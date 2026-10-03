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कभी तिलक, कभी सिंदूर... भारत की जीत के बाद सोशल मीडिया पर ऐसे उड़ा पाकिस्तान का मजाक

एशियन गेम्स 2026 के पुरुष क्रिकेट फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीता. अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा की तूफानी पारियों के दम पर भारत ने 211 रन बनाए, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 192/6 रन ही बना सकी. जीत के बाद सोशल मीडिया पर भारत-पाकिस्तान फाइनल से जुड़े मीम्स और प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई.

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जीत के बाद सोशल मीडिया पर भारत-पाकिस्तान फाइनल से जुड़े मीम्स और प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई(Courtesy: Reuters)
जीत के बाद सोशल मीडिया पर भारत-पाकिस्तान फाइनल से जुड़े मीम्स और प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई(Courtesy: Reuters)

एशियन गेम्स 2026 के पुरुष क्रिकेट फाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया. इस जीत के साथ भारत ने एशियन गेम्स में लगातार दूसरी बार पुरुष क्रिकेट का गोल्ड जीता.

शनिवार को निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले गए फाइनल में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 211/6 का बड़ा स्कोर बनाया. पाकिस्तान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए यह भारत का सबसे बड़ा स्कोर बताया गया. भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 61 रन, तिलक वर्मा ने 51 रन बनाए, जबकि शिवम दुबे ने तेज पारी खेलकर टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचाया.

211 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम 192/6 रन ही बना सकी. पाकिस्तान के हसन नवाज ने 96 रन की  पारी खेली, लेकिन वह पारी की आखिरी गेंद पर आउट हो गए. भारत ने इस तरह मुकाबला 19 रन से अपने नाम कर लिया.

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जीत के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़

भारत की जीत के तुरंत बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भारतीय यूजर्स ने मीम्स और मजेदार पोस्ट शेयर करना शुरू कर दिया. कई पोस्ट में पाकिस्तान के सिल्वर मेडल को लेकर मजाक किया गया. कुछ यूजर्स ने भारत के लगातार दूसरे गोल्ड को लेकर 'बैक टू बैक गोल्ड' जैसे पोस्ट किए.

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यह भी पढ़ें: एशियन गेम्स: क्रिकेट में भारत ने जीता GOLD, पाकिस्तान को दी मात


इस मुकाबले के हीरो रहे अभिषेक शर्मा. उन्होंने महज 20 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. उनकी तूफानी पारी ने भारत को फाइनल में बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

देखें ये मीम्स


तिलक वर्मा ने 22 गेंदों में नाबाद 51 रन बनाए. उनकी पारी में 3 चौके और 4 छक्के शामिल रहे और स्ट्राइक रेट 231.82 रहा.

पाकिस्तान की हार का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भी टीम इंडिया को गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी. खिलाड़ियों की तस्वीरों के साथ फैन्स ने 'गोल्डन बॉयज' जैसे कैप्शन शेयर किए और जीत का जश्न मनाया.

 

इससे पहले ब्रॉन्ज मेडल मैच में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 63 रन से हराया था. फाइनल में भारत की प्लेइंग इलेवन में वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई और जसप्रीत बुमराह शामिल थे.

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