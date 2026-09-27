डिलीवरी राइडर को मिला 5-Star होटल जाने का मौका, Video देख खुश हुए लोग

किसी इंसान के लिए 5-Star होटल जाना रोजमर्रा की बात हो सकती है, लेकिन किसी के लिए यह एक ऐसा ख्वाब होता है, जिसे जिंदगी में कभी न कभी पूरा करना होता है. बात हो रही है 5-Star होटल की.

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एक डिलीवरी राइडर को 5-Star होटल जाने का मौका एक कंटेंट क्रिएटर ने दिया. उस डिलीवरी राइडर की आंखों की खुशी ने इस वीडियो को वायरल कर दिया. लोग डिलीवरी राइडर की खुशी देखकर खुद भी खुश हो रहे हैं. कोई कह रहा है, "मेरे भाई को 5-Star होटल जाने का मौका मिल गया, भले ही हमें न मिले."

एक डिलीवरी राइडर के लिए यह दिन भी बाकी दिनों की तरह ही शुरू हुआ था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि कुछ देर बाद वह शहर के एक लग्जरी 5-Star होटल में बैठकर मिल्कशेक पी रहा होगा. कंटेंट क्रिएटर जैद मेहदी ने एक Swiggy Instamart डिलीवरी पार्टनर को होटल में ड्रिंक के लिए बुलाया और उसके साथ कुछ वक्त बिताया. इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है.

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डिलीवरी राइडर से पूछा- 5-Star होटल चलोगे?

वीडियो में दिखता है कि डिलीवरी राइडर सड़क किनारे सुस्ता रहा है. कंटेंट क्रिएटर जैद मेहदी उसके पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वह उनके साथ 5-Star होटल चलकर जूस पीना चाहेगा. अचानक मिले इस सवाल से राइडर हैरान रह जाता है. वह पूछता है, "हैं? कहां?"

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इसके बाद जैद होटल की तरफ इशारा करते हुए दोबारा उसे साथ चलने के लिए कहते हैं. वह राइडर से यह भी पूछते हैं कि क्या वह पहले कभी 5-Star होटल गया है.

राइडर बताता है कि वह कई साल से ऐसे होटल में नहीं गया है. उसका कहना था, "मैं अब तक 5-Star होटल नहीं गया था."

होटल पहुंचते ही सिक्योरिटी ने रोका

इसके बाद जैद और डिलीवरी पार्टनर साथ में होटल पहुंचते हैं. होटल के गेट पर सिक्योरिटी ने दोनों को रोक लिया. जैद ने तुरंत उन्हें समझाते हुए कहा, "ये मेरे चाचा हैं." इसके बाद दोनों होटल के अंदर चले गए.

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अंदर का नजारा देखकर रह गया हैरान

होटल के अंदर पहुंचने के बाद राइडर आसपास का माहौल गौर से देखने लगा. जैद ने जब उससे पूछा कि उसे जगह कैसी लगी तो उसने इसे "बहुत बड़ा और खुला" बताया.रेस्टोरेंट में बैठने के बाद भी उसका रिएक्शन काफी सीधा था. उसने कहा, "जगह बहुत अच्छी है."इसके बाद दोनों ने साथ बैठकर ड्रिंक का आनंद लिया.

बातचीत में सामने आई जिंदगी की मुश्किल कहानी

वीडियो में बातचीत के दौरान जैद को राइडर की जिंदगी के एक मुश्किल दौर के बारे में भी पता चलता है.राइडर ने बताया कि कुछ समय पहले उसका एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था. उसके मुताबिक, एक कार ने उसे टक्कर मार दी थी. हादसे के बाद उसे काफी समय तक बिस्तर पर रहना पड़ा. बातचीत के दौरान उसने उस हादसे और उसके बाद की मुश्किलों के बारे में भी बताया.

सोशल मीडिया पर लोगों को पसंद आया वीडियो

जैद मेहदी के इस वीडियो में डिलीवरी राइडर का पहली बार 5-Star होटल पहुंचना और वहां के माहौल को देखना लोगों का ध्यान खींच रहा है.

वीडियो में राइडर की खुशी और उसका उत्साह लोगों को खासा पसंद आ रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स इस छोटे से अनुभव को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं भी साझा कर रहे हैं.

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