लड़की के इंस्टा फॉलोअर्स ज्यादा हों तो शादी के रिश्तों में दिक्कत? महिला डॉक्टर ने सुनाई आपबीती

सोशल मीडिया पर किसी महिला की सफलता अक्सर उसकी पहचान बन जाती है. लेकिन क्या यही सफलता शादी के रिश्ते में सवालों की वजह भी बन सकती है? हरियाणा के करनाल की सर्जन और कंटेंट क्रिएटर डॉक्टर जैस्मिन कालसी ने एक वीडियो में अपने अनुभव के जरिए इसी सवाल को उठाया है.
जैस्मिन ने बताया कि उनके माता-पिता इन दिनों उनके लिए शादी के रिश्ते देख रहे हैं. उनके मुताबिक, जब लड़के वाले उनका प्रोफाइल और तस्वीरें देखते हैं तो सबकुछ पसंद आता है. लेकिन जैसे ही उनकी नजर इंस्टाग्राम प्रोफाइल और लाखों फॉलोअर्स पर पड़ती है, बातचीत का रुख बदल जाता है.
‘लाखों फॉलोअर्स के बाद मैरिज मटेरियल गायब?’
जैस्मिन ने वीडियो में सवाल उठाया कि क्या इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स होने की वजह से किसी लड़की को शादी के लिए कम पसंद किया जाने लगता है.उन्होंने कहा कि उनका प्रोफेशन डॉक्टर का है और वह इंस्टाग्राम पर हेल्थ अवेयरनेस से जुड़ा कंटेंट बनाती हैं. ऐसे में उनकी सोशल मीडिया विजिबिलिटी किसी को इनसिक्योर क्यों करती है?
जैस्मिन के मुताबिक, उनके माता-पिता को कुछ रिश्तों में ऐसी चिंताओं का सामना करना पड़ा, जिनका संबंध उनकी स्वतंत्रता और लाइफस्टाइल से था.
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‘ये लड़की मेरी रीच से बाहर है’
जैस्मिन ने बताया कि इंस्टाग्राम पर उनकी प्रोफाइल देखकर कुछ लोगों की प्रतिक्रिया ऐसी रही कि करीब 2 लाख फॉलोअर्स वाली लड़की उनकी ‘रीच’ से बाहर है.उन्होंने इस सोच पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या शादी के लिए एक महिला का कम सफल या कम स्वतंत्र होना जरूरी है? उनके मुताबिक, कुछ लोग ऐसी लड़की पसंद कर सकते हैं जिसे वे आसानी से नियंत्रित कर सकें या जो उनसे कमतर हो.
वीडियो में उन्होंने यह भी सवाल किया कि अगर कोई महिला अपने करियर में सफल है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र है और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीती है, तो उसे शादी के लिए अलग नजर से क्यों देखा जाना चाहिए?
‘लड़की इतनी इंडिपेंडेंट क्यों है?’
जैस्मिन के वीडियो के मुताबिक, उनके शादी के रिश्तों में सोशल मीडिया फॉलोअर्स के साथ-साथ उनकी स्वतंत्रता और लाइफस्टाइल भी चर्चा का हिस्सा बनी.उनका सवाल है कि क्या किसी महिला की नौकरी, आर्थिक स्वतंत्रता, लोकप्रियता या सोशल मीडिया फॉलोइंग को उसकी शादी की ‘योग्यता’ से जोड़कर देखा जाना चाहिए?
सोशल मीडिया पर शुरू हुई बहस
जैस्मिन का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है. इसके बाद महिलाओं की सफलता, सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी और शादी को लेकर समाज की अपेक्षाओं पर बहस शुरू हो गई.
हालांकि, जैस्मिन ने वीडियो में जो बातें साझा की हैं, वे उनके अपने अनुभव और नजरिए पर आधारित हैं. इन्हें हर शादी के रिश्ते या हर परिवार पर लागू होने वाले नियम के तौर पर नहीं देखा जा सकता.