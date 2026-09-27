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Bank Strike: ठप रहेगा कामकाज... कल से 3 दिन बैंकों में हड़ताल, वजह जान लीजिए

Bank Strike From Tomorrow: सोमवार से तीन दिनों तक बैंकों में काम-काज ठप रहेगा, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर बैंक यूनियनों की हड़ताल 28 सितंबर से शुरू हो रही है और ये 30 सितंबर तक जारी रहेगी.

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कल से बैंकों की तीन दिवसीय हड़ताल की शुरुआत. (Photo: File/ITG)
कल से बैंकों की तीन दिवसीय हड़ताल की शुरुआत. (Photo: File/ITG)

क्या आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है, तो फिर ये खबर आपके लिए खास है. दरअसल, देश में सोमवार से बैंकों की हड़ताल शुरू होने जा रही है और ये तीन दिन तक चलेगी. यह तीन दिवसीय हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) द्वारा बुलाई गई है. इसके चलते 28 से 30 अक्टूबर तक तमाम बैंक सर्विस प्रभावित रहेंगी.  

हफ्ते में 5 दिन काम की मांग 
भारत भर में बैंक ग्राहकों को ब्रांच बेस्ड सर्विस में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और वो भी पूरे तीन दिन. UFBU ने कई मांगों को लेकर ये हड़ताल बुलाई है, लेकिन सबसे अहम डिमांड देखें, तो सप्ताह में 5 दिन काम का नियम (5 Day's Work Rule) लागू कराना है. बता दें फिलहाल बैंक कर्मचारियों को दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश मिलता है, जबकि अन्य शनिवार वर्किंग-डे रहते हैं. 

3 दिन की हड़ताल जारी रहेगी 
बैंक यूनियनों की 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का बड़ा असर देखने को मिल सकता है. पांच दिन का वर्किंग वीक किए जाने की डिमांड के साथ ही अन्य मांगों में पेंशन संशोधन भी शामिल है. शनिवार और रविवार के साप्ताहिक अवकाश के बाद तीन दिनों के लिए बैंक प्रभावित होने से सामने आने वाली परेशानी के कारण है रविवार 27 सितंबर को सरकारी बैंक ब्रांच ओपन रखी गईं, ताकि ग्राहक अपने जरूरी कामों को निपटा सकें और तीन दिन की हड़ताल का ज्यादा असर उनपर न हो.  

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ये बैंकिंग सर्विस रहेंगी प्रभावित
इस तीन दिन की हड़ताल को लेकर सरकारी बैंकों की ओर से लगातार अपने ग्राहकों को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजकर अलर्ट किया गया है और इनमें सलाह दी गई थी कि हड़ताल की शुरुआत से पहले ही अपने ब्रांच से जुड़े सभी जरूरी कामों को निपटा लें.  बता दें कि Three Days Bank Strike से बैंक कस्टमर्स के जो काम प्रभावित हो सकते हैं, उनमें कैश जमा या निकासी, चेक संबंधित काम, डॉक्यूमेंट जमा करना, KYC शामिल हैं.

बिना ब्रांच जाए निपटा सकते हैं ये काम
सोमवार से शुरू होने वाली बैंक हड़ताल के दौरान जहां ब्रांच से जुड़े काम प्रभावित रहेंगे, तो वहीं कई जरूरी बैंकिंग काम बिना ब्रांच जाए आसानी से निपटाए जा सकते हैं, क्योंकि डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ATM सेवाएं चालू रह सकती हैं. 

ऐसे में अगर कैश निकालने और अन्य सेवाओं के लिए ATM Service का इस्तेमाल कर सकते हैं. बैंक UPI का इस्तेमाल करते हुए बिल पेमेंट या आपसी लेनदेन निपटा सकते हैं. अकाउंट बैलेंस चेक से लेकर ऑनलाइन मनी ट्रांसफर सर्विस का इस्तेमाल बिना रुकावट के जारी रह सकता है. हालांकि बैंक हड़ताल के दौरान ATMs में कैश की उपलब्धता जरूर प्रभावित हो सकती है. 

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