रस्सी पर काम कर रहे अंकल से बच्ची की मासूम बात, VIDEO को 17 मिलियन से ज्यादा व्यूज

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद प्यारा और दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें एक छोटी बच्ची और ऊंची बिल्डिंग के बाहरी हिस्से पर रस्सी के सहारे काम कर रहे एक शख्स के बीच की मासूम बातचीत दिखाई गई है. बच्ची का नाम यामी बताया जा रहा है, जबकि वीडियो में नजर आ रहे मजदूर को जीशान कहा जा रहा है. दोनों के बीच की बातचीत इतनी सहज और प्यारी है कि लोग इसे देखकर भावुक हो रहे हैं. वीडियो को 17 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

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‘अंकल, मैं आपको याद कर रही थी’

यह वीडियो @Yamie diaris नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो के कैप्शन में बताया गया है कि रस्सी पर लटके अंकल और यामी की यह बातचीत दिल छू लेने वाली है. साथ ही कैप्शन में आगे की मुलाकात और जीशान भाई के एक वादे का भी जिक्र किया गया है.

वीडियो में यामी बालकनी में आती है और बाहर काम कर रहे जीशान को देखकर उनसे बात करने लगती है. बच्ची उनसे कहती है, 'अंकल, मैं आपको याद कर रही थी.' इसके जवाब में जीशान भी कहते हैं कि वह भी उसे याद कर रहे थे.

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इसके बाद यामी बताती है कि वह स्कूल गई थी. बच्ची जिस सहज अंदाज में उनसे अपनी बातें शेयर करती है, उससे साफ लगता है कि दोनों के बीच पहले से अपनापन है. ऊंचाई पर काम कर रहे जीशान भी बच्ची से उसी प्यार से बात करते नजर आते हैं.

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17 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा वीडियो

यामी और जीशान की इस छोटी-सी बातचीत ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच लिया है. वीडियो को अब तक 17 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. लोग बच्ची की मासूमियत और दोनों के बीच नजर आ रहे अपनापन की तारीफ कर रहे हैं.

वीडियो का खास पहलू यह है कि इसमें कोई बड़ा ड्रामा नहीं है. बच्चों को मासूम भरा दिल कैसा हो, जो हर किसी को अपना बना लेता है.

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फिर आया वादे वाला दिन

इस वायरल वीडियो की कहानी यहीं खत्म नहीं होती. वीडियो के कैप्शन में बताया गया है कि जीशान ने यामी से बुधवार को मिलने का वादा किया था.बच्ची अपने ‘अंकल’ को गले लगा लेती है. दोनों के बीच का यह पल वीडियो का सबसे भावुक हिस्सा बन जाता है.यामी जीशान के लिए समोसा और कुछ दूसरे नाश्ते की चीजें लेकर आती है. वह बड़े प्यार से उन्हें नाश्ता देती है और अपने हाथों से सर्व करती है. जीशान को सामने देखकर यामी की खुशी देखते ही बनती है.इसके बाद बच्ची अपने ‘अंकल’ को गले लगा लेती है. दोनों के बीच का यह पल वीडियो का सबसे भावुक हिस्सा बन जाता है.

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क्यों पसंद आ रही है यामी और जीशान की कहानी?

सोशल मीडिया पर अक्सर विवाद, बहस और चौंकाने वाले वीडियो वायरल होते हैं. लेकिन यामी और जीशान की यह कहानी बिल्कुल अलग है. इसमें एक बच्ची का मासूम अपनापन है और एक मेहनतकश शख्स के साथ उसका सहज रिश्ता नजर आता है.

यामी के लिए जीशान सिर्फ बिल्डिंग के बाहर रस्सी पर काम करने वाले मजदूर नहीं हैं. वह उनके लिए ऐसे ‘अंकल’ हैं, जिन्हें वह याद करती है, जिनसे बात करती है और जिनके लिए नाश्ता लेकर आती है.

वहीं, जीशान भी बच्ची की बातों को उसी अपनापन के साथ सुनते और जवाब देते नजर आते हैं. शायद यही वजह है कि वीडियो देखने वाले लोग इस छोटी-सी दोस्ती को इतना पसंद कर रहे हैं.

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