scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

India vs Brazil: भारत को ब्राजील ने 4-0 से हराया, पेड्रो और लिनो ने किया कमाल, कोलकाता में धुरंधरों ने बिखेरा जलवा

भारतीय फुटबॉल टीम को ब्राजील के खिलाफ अपने घर पर हार झेलनी पड़ी है. ब्राजील ने 29वें मिनट में शानदार गोल के साथ भारत पर बढ़त बनाई. इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों को मैच में वापसी करने का मौका नहीं मिला.

Advertisement
X
ब्राजील के खिलाफ ऐसा रहा भारत का प्रदर्शन. (PHOTO: PTI)
ब्राजील के खिलाफ ऐसा रहा भारत का प्रदर्शन. (PHOTO: PTI)

कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारतीय फुटबॉल टीम को ब्राजील के खिलाफ 4-0 से हार का सामना करना पड़ा. हालांकि शुरुआती मिनटों में ब्लू टाइगर्स ने शानदार जुझारू तेवर दिखाए, लेकिन मेहमान टीम के अनुभव और आक्रामक खेल के आगे भारतीय टीम बाद में पिछड़ गई.

मैच की शुरुआत में भारतीय डिफेंस ने बेहतरीन अनुशासन दिखाया और विनीसियस जूनियर जैसे खतरनाक खिलाड़ी के खिलाफ गजब का तालमेल बिठाया. गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू ने भी शुरुआती पलों में कुछ अच्छे बचाव किए. लेकिन मैच के आगे बढ़ने के साथ ब्राजील ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली.

मैच के पहले हाफ में एस्तेवाओ ने शानदार शॉट लगाते हुए ब्राजील का खाता खोला और मेहमान टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई. हाफ टाइम से ठीक पहले (42वें मिनट) पेड्रो ने ब्राजील के लिए दूसरा गोल दागा, जिससे भारत पर दबाव और बढ़ गया.

सम्बंधित ख़बरें

Asian Games 2026 Abhishek Sharma
अभिषेक के छक्कों से थर्राया PAK, गुरु युवी के रिकॉर्ड की कर ली बराबरी
IND vs WI Rohit Sharma
सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त! रोहित शर्मा ने रचा इतिहास
Endrick arrives in Kolkata.
कोलकाता की मछली पर फिदा ब्राजील, फुटबॉल के सितारों को भाया बंगाल का स्वाद
Russian Foreign Minister said UNSC reform should broaden representation from the Global South, particularly Asia, Africa and Latin America.
'भारत को मिले स्थायी सीट, पश्चिम को नहीं...' , UNSC में रूस का खुला समर्थन
Brazil jungle, Brazil wildlife, Pantanal Brazil,
एनाकोंडा, खतरनाक मगरमच्छ... ...ये रहस्यमयी जंगल, अंदर से कैसी है दुनिया?

ये भी पढ़ें- 'शेर अभी बूढ़ा नहीं हुआ...जैसा गुरु, वैसा चेला!' अभिषेक के बाद मैदान पर उतरे युवराज सिंह ने काटा गदर 

मुकाबले के 58वें मिनट में सैमुअल लीनो ने ब्राजील के लिए तीसरा गोल दागा और स्कोर 3-0 कर दिया. मैच खत्म होने से ठीक पहले ब्राजील ने चौथा गोल करने में भी सफलता हासिल की. भारत की तरफ से रयान विलियम्स और मनवीर सिंह ने कई बार ब्राजीली डिफेंस में सेंध लगाने की कोशिश की. मनवीर ने अपनी रफ्तार से विपक्षी खेमे को परेशान किया, वहीं विलियम्स ने भी विंग्स से बेहतरीन रन बनाए.

Advertisement

ये भी पढ़ें- Asian Games में भारत का 'सुपर शनिवार'... 5 गोल्ड समेत 9 मेडल जीतकर रचा इतिहास, झोली में आए कुल 85 मेडल 

मैच के दूसरे हाफ में कोच खालिद जमील ने टीम में कुछ बदलाव किए और प्रभसुखिन सिंह गिल, जय गुप्ता तथा मोहम्मद सेनन को मैदान पर उतारकर कुछ कमाल करने की कोशिश की. भले ही परिणाम भारत के पक्ष में नहीं रहा, लेकिन साल्ट लेक स्टेडियम में जुटी भारी भीड़ के सामने टीम ने विश्व स्तर की टीम के खिलाफ अंत तक भारतीय खिलाड़ियों ने मुकाबले में डटकर सामना किया. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    राजा रघुवंशी के जिगरी दोस्त ने किया सुसाइड, शादी की शॉपिंग से लेकर दुख-सुख का था साथी; इंदौर में फिर सनसनी |
    गोविंदा के नाम का लगाया सिंदूर! कोमल रानी पर भड़कीं राखी सावंत, कहा- पति चोर |
    Coconut Shells Reuse: कूड़ा नहीं है नारियल का खोल! घर के लिए है खजाना! जानें रीयूज करने के 5 आसान तरीके |
    India vs Brazil: भारत को ब्राजील ने 4-0 से हराया, पेड्रो और लिनो ने किया कमाल, कोलकाता में धुरंधरों ने बिखेरा जलवा |
    CM से बोला- 'मुझे iPhone चाहिए', पूछा- नया या पुराना? फिर जो बोले हिमंता... VIDEO वायरल |
    UP के हापुड़ में पति की अनोखी जिद, पत्नी के लिए Jio टावर पर चढ़ा नाराज युवक! |
    खराब मौसम के चलते दुबई-फुकेट फ्लाइट लखनऊ डायवर्ट, सुरक्षित उतरा विमान |
    बल्लेबाज सख्त, महादेव का भक्त! देखें PAK को पीटने वाले अभिषेक शर्मा का भक्तिमय रूप |
    हैदराबाद इवेंट में घिरीं फरहाना भट्ट, भगदड़ जैसे हालात पर जताई चिंता! |
    कैप्टन स्मित मछार के साहस को मिला सम्मान, क्राउन प्रिंस ने की मुलाकात
    Advertisement