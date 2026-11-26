Gartang Gali Uttarakhand: हिमाचल और उत्तराखंड में अक्सर लोग ट्रेकिंग के लिए जाते हैं, लेकिन अगर आप पहली बार ट्रेकिंग के लिए जाना चाहते हैं तो आप इस बिगनर्स फ्रेंडली ट्रेक के लिए जा सकते हैं, जिसे एक दिन में आसानी से पूरा किया जा सकता है. उत्तराखंड की इस जगह आपको खूबसूरत नजारों के साथ इतिहास की झलक भी देखने को मिलती है. यहां पहाड़ की ऊंची चट्टानों के बीच बना लकड़ी का रास्ता आपको किसी फिल्मी लोकेशन जैसा लगेगा.

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चारों तरफ घने जंगल, नीचे बहती नदी और सामने ऊंची पहाड़ियां इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देती हैं. इस जगह का नाम है गरतांग गली (Gartang Gali), जो एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है. आइए गरतांग गली ट्रेक की खासियत और इसको पूरा करने में कितना समय लगता है ये सारी बातें जानते हैं.

गरतांग गली ट्रेक में कितना समय लगता है?

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नेशनल पार्क के अंतर्गत नेलांग घाटी में स्थित गरतांग गली लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर बना एक ऐतिहासिक लकड़ी का सीढ़ीनुमा रास्ता है. यह खूबसूरत जगह हर्षिल घाटी से करीब 16 किलोमीटर दूर लंका ब्रिज के पास है. यह जाध गंगा नदी के ऊपर ऊंची चट्टानों के किनारे बनाया गया लकड़ी का रास्ता है. इसकी लंबाई करीब 136 मीटर और चौड़ाई 1.8 मीटर है.

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यहां पहुंचने के लिए आपको घने जंगलों के बीच करीब 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है. इस चढ़ाई को लोग आसानी से कर सकते हैं, इसलिए इसकी गिनती बिगनर्स फ्रेंडली ट्रेक में की जाती है. इस रास्ते पर चलते हुए नीचे बहती जाध गंगा नदी और दूर तक फैली नेलांग घाटी का शानदार नजारा दिखाई देता है. ऊंचाई पर बने इस लकड़ी के पुल से गुजरना अपने आप में ही बेहतरीन एक्सपीरियंस है.

150 साल पुराना है इसका इतिहास

गरतांग गली सिर्फ उत्तराखंड की सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं है, बल्कि इसका इतिहास आपको चौंका देगा. बताया जाता है कि करीब 150 साल पुराने इस रास्ते का इस्तेमाल भारत और तिब्बत के बीच व्यापार करने वाले स्थानीय व्यापारी करते थे. साल 1962 में भारत-चीन युद्ध के बाद यह रास्ता बंद हो गया था.

इसके बाद करीब 59 साल तक यहां लोगों की आवाजाही नहीं हुई. फिर साल 2021 में इसकी मरम्मत की गई और इसे टूरिस्ट्स के लिए दोबारा खोल दिया गया. पुराने समय में इसी रास्ते से व्यापारी तिब्बत की ओर जाते थे और सामान का लेन-देन करते थे.

घूमने का सही समय क्या है?

गरतांग गली घूमने के लिए अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर का समय अच्छा माना जाता है. इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और पहाड़ों के नजारे भी साफ दिखाई देते हैं. मानसून यानी जुलाई और अगस्त में यहां जाने से बचना चाहिए, क्योंकि भारी बारिश के कारण भूस्खलन और रास्ते बंद होने का खतरा रहता है.

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कैसे पहुंचे गरतांग गली?

गरतांग गली पहुंचने के लिए अपने शहर से सबसे पहले आपको उत्तरकाशी या हर्षिल पहुंचना होगा. देहरादून से हर्षिल की दूरी करीब 216 किलोमीटर है. यहां पहुंचने के लिए देहरादून से बस या टैक्सी ले सकते हैं. सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन देहरादून और ऋषिकेश हैं, जबकि देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट नजदीकी हवाई अड्डा है.

हर्षिल से लंका ब्रिज तक सड़क के रास्ते पहुंचा जा सकता है. इसके बाद करीब 2.5 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करके गरतांग गली पहुंचते हैं. आने-जाने की पूरी हाइक में करीब 5 से 8 घंटे लग सकते हैं. इस तरह आप इस ट्रेक को एक दिन में आसानी पूरा कर सकते हैं.

जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

गरतांग गली ट्रेक गंगोत्री नेशनल पार्क के इलाके में आता है, इसलिए यहां जाने के लिए परमिट लेना जरूरी होता है. इसके लिए सरकारी पहचान पत्र भी साथ रखें. रास्ता थोड़ा चढ़ाई वाला और कुछ जगहों पर संकरा है, इसलिए आरामदायक जूते पहनकर जाएं.

यहां घूमने का समय आमतौर पर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बताया जाता है. यात्रा पर निकलने से पहले स्थानीय प्रशासन से परमिट, प्रवेश शुल्क और रास्ते की मौजूदा स्थिति की जानकारी जरूर ले लें.

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