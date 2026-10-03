खराब मौसम के चलते दुबई-फुकेट फ्लाइट लखनऊ डायवर्ट, सुरक्षित उतरा विमान

दुबई से फुकेट जा रही फ्लाईदुबई की एक फ्लाइट को खराब मौसम के कारण लखनऊ एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा. एयरलाइन के मुताबिक, फुकेट एयरपोर्ट पर मौसम खराब था. इस वजह से विमान को अपने तय रास्ते से हटाकर लखनऊ की ओर भेजा गया.

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फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ 1165 दुबई से फुकेट जा रही थी. यह बोइंग 737 मैक्स 8 विमान था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर A6-FMU है. विमान ने शाम 6 बजकर 53 मिनट पर लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की.

इमरजेंसी में नहीं उतारा गया विमान

एयरलाइन ने साफ किया कि विमान को लखनऊ डायवर्ट करने की वजह सिर्फ फुकेट में खराब मौसम था. यह कोई इमरजेंसी लैंडिंग नहीं थी. विमान में भी कोई आपात स्थिति नहीं बनी थी. एयरलाइन के मुताबिक, लखनऊ एयरपोर्ट पर विमान सामान्य तरीके से सुरक्षित उतरा.

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फ्लाइट को डायवर्ट किए जाने का मतलब है कि विमान को उसके तय गंतव्य के बजाय किसी दूसरे एयरपोर्ट पर उतारा गया. इस मामले में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विमान को लखनऊ लाया गया. हालांकि, यात्रियों की संख्या या फुकेट के लिए आगे की यात्रा को लेकर उपलब्ध जानकारी में कोई विवरण नहीं दिया गया है.



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