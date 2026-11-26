भारत में अपना कारोबार शुरू करने की चाह तेजी से बढ़ रही है. लिंक्डइन के ताजा लघु कारोबार शोध 2026 के मुताबिक, 85 प्रतिशत भारतीय अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं. यह 46 प्रतिशत के वैश्विक औसत से करीब दोगुना है.

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शोध के मुताबिक, युवा भारतीयों में कारोबार शुरू करने की इच्छा सबसे ज्यादा है. एआई और डिजिटल साधन कारोबार शुरू करने में मदद कर रहे हैं, लेकिन पेशेवर संपर्क, ऑनलाइन मौजूदगी, निजी पहचान और कमाई के कई साधन भी कारोबार बढ़ाने में अहम बने हुए हैं.

युवाओं में कारोबार शुरू करने की चाह ज्यादा.

सर्वे में शामिल जेन जेड के 94 प्रतिशत और मिलेनियल्स के 90 प्रतिशत लोगों ने कारोबार शुरू करने की इच्छा जताई. जेन जेड के 70 प्रतिशत लोग अगले तीन साल में कारोबार या साइड हसल शुरू करने की योजना बना रहे हैं.

महिलाओं और पुरुषों में भी अपना कारोबार शुरू करने की चाह लगभग एक जैसी है. सर्वे में शामिल 91 प्रतिशत महिलाओं और 94 प्रतिशत पुरुषों ने कारोबार शुरू करने में दिलचस्पी दिखाई.

यह बदलाव लिंक्डइन के मंच के आंकड़ों में भी दिख रहा है. साल 2022 से अपनी प्रोफाइल में फाउंडर का पद जोड़ने वाले सदस्यों की संख्या 190 प्रतिशत बढ़ी है. जेन जेड सदस्यों में यह बढ़ोतरी 383 प्रतिशत रही. वहीं, मंच पर मौजूद फाउंडर्स में मिलेनियल्स की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 48 प्रतिशत है.

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एआई से कारोबार शुरू करना हुआ आसान.

कारोबार शुरू करने की तैयारी कर रहे लोगों और छोटे कारोबारियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अहम मददगार बन रहा है. लिंक्डइन के शोध के मुताबिक, सर्वे में शामिल भारत के 96 प्रतिशत छोटे कारोबारी अपने कारोबार में पहले से एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं.

जिन फाउंडर्स ने कहा कि एआई और डिजिटल साधनों से उन्हें कारोबार शुरू करने या चलाने में मदद मिली, उनमें से 36 प्रतिशत ने बताया कि इन तकनीकों की मदद से वे ऐसे उत्पाद या सेवाएं दे पाए, जो पहले नहीं दे सकते थे. वहीं, 23 प्रतिशत ने कहा कि इन साधनों के बिना कारोबार चलाने के लिए उन्हें अतिरिक्त पैसे जुटाने पड़ते.

एआई का इस्तेमाल नए विचार तलाशने, शोध करने, ग्राहकों की मदद करने और नए ग्राहक जोड़ने जैसे कामों में बढ़ रहा है. इससे फाउंडर्स को कम साधनों के साथ कामकाज संभालने और उत्पादकता बढ़ाने में भी मदद मिल रही है.

हालांकि, केवल तकनीक के सहारे सफल कारोबार बनाना मुमकिन नहीं हो सकता. रीसो एआई की सह-संस्थापक स्वाति पालीवाल ने लिंक्डइन न्यूज की रिपोर्ट में कहा कि एआई ने कारोबार खड़ा करना आसान बनाया है, लेकिन उस पर भरोसा करने वाले ग्राहक तलाशना अब भी एक बड़ी चुनौती है.

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एआई के बढ़ते इस्तेमाल के बीच पेशेवर संपर्क अहम.

एआई का इस्तेमाल बढ़ने के बावजूद कारोबार की वृद्धि में लोगों से जुड़े संपर्कों की अहम भूमिका बनी हुई है. सर्वे में शामिल 88 प्रतिशत भारतीय फाउंडर्स ने कहा कि उनके पेशेवर संपर्कों ने कारोबार शुरू करने या उसे बढ़ाने में मदद की.

छोटे कारोबार के 88 प्रतिशत फाउंडर्स का मानना है कि एआई का इस्तेमाल बढ़ने के साथ पेशेवर संपर्क और ज्यादा उपयोगी होंगे. अहम कारोबारी फैसले लेते समय 41 प्रतिशत फाउंडर्स अपने पेशेवर संपर्कों पर भरोसा करते हैं. इसके मुकाबले 39 प्रतिशत विशेषज्ञ सलाहकारों और 38 प्रतिशत एआई साधनों की मदद लेते हैं.

कंटेंट क्रिएटर बन रहे फाउंडर्स.

कारोबार के लिए ऑनलाइन मौजूदगी बनाना भी जरूरी होता जा रहा है. लिंक्डइन के शोध के मुताबिक, सर्वे में शामिल भारत के 80 प्रतिशत छोटे कारोबारी अपनी साख बनाने और ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए कंटेंट क्रिएटर बने हैं.

करीब 88 प्रतिशत फाउंडर्स ने कहा कि वे कारोबार बढ़ाने के लिए अपनी निजी पहचान तैयार कर रहे हैं. वहीं, 85 प्रतिशत का मानना है कि उनकी निजी पहचान से कारोबार की साख बढ़ती है.

कमाई के कई साधनों का चलन बढ़ा.

शोध में पोर्टफोलियो करियर की ओर बढ़ते रुझान का भी पता चला है. इसमें कारोबारी किसी एक कारोबार पर निर्भर रहने के बजाय कई कारोबार, साइड प्रोजेक्ट और कमाई के अलग-अलग साधन संभालते हैं.

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सर्वे में शामिल भारत के करीब 75 प्रतिशत छोटे कारोबारियों ने कहा कि उनके पास कमाई के कई साधन हैं.

कारोबार चुनने की सबसे बड़ी वजह स्वतंत्र रूप से काम करने की आजादी रही, जिसका जिक्र 56 प्रतिशत लोगों ने किया. इसके बाद 52 प्रतिशत ने ज्यादा कमाई की संभावना और 49 प्रतिशत ने काम पर अधिक नियंत्रण और लचीलेपन को वजह बताया. वहीं, 41 प्रतिशत लोगों ने दूसरों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने को कारोबार शुरू करने की वजह बताया.

ऐसे किया गया शोध.

यह शोध सेंससवाइड ने भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के 12,000 राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों के बीच किया. यह सर्वे 9 से 19 अक्टूबर, 2026 के बीच हुआ.

एक अलग सर्वे में इन्हीं छह देशों के 6,000 फाउंडर्स, कारोबारियों और छोटे कारोबार के मालिकों को शामिल किया गया. इनकी उम्र 18 साल या उससे अधिक थी और इनके कारोबार में 50 से कम कर्मचारी थे. यह सर्वे 6 से 15 अक्टूबर, 2026 के बीच किया गया.

शोध से सामने आया कि भारत में अपना कारोबार शुरू करने की इच्छा वैश्विक औसत से काफी ज्यादा है. युवा इस रुझान में आगे हैं, जबकि एआई, पेशेवर संपर्क, निजी पहचान और कमाई के कई साधन कारोबार शुरू करने और बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं.

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