफोन्स? पुराने फीचर फोन की बढ़ी डिमांड
samsung Galaxy Z Fold 8 Price
फोन का अगला ट्रेंड बनेगा 'पासपोर्ट' डिजाइन, Gen-Z की पहली पसंद?

पेरेंट्स कंट्रोल भी मिलेगा 

ChatGPT for Teens के तहत पेरेंट्स को भी कंट्रोल मिलेगा. पेरेंट्स कंट्रोल की मदद से माता-पिता बच्चों के लिए कुछ पाबंदियां लगा सकेंगे. इसमें रोमांटिक लैंग्वेज पर बैन होगा. साथ ही वह संवेदनशील चैटबॉट से बच्चों को बचाने में मदद करेगा. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: Claude, ChatGPT, Gemini... AI कंपनियों ने अपने चैटबॉट्स के ये नाम आखिर क्यों रखे?

चैटजीपीटी का हिस्सा है

ChatGPT for Teens, असल में चैटजीपीटी का हिस्सा है, उसके बावजूद कई बदलाव किए जाए गए हैं. बच्चों के जरिए की जाने वाली सेंसटिव चैट को लेकर कुछ बैन और सीमाएं लगाई गई हैं. हाल ही में कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें बच्चों ने खुद को नुकसान पहुंचाने वाली जानकारी या सलाह मांगी हैं. 

यह भी पढ़ें: मेडिकल रिपोर्ट समझना हुआ आसान, ChatGPT में आया नया Health फीचर

कई फीचर्स को रेगुलाइज और बंद किया 

OpenAI ने बताया है टीनएजर्स के लिए खाने संबंधी, खुद को नुकसान पहुंचाने वाली बात और बीमारी संबंधित जानकारी देने की क्षमता को रेगुलाइज किया गया है. बहुत से केस ऐसे सामने आ चुके हैं, जहां लोगों ने खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए ChatGPT से बातचीत की है. कई बार वे रिलेशनशिप को लेकर गलत जानकारी मांगती है, जिसमें चैटजीपीटी मदद भी कर देता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Guru Uday Sanyog 2026: उदित होकर एक्टिव हो गए हैं बृहस्पति, अक्टूबर तक 3 राशियों की लगेगी लॉटरी |
    'चुप बैठो, अभी मैं बोल रहा हूं...' CM मोहन यादव के सामने भिड़े BJP विधायक- VIDEO |
    पत्नी-बच्चों को छोड़ा,13 साल छोटी आम्रपाली संग लिव-इन में निरहुआ? एक्ट्रेस ने उजाड़ी गृहस्थी! बोलीं- जिंदगी बर्बाद... |
    Local Toll Pass: 121 टोल प्लाजा पर शुरू हुआ डिजिटल लोकल पास, जानें कैसे करें अप्लाई |
    मुंबई-दिल्ली ट्रेन में विदेशी ने चलाया फायर एक्सटिंग्विशर, बाद में हो गई मौत |
    रायबरेली आदित्य हत्याकांड: सपा नेता आरपी यादव समेत 14 को उम्रकैद, सोमू ढाबा में विवाद से मर्डर तक की पूरी कहानी |
    Chawal Pyaaz Parantha Recipe: बचे हुए चावल फेंकने की बजाय नाश्ते में बनाएं क्रिस्पी प्याज-चावल के पराठे, शेफ संजीव कपूर ने बताई रेसिपी |
    बेंगलुरु ट्रैफिक से परेशान CEO, 17 किमी का सफर तय करने में लगे 2 घंटे |
    कौन हैं IAS तुकाराम मुंढे? 21 साल की सर्विस में 25 ट्रांसफर, अब FDA में बन गए रियल लाइफ सिंघम |
    ऑपरेशन सिंदूर का असली हीरो राफेल नहीं, कोई और फाइटर जेट था... जिससे डरता है पाकिस्तान
    Advertisement