बाजार में मिलने वाले चिप्स, बिस्कुट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजों को खरीदते समय ज्यादातर लोग उनके पैकेट पर लिखी जानकारी को पढ़ते नहीं है. कुछ लोग अगर पढ़ते भी हैं तो सिर्फ कैलोरी, फैट और या ये देखते हैं कि इसमें एडेड शुगर की मात्रा देखते हैं. लेकिन इन चीजों में टोटल शुगर कितनी है इसका पता लगना भी उतना ही जरूरी होता है. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) को निर्देश दिया है कि डिब्बाबंद फूड प्रोडक्ट्स पर सिर्फ एडेड शुगर ही नहीं, बल्कि टोटल शुगर की मात्रा को आधार बनाया जाए. पैकेट पर लगने वाली चेतावनी सिर्फ एडेड शुगर के आधार पर नहीं, बल्कि उसमें मौजूद टोटल शुगर के आधार पर तय हो. कोर्ट ने FSSAI को नियमों को अंतिम रूप देने के लिए लगभग चार महीने का समय दिया है.

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क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला?

अभी तक जिन मानकों के आधार पर चेतावनी देने की बात थी, उनमें एडेड शुगर और एडेड फैट जरूरी थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि टोटल शुगर और सैचुरेटेड फैट की मात्रा को ध्यान में रखकर नए मानक तय किए जाने चाहिए. वार्निंग लेबल के लिए शुगर, फैट और नमक की मात्रा का क्या पैरामीटर होगा यह तय करने की जिम्मेदारी कोर्ट ने FSSAI को दी है. यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि कई डिब्बाबंद फूड प्रोडक्ट्स पर 'नो एडेड शुगर' लिखा होता है, लेकिन उनमें प्रोसेसिंग के कारण काफी अधिक मात्रा में शुगर मौजूद होती है. ऐसे में टोटल शुगर का पता होना जरूरी है. पैकेट के सामने चेतावनी लगेगी या नहीं, इसका फैसला 'टोटल शुगर' और 'सैचुरेटेड फैट' की कुल मात्रा के आधार पर किया जाएगा. अगर टोटल शुगर तय लीमिट से ज्यादा है तो पैकेट के सामने हाई शुगर का लेवल लगेगा. लेकिन ऐसा नई सीमा तय होने और नियम लागू होने के बाद ही होगा.

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एडेड शुगर और टोटल शुगर में क्या अंतर है?

इसको ऐसे समझें कि जैसे की आप चाय पी रहे हैं और उसमें अलग से 2 चम्मच चीनी डाली है तो ये एडेड शुगर है, वहीं, टोटल शुगर वो है जो इस चाय में पहले से मौजूद होती है, जैसे अगर दूध वाली चाय है तो दूध में प्राकृतिक रूप से लैक्टोज नाम की शुगर होती है. चाय में अलग से डाली गई चीनी एडेड शुगर है.य दोनों को मिलाकर टोटल शुगर कहा जा सकता है.

पुराने नियम क्या थे

FSSAI ने 2024 में जारी ICMR-NIN की डाइटरी गाइडलाइंस के आधार पर शुगर, फैट और नमक के कुछ मानक तय किए थे. इनमें 100 ग्राम ठोस खाद्य पदार्थ में 3 ग्राम एडेड शुगर और 4.2 ग्राम एडेड फैट की सीमा रखी गई थी. वहीं, 100 मिलीलीटर पेय पदार्थ में 2 ग्राम एडेड शुगर और 1.5 ग्राम एडेड फैट का मानक था. इस मामले में याचिकाकर्ता का कहना था कि केवल एडेड शुगर को आधार बनाने से इन चीजों में मौजूद नेचुकल शुगर की मात्रा नजरअंदाज हो सकती है.

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सेहत को क्या फायदा होगा

जरूरत से ज्यादा चीनी का सेवन वजन बढ़ने और मोटापे का कारण बन सकता है. इससे टाइप-2 डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है. इसके अलावा दांतों में सड़न और लंबे समय में दिल की बीमारियों का जोखिम भी बढ़ सकता है.

न्यूट्रिशन पॉलिसी एक्सपर्ट और न्यूट्रिशन एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट के कन्वीनर डॉ. अरुण गुप्ता के मुताबिक,टोटल शुगर को आधार बनाकर चेतावनी देना एक अच्छा कदम है. इससे लोगों को यह पता चल जाएगा कि जिस चीज को वह खा रहे हैं उसमें कुछ चीनी कितनी है. जबकि एडेड शुगर से केवल ये ही पता चलता है कि अलग से कितनी शुगर डाली गई है. इससे जानकारी अधूरी रहती है.

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