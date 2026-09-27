भारत के हाथों से फिसला गोल्ड! आखिरी पल में टूटा एन्सी सोजन का सपना, सिल्वर से करना पड़ा संतोष

एशियन गेम्स के विमेंस लॉन्ग जंप फाइनल मुकाबले में भारत की स्टार एथलीट एन्सी सोजन ने अपने शानदार प्रदर्शन से पूरे देश का दिल जीत लिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था.

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लगभग पूरे मुकाबले में पहले स्थान पर रहने के बाद आखिरी पल में हुए एक बड़े उलटफेर की वजह से एन्सी सोजन गोल्ड मेडल से चूक गईं. इसके बाद उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा.

मुकाबले के दौरान एन्सी सोजन ने अपनी बेहतरीन फॉर्म दिखाते हुए पांचवें प्रयास में 6.53 मीटर की शानदार छलांग लगाई और गोल्ड मेडल के बेहद करीब पहुंच गईं. इससे ठीक कुछ सेकंड पहले चीन की हुआंग यिंगयिंग ने 6.49 मीटर की छलांग लगाई थी.

हुआ बड़ा उलटफेर

लगभग पूरे इवेंट में टॉप पोजीशन पर काबिज रहने वाली एन्सी सोजन के लिए झटका तब लगा, जब चीन की हुआंग यिंगयिंग ने अपने आखिरी और अंतिम प्रयास में 6.55 मीटर की बेहतरीन छलांग लगाकर बाजी पलट दी. चीनी खिलाड़ी के इस जोरदार वार के बाद एन्सी सोजन अपनी आखिरी कोशिश में शीर्ष स्थान हासिल नहीं कर पाईं, जिसकी वजह से उन्हें सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा.

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शैली सिंह के हाथ भी लगी निराशा

दूसरी ओर भारत के लिए एक और बुरी खबर यह रही कि शैली सिंह भी मेडल की रेस से बाहर हो गईं. मुकाबले के अंतिम क्षणों में जापान की टैन मेंगयी ने अपने आखिरी प्रयास में 6.46 मीटर की छलांग लगाकर तीसरा स्थान हासिल कर लिया और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया, जिससे शैली सिंह पोडियम से चूक गईं.

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