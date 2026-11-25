बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी इन दिनों खूब चर्चा में है. इस शादी की तैयारियां जितनी भव्य हैं, उतनी ही दिलचस्प इसकी मेहमाननवाजी और सोशल मीडिया पर हो रही हलचल भी है. शादी में नेताओं और खास मेहमानों के साथ-साथ सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स की भी भारी भीड़ जुटी है. छपरा जिला नाम के एक एक अकाउंट से एक इंफ्लुएंसर ने बताया कि करीब 5 हजार सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स पिछले एक हफ्ते से अनंत सिंह के यहां ठहरे हुए हैं. उनके खाने-पीने का पूरा इंतजाम किया गया है और सुबह से शाम तक उन्हें मुफ्त में खाना और नाश्ता दिया जा रहा है.

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अनंत सिंह की बेटी की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रचार किया जा रहा है. इसके लिए बड़ी संख्या में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को बुलाया गया है. ये सभी अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शादी से जुड़े वीडियो और पोस्ट शेयर कर रहे हैं. कोई शादी की तैयारियां दिखा रहा है, तो कोई लोगों को इस समारोह में शामिल होने का न्योता दे रहा है.

इन इंफ्लुएंसर्स के वीडियो में शादी की चर्चा के साथ-साथ वहां पहुंचने की जानकारी भी दी जा रही है. एक इंफ्लुएंसर ने तो वीडियो बनाकर लोगों को बताया कि रेलवे स्टेशन से शादी समारोह तक कैसे पहुंचना है.

यानी सोशल मीडिया पर सिर्फ शादी का प्रचार नहीं हो रहा, बल्कि मेहमानों को रास्ता बताने का काम भी किया जा रहा है.

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अनंत सिंह के यहाँ करीब पाँच हजार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक सप्ताह से डेरा जमाए हुए हैं। सुबह से लेकर शाम तक इन लोगों के खाने-पीने की पूरी व्यवस्था मुफ्त में की जा रही है। ये सभी सोशल मीडिया पर शादी का प्रचार कर रहे हैं और लोगों को भी शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। — छपरा जिला 🇮🇳 (@ChapraZila) November 25, 2026

मेहमानों के लिए 500 से ज्यादा नल

शादी में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद को देखते हुए मेहमानों की सुविधाओं का भी खास ध्यान रखा गया है. बताया जा रहा है कि अलग-अलग जगहों पर पीने के पानी और हाथ धोने के लिए 500 से ज्यादा नल लगाए गए हैं. इसका मकसद यह है कि लाखों की भीड़ जुटने पर भी किसी को पानी के लिए परेशान न होना पड़े. इतनी बड़ी संख्या में नल लगाने की व्यवस्था भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. शादी में आने वाले मेहमानों के लिए खाने-पीने से लेकर पानी तक का इंतजाम किया जा रहा है. यानी मेहमाननवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही.

अनंत सिंह के यहाँ शादी में मेहमानों की सुविधा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। लोगों के पीने के पानी और हाथ धोने के लिए जगह-जगह 200 से अधिक नल लगाए गए हैं, ताकि लाखों की भीड़ में भी किसी को पानी के लिए परेशान न होना पड़े। खातिरदारी में कोई कमी नहीं! https://t.co/yMthJGreRw — छपरा जिला 🇮🇳 (@ChapraZila) November 25, 2026

एक ट्रक पनीर और खाने-पीने का बड़ा इंतजाम

इस शादी की तैयारियों को लेकर खाने-पीने की व्यवस्था भी खूब चर्चा में है. सोशल मीडिया पर अनंत सिंह के लिए एक ट्रक पनीर मंगाए जाने की बात भी सामने आई है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतने बड़े आयोजन में मेहमानों के खाने का इंतजाम कितने बड़े स्तर पर किया जा रहा है. करीब 5 हजार इंफ्लुएंसर्स के ठहरने और उनके खाने-पीने की व्यवस्था के अलावा शादी में आने वाले दूसरे मेहमानों के लिए भी बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं. वायरल हो रहे एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि मेहमानों के लिए तेजी से हैलीपैड बनाए जा रहे हैं.

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बाढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग!

शादी की चर्चा के बीच सोशल मीडिया पर एक और दिलचस्प बात सामने आई है. बाढ़ रेलवे स्टेशन को लेकर लोग मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं कि इसका नाम बदलकर 'छोटे सरकार रेलवे स्टेशन' कर देना चाहिए. दरअसल, शादी में आने वाले मेहमानों को स्टेशन से रास्ता बताने वाले वीडियो और अनंत सिंह के प्रभाव को लेकर यह बात सोशल मीडिया पर चर्चा में है.

फिलहाल अनंत सिंह की बेटी की शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब सभी को शादी के कार्यक्रम का इंतजार है. हजारों इंफ्लुएंसर्स, सैकड़ों नल, खाने-पीने के बड़े इंतजाम और सोशल मीडिया पर लगातार हो रहे प्रचार ने इस शादी को पहले ही चर्चा का बड़ा विषय बना दिया है.

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