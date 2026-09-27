scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पकौड़े की दुकान पर चले लाठी-डंडे , फिर एक-दूसरे को जमीन पर पटक-पटककर पीटा-VIDEO

हापुड़ में पकौड़े की एक दुकान के बाहर पैसों के लेनदेन को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया. धौलाना थाना क्षेत्र के देहरा गांव में पहले दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और कुछ ही देर में सड़क पर लाठी-डंडे, थप्पड़ और घूंसे चलने लगे. मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Advertisement
X
वीडियो वायरल.(Photo: Screengrab)
वीडियो वायरल.(Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक पकौड़े की दुकान के बाहर पैसों के लेनदेन को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि देखते ही देखते सड़क अखाड़े में बदल गई. धौलाना थाना क्षेत्र के देहरा गांव में दो पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर दोनों तरफ से लाठी-डंडे, थप्पड़ और घूंसे चलने लगे. इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई.

बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत पैसों के लेनदेन को लेकर हुई थी. कुछ ही देर में दोनों पक्षों के कई लोग आमने-सामने आ गए और एक-दूसरे पर हमला करने लगे. इस दौरान किसी शख्स ने पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया. अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: यूपी: हापुड़ में दलित युवक की मौत पर बवाल, सपा सांसद रामजी लाल सुमन और पुलिस में नोकझोंक

सम्बंधित ख़बरें

Hapur FPO Boosts farmers income
कच्ची फसल नहीं, तैयार माल बेचकर कमाई बढ़ा रहे किसान... हापुड़ FPO बना सहारा
Murder case of Dalit youth Deepak in Badanouli
दीपक हत्याकांड पर सियासत गरम, पीड़ित परिवार से मिलने निकले कांग्रेस नेता को टोल पर रोका
hapur badnauli dalit youth death
यूपी: हापुड़ में दलित युवक की मौत पर बवाल, सपा सांसद और पुलिस में नोकझोंक
हापुड़ की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, धुएं के गुबार से भर गया इलाका
यूपी सरकार ग्रेटर नोएडा के बीच 30 मिनट की कनेक्टिविटी की योजना बना रही है।
जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे तक कनेक्टिविटी का मास्टर प्लान तैयार

सड़क पर भिड़े दो पक्ष, जमकर हुई मारपीट

वायरल वीडियो में समोसे की दुकान के सामने आधा दर्जन से अधिक लोग आपस में भिड़ते दिखाई दे रहे हैं. कुछ लोग लाठी-डंडों से हमला कर रहे हैं, जबकि कई लोग एक-दूसरे को जमीन पर गिराकर पीटते नजर आ रहे हैं. मौके पर मौजूद कुछ लोग और महिलाएं बीच-बचाव की कोशिश करती दिखती हैं, लेकिन मारपीट नहीं रुकती.

Advertisement

इस दौरान पकौड़े बनाने में इस्तेमाल होने वाले औजारों से भी हमला करने की कोशिश होती दिखाई दे रही है. घटना का वीडियो सामने आने के बाद धौलाना थाना पुलिस हरकत में आई और मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी.

दो लोग घायल, पुलिस कर रही पहचान

सीओ पिलखुवा मुनेश चंद्रा ने बताया कि देहरा गांव में सजातीय दो पक्षों के बीच पैसों के लेनदेन को लेकर मारपीट हुई. घटना में दो लोग चोटिल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है. पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर मारपीट और उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान कर रही है.

पुलिस अधिकारी ने कहा कि शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस वीडियो फुटेज और सामने आए तथ्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच में जुटी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पकौड़े की दुकान पर चले लाठी-डंडे , फिर एक-दूसरे को जमीन पर पटक-पटककर पीटा-VIDEO |
    ईरानी सेना का दावा- अमेरिका कमजोर, हम पहले से ज्यादा तैयार... फिर हमला हुआ तो होगी बड़ी जंग |
    Bank Strike Tomorrow: अब क्या करें? कल से 3 दिन बैंकों में हड़ताल... वजह जान लीजिए |
    FD से लेकर विला तक... Rummyculture ऐप केस में ED ने जब्त की 443 करोड़ की संपत्ति |
    दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने युवक को जड़ा थप्पड़, AAP का वीडियो जारी कर आरोप |
    भारत के हाथों से फिसला गोल्ड! आखिरी पल में टूटा एन्सी सोजन का सपना, सिल्वर से करना पड़ा संतोष |
    'किसी के बाप से डरता नहीं हूं' सहवाग से बोले शहजाद पूनावाला, स्वरा भास्कर बोलीं- स्तर गिरा हुआ है |
    लड़की के इंस्टा फॉलोअर्स ज्यादा हों तो शादी के रिश्तों में दिक्कत? महिला डॉक्टर ने सुनाई आपबीती |
    How to Make Aloevera Gel: बाजार के महंगे-मिलावटी जेल को कहें बाय! घर पर ऐसे बनाएं ताजा और शुद्ध एलोवेरा जेल, आसान है तरीका |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 27 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार
    Advertisement