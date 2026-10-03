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हैदराबाद इवेंट में घिरीं फरहाना भट्ट, भगदड़ जैसे हालात पर जताई चिंता!

फरहाना भट्ट की टैलेंट मैनेजमेंट टीम ने हैदराबाद में उनके इवेंट में हुई भीड़-भाड़ के मुद्दे पर बात की है. 'यंग फिल्मिस्तान' ने कहा कि किसी को भी 'असहज या असुरक्षित महसूस करते' देखना चिंता की बात है और उन्होंने भविष्य के कार्यक्रमों में भीड़ को बेहतर ढंग से संभालने का आग्रह किया.

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हैदराबाद की घटना पर बोलीं फरहाना (Photo: Instagram/@farrhana_bhatt)
हैदराबाद की घटना पर बोलीं फरहाना (Photo: Instagram/@farrhana_bhatt)

'खतरों के खिलाड़ी 15' के फिनाले से पहले, शुक्रवार रात (2 अक्टूबर) फरहाना भट्ट हैदराबाद में थीं. 'शीग्लैम एक्सपो सीजन 3' में फैंस ने उन्हें घेर लिया. इस घटना के बाद, फरहाना की टैलेंट मैनेजमेंट टीम 'यंग फिल्मिस्तान' ने एक बयान जारी किया और कहा, 'ऐसी स्थिति में किसी को असहज या असुरक्षित महसूस करते देखना चिंताजनक है.'

मैनेजमेंट टीम ने कहा कि वे फैंस के उत्साह को समझते हैं, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा सबसे जरूरी है. बाद में फरहाना ने भी अपने सोशल मीडिया पर यह बयान शेयर किया.

फरहाना भट्ट ने क्या कहा?
बयान की शुरुआत में 'यंग फिल्मिस्तान' ने फरहाना के लिए फैंस के प्यार और उत्साह के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और फिर वेन्यू पर भीड़ और लोगों को हुई परेशानी का जिक्र किया. टीम ने लिखा, 'वेन्यू पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई और स्थिति को संभालना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से भीड़ में लोगों के बीच धक्का-मुक्की हुई, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं.'

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फरहाना की टैलेंट मैनेजमेंट टीम ने भविष्य में पब्लिक इवेंट्स के दौरान भीड़ को बेहतर ढंग से संभालने की अपील करते हुए बयान खत्म किया. उन्होंने लिखा, 'हमें पूरी उम्मीद है कि भविष्य में जब भी ज्यादा भीड़ वाले पब्लिक इवेंट्स होंगे, तो भीड़ को कंट्रोल करने, सुरक्षा और आने-जाने (एंट्री/एक्जिट) के लिए सही इंतजाम किए जाएंगे, ताकि आर्टिस्ट, विजिटर्स और खासकर महिलाएं ऐसे इवेंट्स का सुरक्षित और आराम से मज़ा ले सकें.'

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फरहाना भट्ट 'खतरों के खिलाड़ी 15' के ग्रैंड फिनाले में अविनाश मिश्रा से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, जो 3 और 4 अक्टूबर को प्रसारित होगा. इस सीजन की फाइनलिस्ट में से एक रहीं यह एक्ट्रेस, रोहित शेट्टी द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस स्टंट-बेस्ड रियलिटी शो के आखिरी पड़ाव में मुकाबला करती नजर आएंगी. फिनाले से पहले, फरहाना अपनी यात्रा को याद करते हुए भावुक हो गईं और माना कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि वह टॉप 5 में जगह बना पाएंगी.

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