scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

CM से बोला- 'मुझे iPhone चाहिए', पूछा- नया या पुराना? फिर जो बोले हिमंता... VIDEO वायरल

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से लोगों की मुलाकात के दौरान एक शख्स ने सीधे आईफोन की मांग कर दी. शख्स ने कहा, 'सर, मुझे आईफोन चाहिए', तो मुख्यमंत्री ने मजाकिया अंदाज में पूछा- नया चाहिए या पुराना? इस पूरी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है

Advertisement
X
मुख्यमंत्री और शख्स के बीच हुई वह छोटी-सी बातचीत वायरल है (Photos: @himantabiswasarma/Instagram)
मुख्यमंत्री और शख्स के बीच हुई वह छोटी-सी बातचीत वायरल है (Photos: @himantabiswasarma/Instagram)

आमतौर पर जब कोई मुख्यमंत्री लोगों से मिलता है तो उनके सामने सड़क, पानी, नौकरी या दूसरी समस्याओं से जुड़ी मांगें रखी जाती हैं. लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के सामने एक शख्स ने ऐसी मांग रख दी, जिसे सुनकर वह भी कुछ पल के लिए हैरान रह गए. शख्स ने मुख्यमंत्री से सीधे आईफोन मांग लिया.

इस मजेदार बातचीत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. खुद हिमंता बिस्वा सरमा ने इसे इंस्टाग्राम पर शेयर किया है और कैप्शन में लिखा- 'प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ हैं.'

मुख्यमंत्री के सामने रख दी सीधी डिमांड

सम्बंधित ख़बरें

Kuljot Kaur, Kuljot Kaur viral video, job life
जॉब के बाद कैसे बदल गई जिंदगी? लड़की का VIDEO देख बोले- ये मेरी कहानी है
Japan bear attack car, Hokkaido bear attack
कार के आगे आया भालू, फिर बोनट पर चढ़कर किया ऐसा हमला... VIDEO
shreyas-iyer-21-runs-india-pakistan-final-asian-games
हनीमून पीरियड कब खत्म होगा.. गोल्ड जीतने के बाद भी श्रेयस अय्यर पर सवाल
: Indian cricket team
कभी तिलक, कभी सिंदूर... भारत की जीत के बाद PAK पर ऐसे बने मीम्स
Yami viral video, Yami and Zeeshan video,
दीवार पर लटके 'अंकल' से बच्ची की मासूम बातें, लाखों बार देखा गया VIDEO

वीडियो में हिमंता बिस्वा सरमा लोगों के बीच नजर आते हैं. वह वहां मौजूद लोगों से बातचीत और मुलाकात कर रहे थे. तभी एक शख्स उनके पास पहुंचा और बिना घुमाए-फिराए अपनी बात कह दी.शख्स ने कहा, 'सर, मुझे आईफोन चाहिए.'अचानक आई इस डिमांड पर मुख्यमंत्री ने उससे पूछा कि उसे पुराना आईफोन चाहिए या नया.यहीं से बातचीत और दिलचस्प हो गई. हिमंता बिस्वा सरमा ने शख्स से पूछा कि 'आईफोन? आपको पुराना आईफोन चाहिए या नया?'

यह भी पढ़ें: रस्सी पर काम कर रहे अंकल से बच्ची की मासूम बात, VIDEO को 17 मिलियन से ज्यादा व्यूज

Advertisement

इसके बाद वीडियो में मुख्यमंत्री मजाकिया अंदाज में अपना हाथ उठाते हुए दिखाई देते हैं, जैसे शख्स को हल्की-फुल्की डांट लगाने वाले हों. हालांकि इसके बाद उन्होंने उसकी मांग मानने की बात कही.सरमा ने कहा, 'ठीक है, हम आपको आईफोन दिलाएंगे. आपको मिल जाएगा.' इसके बाद मुख्यमंत्री वहां मौजूद दूसरे लोगों से मिलने के लिए आगे बढ़ गए.

हिमंता ने लिखा- 'प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ हैं'

हिमंता बिस्वा सरमा ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा- 'प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ हैं.'वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इस बातचीत पर खूब प्रतिक्रियाएं दीं. कई यूजर्स को शख्स का सीधे मुख्यमंत्री से आईफोन मांगने का अंदाज मजेदार लगा. कुछ लोगों ने उसके आत्मविश्वास पर भी कमेंट किया.वहीं, कुछ लोगों का सवाल था कि क्या उस शख्स को वास्तव में आईफोन मिला या नहीं.

फिलहाल इस वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा मुख्यमंत्री और शख्स के बीच हुई वह छोटी-सी बातचीत है, जिसमें एक आम मुलाकात अचानक आईफोन की डिमांड तक पहुंच जाती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    राजा रघुवंशी के जिगरी दोस्त ने किया सुसाइड, शादी की शॉपिंग से लेकर दुख-सुख का था साथी; इंदौर में फिर सनसनी |
    गोविंदा के नाम का लगाया सिंदूर! कोमल रानी पर भड़कीं राखी सावंत, कहा- पति चोर |
    Coconut Shells Reuse: कूड़ा नहीं है नारियल का खोल! घर के लिए है खजाना! जानें रीयूज करने के 5 आसान तरीके |
    India vs Brazil: भारत को ब्राजील ने 4-0 से हराया, पेड्रो और लिनो ने किया कमाल, कोलकाता में धुरंधरों ने बिखेरा जलवा |
    CM से बोला- 'मुझे iPhone चाहिए', पूछा- नया या पुराना? फिर जो बोले हिमंता... VIDEO वायरल |
    UP के हापुड़ में पति की अनोखी जिद, पत्नी के लिए Jio टावर पर चढ़ा नाराज युवक! |
    खराब मौसम के चलते दुबई-फुकेट फ्लाइट लखनऊ डायवर्ट, सुरक्षित उतरा विमान |
    बल्लेबाज सख्त, महादेव का भक्त! देखें PAK को पीटने वाले अभिषेक शर्मा का भक्तिमय रूप |
    हैदराबाद इवेंट में घिरीं फरहाना भट्ट, भगदड़ जैसे हालात पर जताई चिंता! |
    कैप्टन स्मित मछार के साहस को मिला सम्मान, क्राउन प्रिंस ने की मुलाकात
    Advertisement