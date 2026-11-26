बेंगलुरु में पाकिस्तानी टीवी ड्रामा 'दर-ए-निजात' भारतीय सोशल मीडिया एक डिबेटेबल टॉपिक बन चुका है. दरअसल इसकी निजी स्क्रीनिंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया था. सोशल मीडिया पर विरोध के बाद दोनों स्क्रीनिंग कैंसिल कर दी गईं. मामला तब चर्चा में आया, जब इन कार्यक्रमों के प्रचार पोस्टर सोशल मीडिया पर सामने आए और एक स्क्रीनिंग में मेहमानों के लिए पाकिस्तानी पहनावे को ड्रेस कोड बताया गया था. इसके बाद X पर यूजर्स ने सवाल उठाने शुरू कर दिए और पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की.

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दरअसल, बेंगलुरु में 'दर-ए-निजात' की दो स्पेशल स्क्रीनिंग आयोजित की जानी थीं. पहली स्क्रीनिंग 28 नवंबर को फ्रेजर टाउन स्थित शीश कबाब में रखी गई थी.

इसे 'बेंगलुरु में पहली बार स्क्रीनिंग' बताया गया था. कार्यक्रम में सीरियल के एपिसोड 34 और 35 दिखाए जाने थे और इसके बाद पर्शियन और अरबी डिनर भी रखा गया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एंट्री फीस 1,999 रुपये थी. दूसरी स्क्रीनिंग 5 दिसंबर को जयमहल एक्सटेंशन स्थित एक प्राइवेट थिएटर में होनी थी.

'दर-ए-निजात' पाकिस्तानी टीवी का चर्चित ड्रामा है, जिसमें शहेरयार मुनव्वर और दुर-ए-फिशान सलीम मुख्य भूमिकाओं में हैं. सीरियल को भारत में भी सोशल मीडिया पर काफी दर्शक मिल रहे हैं. इंडिया टुडे के मुताबिक, अक्टूबर तक इसके 23 एपिसोड प्रसारित होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसे 1.7 अरब से ज्यादा व्यूज मिल चुके थे.

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अब इस विवाद के बाद एक डिबेट बन गई है जब भारत और पाकिस्तान से रिश्ते खराब चल रहे हैं. पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. पहलगाम हमले के बाद जब वहां के यूट्यूब चैनल बैन हो गए तो उसके बावजूद क्या पाकिस्तान के बनाए ड्रामे को देखना चाहिए. या मनोरंजन और सियासत को अलग रखना चाहिए.

सोशल मीडिया पर भी इसका रिएक्शन देखने को मिला. कुछ की राय एक च्वाइस की बात थी. उनका कहना था महज किसी दुश्मन देश का कंटेंट देखने से कोई देश के खिलाफ नहीं हो सकता.

X पर क्या लिख रहे लोग?

अन्विक्षा के पोस्ट के बाद इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई. उन्होंने सवाल उठाया कि भारत में पाकिस्तानी ड्रामा के लिए इस तरह के फैन गैदरिंग और स्क्रीनिंग क्यों आयोजित की जा रही हैं. उनके पोस्ट में खास तौर पर पाकिस्तानी किरदारों और पाकिस्तानी आउटफिट को प्रमोट किए जाने पर आपत्ति जताई गई थी.

इसके बाद यासिर मुश्ताक (@पाथ2शाह) ने एक्स पर दोनों स्क्रीनिंग कैंसिल होने की जानकारी शेयर की. उन्होंने पोस्ट में बताया कि बेंगलुरु में 28 नवंबर और 5 दिसंबर को होने वाली दोनों स्क्रीनिंग आयोजकों ने रद्द कर दी हैं. पोस्ट में बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर के बयान का भी जिक्र किया गया.

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वहीं, सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस विरोध से अलग राय भी रखते हैं. उनका कहना है कि किसी देश का टीवी शो देखना या उसकी कहानी और कलाकारों को पसंद करना जरूरी नहीं कि उस देश की सरकार या उसकी राजनीति का समर्थन हो. यानी एक्स पर बहस सिर्फ स्क्रीनिंग को लेकर नहीं, बल्कि एंटरटेनमेंट और जियोपॉलिटिक्स को अलग रखने को लेकर भी होती दिख रही है.

'जब पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, तो भारत की सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु में पाकिस्तानी मनोरंजन और संस्कृति का जश्न मनाने वाला कार्यक्रम खुले तौर पर कैसे आयोजित किया जा सकता है" ये प्रतिक्रिया X पर मोहन गोवडा ने दी है.

SHOCKING! PAKISTANI SERIAL SCREENING & PAKISTANI DRESS CODE IN BENGALURU! At a time when Pakistan continues to sponsor terrorism against India, how can an event celebrating Pakistani entertainment and culture be openly organised in India's Silicon Valley? The Star Club (@the_star_club2020) is organising a special screening of the Pakistani serial "Dar-e-Nijaat" on December 5 at Mowie Private Theatre, Bengaluru. Shockingly, attendees are being asked to wear their "best Pakistani ensemble"! Is Bengaluru now a platform to glorify Pakistani culture while our soldiers continue to pay the price of Pakistan-sponsored terrorism? Hindu Janajagruti Samiti strongly condemns this event and demands: 1️⃣ Immediate cancellation of this event. 2️⃣ A thorough inquiry into the organisers and the venue. 3️⃣ Appropriate legal action if any laws are violated. India's national pride and the sacrifices of our brave soldiers cannot be taken lightly. We urge the Karnataka Government and Bengaluru Police Commissioner to intervene immediately. Bengaluru must not become a platform for glorifying a hostile nation! — Mohan Gowda State Spokesperson, Hindu Janajagruti Samiti, Karnataka — 🚩Mohan Gowda🇮🇳 (@Mohan_HJS) November 26, 2026

भारत में क्यों चर्चा में है 'दर-ए-निजात'?

'दर-ए-निजात' पाकिस्तानी टीवी का चर्चित ड्रामा है, जिसमें शहेरयार मुनव्वर और दुर-ए-फिशान सलीम मुख्य भूमिकाओं में हैं. सीरियल को भारत में भी सोशल मीडिया पर काफी दर्शक मिल रहे हैं. इंडिया टुडे के मुताबिक, अक्टूबर तक इसके 23 एपिसोड प्रसारित होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसे 1.7 अरब से ज्यादा व्यूज मिल चुके थे.

हालांकि, भारत-पाकिस्तान के बीच राजनीतिक और सैन्य तनाव के बीच पाकिस्तानी मनोरंजन कंटेंट की भारत में लोकप्रियता एक संवेदनशील मुद्दा बनी हुई है. बेंगलुरु में स्क्रीनिंग रद्द होने के बाद यह बहस एक बार फिर तेज हो गई है कि क्या मनोरंजन को दोनों देशों की राजनीति से अलग देखा जाना चाहिए या मौजूदा रिश्तों का असर सांस्कृतिक कंटेंट पर भी पड़ना चाहिए?

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