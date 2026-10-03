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राजा रघुवंशी के जिगरी दोस्त ने मौत को लगाया गले... शादी की शॉपिंग से लेकर दुख-सुख का था साथी; इंदौर में फिर सनसनी

Indore News: राजा रघुवंशी के 10 साल पुराने दोस्त अर्पित चौहान ने साले के घर फांसी लगाकर आत्महत्या की. राजा की हत्या के बाद संभाल रहा था ट्रांसपोर्ट कारोबार. भाई विपिन ने जताई हैरानी, पुलिस जांच में जुटी. पढ़ें पूरी खबर...

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राजा की हत्या के बाद संभाल रहा था ट्रांसपोर्ट का कारोबार.(Photo:ITG)
राजा की हत्या के बाद संभाल रहा था ट्रांसपोर्ट का कारोबार.(Photo:ITG)

MP News: इंदौर के चर्चित ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के गम से परिवार अभी पूरी तरह उबर भी नहीं पाया था कि अब उनके करीब 8 से 10 साल पुराने जिगरी दोस्त अर्पित चौहान की संदिग्ध हालात में मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है. अर्पित ने अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र स्थित अपने साले के मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

अर्पित मूल रूप से इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र स्थित अरिहंत नगर का रहने वाला था. राजा रघुवंशी की हत्या के बाद से अर्पित ही उनके हिस्से का पूरा ट्रांसपोर्ट कारोबार संभाल रहा था और पूरे परिवार के साथ साए की तरह खड़ा था. घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है.

राजा की मौत के बाद अर्पित ही संभाल रहा था पूरा कारोबार

मृतक राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी के अनुसार, राजा, अर्पित और विपिन का साला तीनों मिलकर ट्रांसपोर्ट का काम देखते थे. राजा की असमय मौत के बाद अर्पित ने आगे आकर जिम्मेदारी संभाली और उनके हिस्से का पूरा ट्रांसपोर्ट बिजनेस देख रहा था.

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विपिन ने बताया कि अर्पित और राजा की दोस्ती 8 से 10 साल पुरानी थी. राजा की हत्या के बाद अर्पित ने न केवल बिजनेस संभाला, बल्कि पूरे रघुवंशी परिवार को मानसिक रूप से संभाला और हर सुख-दुख में परिवार के सदस्य की तरह साथ खड़ा रहा.

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विपिन रघुवंशी का छलका दर्द

घटना के बाद मीडिया से बात करते हुए राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने बताया कि पूरा परिवार अर्पित को अपने सगे छोटे भाई की तरह मानता था.

विपिन ने पुरानी यादें साझा करते हुए बताया, राजा की शादी की शॉपिंग के दौरान अर्पित हर पल उसके साथ रहता था. राजा ने शादी के फंक्शन्स के लिए जो कपड़े पसंद किए थे, अर्पित ने भी अपनी शादी के लिए ठीक वैसे ही मिलते-जुलते कपड़े खरीदे थे. हाल ही में जब राजा के बड़े भाई सचिन रघुवंशी के घर बेटे का जन्म हुआ, तो पूरे परिवार ने इसे राजा का पुनर्जन्म मानकर खुशी मनाई थी. उस दौरान भी अर्पित बेहद खुश था और उसने हम सबके साथ मिलकर जश्न मनाया था.'' देखें VIDEO:- 

मौत पर उठे कई सवाल 
अचानक अर्पित द्वारा उठाए गए इस आत्मघाती कदम से रघुवंशी परिवार और दोस्त हैरान हैं. विपिन रघुवंशी ने पुलिस और प्रशासन से गुहार लगाई है कि अर्पित की मौत के कारणों की गहराई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था.

अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और अर्पित के मोबाइल डिटेल्स, पारिवारिक स्थिति व अन्य पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है ताकि आत्महत्या के असली कारणों का खुलासा हो सके.

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