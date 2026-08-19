Guru Uday Sanyog 2026: उदित होकर एक्टिव हो गए हैं बृहस्पति, अक्टूबर तक 3 राशियों की लगेगी लॉटरी

Guru Uday Sanyog 2026: 14 अगस्त 2026 को ज्ञान, धर्म, संतान, धन और वैभव के कारक देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में उदित हो चुके हैं. ज्योतिष शास्त्र में गुरु का अस्त होना उनके शुभ प्रभावों को क्षीण कर देता है, जिससे मांगलिक कार्यों और आर्थिक प्रगति में रुकावटें आती हैं. परंतु, 14 अगस्त को गुरु के उदित होते ही जातकों के जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के नए मार्ग खुल चुके हैं.

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इस दौरान ग्रहों का एक दुर्लभ और महासंयोग भी बन रहा है

हंस राजयोग: गुरु ग्रह अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान होकर पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत शुभ 'हंस राजयोग' का निर्माण कर रहे हैं.

पांडित्य योग: कर्क राशि में सूर्य और बुध की उपस्थिति के साथ गुरु का उदय होना प्रशासनिक व बौद्धिक क्षमताओं को अभूतपूर्व बल देगा.

ग्रहों के इस अद्भुत तालमेल से मुख्य रूप से 3 राशियों के जातकों को धन-संपदा, करियर और पारिवारिक जीवन में बंपर लाभ मिलने वाला है.

सिंह राशि (Leo)

नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति और कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. व्यापार में नए सहयोगियों के जुड़ने से व्यापार का विस्तार होगा. यदि आप लंबे समय से भूमि, मकान या नया वाहन खरीदने का विचार कर रहे थे, तो इस समय आपकी योजनाएं साकार होंगी और संपत्ति में बड़ा निवेश फलदायी रहेगा. पिछले कुछ समय से चला आ रहा मानसिक तनाव खत्म होगा. पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिलेगी. आत्मबल में वृद्धि होगी.

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तुला राशि (Libra)

दशम भाव पर गुरु का प्रभाव रहने से नौकरी में मनचाहा स्थानांतरण (ट्रांसफर) या नया जॉब ऑफर मिल सकता है. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें सफलता मिलेगी. कारोबारियों के लिए आय के नए स्रोत खुलेंगे. फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है और पुराने कर्जों से मुक्ति मिलने के योग हैं. विद्यार्थियों को एकाग्रता में सुधार देखने को मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मनमुताबिक परिणाम प्राप्त होंगे.

कुंभ राशि (Aquarius)

भाग्य भाव और गुरु की शुभ दृष्टि के कारण लंबे समय से अटकी हुई फाइलें और सरकारी काम तेजी से पूरे होंगे. अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं. संतान पक्ष की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी (जैसे शिक्षा या करियर में सफलता) मिल सकती है. पारिवारिक मतभेद दूर होंगे और आपसी सामंजस्य बढ़ेगा. धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे और समाज में आपका मान-सम्मान व कद काफी बढ़ेगा.

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