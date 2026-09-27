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रात का अंधेरा और तेज बहाव... 64 साल के बुजुर्ग ने नदी में लगा दी छलांग लगा दी, फिर पुलिस और तैराकों ने बचाई जान

आंध्र प्रदेश के ताडेपल्ली में 64 साल के एक बुजुर्ग ने कृष्णा नदी में छलांग लगा दी. रात करीब 10:30 बजे हुई इस घटना की जानकारी मिलते ही ट्रैफिक SI नारायण मौके पर पहुंचे. नदी में तेज बहाव था, लेकिन उन्होंने स्थानीय तैराकों पीता मल्लेश्वर राव और पीता गोपी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. छोटी नाव के सहारे तीनों नदी में उतरे और बुजुर्ग को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. इसके बाद उन्हें प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल भेजा गया.

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छोटी नाव के सहारे बचाई जान. (Photo: Screengrab)
छोटी नाव के सहारे बचाई जान. (Photo: Screengrab)

रात का वक्त था. कृष्णा नदी का बहाव तेज था और आसपास अंधेरा छाया हुआ था. इसी बीच गुंटूर के ताडेपल्ली में पुल के पास अचानक हलचल मच गई. एक 64 साल के व्यक्ति ने नदी में छलांग लगा दी थी. कुछ राहगीरों ने यह देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी. घटना 25 सितंबर की रात करीब 10:30 बजे की बताई जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, 64 वर्षीय व्यक्ति ने पुल के 13वें पिलर के पास से नदी में छलांग लगाई थी. वह मंगलागिरी के रहते हैं. सूचना मिलते ही ताडेपल्ली ट्रैफिक पुलिस एक्टिव हुई. ट्रैफिक SI नारायण तुरंत मौके पर पहुंचे. नदी में तेज बहाव था और रात के अंधेरे में किसी व्यक्ति को तलाशना और सुरक्षित बाहर निकालना बड़ी चुनौती थी. SI नारायण ने स्थानीय अनुभवी तैराकों से मदद मांगी.

यहां देखें Video

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सीतानगरम के रहने वाले पीता मल्लेश्वर राव और पीता गोपी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुए. छोटी नाव की मदद से तीनों नदी में उतरे और नागेश्वर राव की तलाश शुरू की. तेज बहाव के बीच काफी सावधानी से आगे बढ़ते हुए पुलिसकर्मी और दोनों तैराक बुजुर्ग के पास तक पहुंचे. इसके बाद उन्हें सुरक्षित नदी से बाहर निकालकर किनारे तक लाया गया. 

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यह भी पढ़ें: 'मेरी पत्नी बहुत मक्कार किस्म की लड़की है...', फेसबुक लाइव आकर गंगा में कूदा अंकित, मछुआरों ने बचाई जान

रेस्क्यू के बाद बुजुर्ग को सीतानगरम घाट पर प्राथमिक उपचार दिया गया. पुलिस ने उनके परिवार को घटना की जानकारी दी. इसके बाद उन्हें आगे के इलाज के लिए विजयवाड़ा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस के मुताबिक, बुजुर्ग पहले ड्राइवर के तौर पर काम करते थे. लेकिन एक हादसे के बाद से वह घर पर ही रह रहे थे. उनकी पत्नी लंबे समय से बीमार बताई जा रही हैं.

इसके साथ ही परिवार आर्थिक परेशानियों से भी जूझ रहा था. पुलिस को आशंका है कि इन्हीं परिस्थितियों की वजह से वह बेहद तनाव में थे. घटना में गनीमत यह रही कि राहगीरों ने समय रहते नदी में छलांग लगाते बुजुर्ग को देख लिया और पुलिस को सूचना दे दी. अगर सूचना मिलने में देरी होती तो तेज बहाव वाली नदी में बुजुर्ग को तलाशना और उन्हें बचाना बेहद मुश्किल हो सकता था. 

ताडेपल्ली के CI वीरेंद्र बाबू ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें कोई व्यक्ति आत्महत्या की कोशिश करते हुए दिखाई दे या कोई व्यक्ति बेहद गंभीर भावनात्मक संकट में नजर आए, तो तुरंत पुलिस को सूचना दें. उनका कहना है कि समय पर की गई मदद किसी की जान बचा सकती है. इस घटना में पुलिस और स्थानीय तैराकों की तत्परता से 64 वर्षीय व्यक्ति की जान बच गई. फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है.

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