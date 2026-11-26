जम्मू-कश्मीर में पुलिस ने 20 साल से ज्यादा समय से गिरफ्तारी से बच रहे एक पूर्व आतंकी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है. आरोपी की पहचान मोहम्मद मंशा के रूप में हुई है, जो रियासी जिले के थूरू लस्सोली का रहने वाला है. उसे रियासी पुलिस की विशेष टीम ने अवंतिपोरा जिले के त्राल से गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई में स्थानीय पुलिस ने भी मदद की. आरोपी के खिलाफ एक SPO की हत्या समेत कुल 13 आपराधिक मामले दर्ज थे और वह लंबे समय से फरार चल रहा था.

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मोहम्मद मंशा के खिलाफ साल 2000 में महोर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था. इस केस में RPC की विभिन्न धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत आरोप लगाए गए थे. घटना में जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) की हत्या हुई थी. जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी. हालांकि, मंशा गिरफ्तारी से बचता रहा और बाद में उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया.

इस मामले में रियासी के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 6 दिसंबर 2001 को मोहम्मद मंशा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. इसके बावजूद वह पुलिस की पकड़ से बाहर रहा. पुलिस के मुताबिक, मंशा साल 2000 से 2007 तक सक्रिय आतंकी रहा था. उसने 2007 में सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी वह अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की कानूनी प्रक्रिया से बचता रहा.

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पुलिस के मुताबिक, मोहम्मद मंशा के खिलाफ 2000 से 2007 के बीच कुल 13 आपराधिक मामले दर्ज हुए थे. इनमें हत्या, हत्या की कोशिश, आपराधिक साजिश और सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं. इन मामलों में उसकी तलाश लगातार जारी थी. आत्मसमर्पण के बाद भी अदालत में पेश न होने और कानूनी प्रक्रिया से बचने के चलते वह पुलिस के लिए वांछित बना रहा. पुलिस उसे पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी.

विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिलने के बाद रियासी पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की. इस टीम में महोर पुलिस स्टेशन के कर्मियों और Absconder Tracking Unit के अधिकारियों को शामिल किया गया था. टीम को त्राल भेजा गया, जहां अवंतिपोरा पुलिस के साथ समन्वय कर आरोपी की तलाश की गई. संयुक्त प्रयासों के बाद पुलिस ने मोहम्मद मंशा को ट्रेस कर गिरफ्तार कर लिया.

इस गिरफ्तारी के साथ ही दो दशक से अधिक समय से चल रही पुलिस की तलाश खत्म हो गई. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कहा कि फरार आरोपियों को पकड़ने और कानून के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अभियान जारी रहेगा. पुलिस के मुताबिक, किसी आरोपी को पकड़ने में चाहे कितना भी समय लगे या वह किसी दूसरे इलाके में जाकर छिप जाए, उसे कानून के दायरे में लाने की कोशिश जारी रहती है.

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