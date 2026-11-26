केरल के कन्नूर जिले के इरिट्टी में दूसरी पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने कर्नाटक के रहने वाले मंजुनाथ पीआर को दोषी करार दिया है. थलास्सेरी की अतिरिक्त जिला अदालत के जज डेनी सीजे ने गुरुवार को उसे हत्या, सबूत मिटाने और बच्चों के साथ क्रूरता करने का दोषी माना. सजा का ऐलान शुक्रवार को किया जाएगा. फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेकर कन्नूर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है.

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यह मामला 2017 का है. 21 जनवरी को इरिट्टी के पुराने पुल के पास एक कुएं में शोभा नाम की महिला का शव बुरी हालत में मिला था. वह कर्नाटक के तुमकुरु की रहने वाली थी. शुरुआत में पुलिस ने इसे अप्राकृतिक मौत मानकर केस दर्ज किया था, लेकिन जांच में पता चला कि महिला की गला घोंटकर हत्या की गई थी और शव कुएं में फेंका गया था.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, शोभा अपने दो बच्चों के साथ मंजुनाथ के साथ रहती थी. दोनों वायनाड और कन्नूर के इलाकों में घूमकर भीख मांगते थे. आरोप है कि शोभा ने मंजुनाथ के कर्नाटक लौटने का विरोध किया था. साथ ही उसने उसके पहले पति राजू की हत्या में दोनों की भूमिका उजागर करने की धमकी भी दी थी. इसी वजह से मंजुनाथ ने उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया.

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बच्चों को बेंगलुरु से मुंबई जाने वाली ट्रेन में छोड़ा

जांच के मुताबिक, मंजुनाथ ने 14 जनवरी 2017 को शोभा की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव कुएं में फेंक दिया. इसके बाद वह उसके दोनों बच्चों को लेकर बेंगलुरु पहुंचा. उस वक्त बच्चों की उम्र महज 4 और 5 साल थी.

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17 जनवरी को उसने दोनों बच्चों को बेंगलुरु के मैजेस्टिक रेलवे स्टेशन पर मुंबई जाने वाली ट्रेन में अकेला छोड़ दिया और वहां से भाग गया. बाद में पुलिस ने जांच के जरिए बच्चों को मुंबई में खोज निकाला. उस समय जांच की अगुवाई कर रहे प्रोबेशनरी सब-इंस्पेक्टर अंशाद एस अब त्रिशूर ईस्ट पुलिस में सर्किल इंस्पेक्टर हैं.

पहले पति की हत्या का मामला भी आया सामने

जांच में शोभा के पहले पति राजू की हत्या का मामला भी सामने आया. पुलिस के मुताबिक, 21 दिसंबर 2015 को तुमकुरु जिले के उंचिनालुहल्ला के जंगल में शोभा और मंजुनाथ ने कथित तौर पर राजू की गला घोंटकर हत्या की थी और शव जला दिया था. इस मामले की जांच कर्नाटक पुलिस अलग से कर रही है.

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