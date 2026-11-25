आपने ऑनलाइन शॉपिंग करते समय ऐसा महसूस किया है कि कोई ऐप आपको बार-बार कुछ और खरीदने के लिए कह रहा है? सामान की कीमत शुरुआत में कम दिखाई देती है, लेकिन पेमेंट के समय अचानक डिलीवरी चार्ज और दूसरे शुल्क जुड़ जाते हैं. कभी स्क्रीन पर लिखा आता है कि सिर्फ दो सामान बचे हैं, जल्दी खरीदिए. कभी कोई एक्स्ट्रा सर्विस पहले से चुनी हुई मिलती है और कभी किसी सब्सक्रिप्शन को लेना तो आसान होता है, लेकिन उसे बंद करने का विकल्प ढूंढना नामुमकिन लगने लगता है.

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यह सिर्फ खराब ऐप डिजाइन का मामला नहीं है. दरअसल कंपनियां ऐसी व्यवस्था जानबूझकर बनाती हैं, ताकि कस्टमर अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि ऐप के बनाए दबाव में आकर फैसला करे. टेक्नोलॉजी की भाषा में इसे 'डार्क पैटर्न' कहा जाता है.

भारत में ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी, कैब बुकिंग और दूसरी डिजिटल सेवाओं पर किए गए एक नए आकलन ने इस समस्या की गंभीरता सामने रखी है. LocalCircles की रिपोर्ट के मुताबिक, देश के 354 सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जांच में 334 पर कम से कम एक डार्क पैटर्न पाया गया. यानी करीब 94 फीसदी प्लेटफॉर्म पर ऐसी डिजाइन तकनीकें मिलीं, जो ग्राहक के फैसले को प्रभावित कर सकती हैं.

रिपोर्ट का एक और चौंकाने वाला पहलू है. जिन 31 कंपनियों ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA के सामने खुद को डार्क पैटर्न से मुक्त बताया था, उनमें से 23 कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर भी ऐसी तकनीकें मिलीं. इसका मतलब है कि सिर्फ कंपनी के अपने दावे पर भरोसा करना काफी नहीं है. असली सवाल यह है कि जब ग्राहक ऐप इस्तेमाल करता है, तब उसे कैसा अनुभव मिलता है.

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सामान की कीमत कुछ और, पेमेंट के समय बिल कुछ और क्यों?

ऑनलाइन खरीदारी में सबसे आम परेशानी है कीमत का आखिरी समय में बढ़ जाना. मान लीजिए आप किसी ऐप पर 499 रुपये का सामान देखते हैं. आपको लगता है कि यह अच्छा सौदा है. लेकिन जब आप पेमेंट करने पहुंचते हैं, तो डिलीवरी फीस, प्लेटफॉर्म फीस या दूसरे शुल्क जुड़ जाते हैं. अब वही सामान आपको पहले दिखाई गई कीमत से महंगा पड़ रहा है.

इसे 'ड्रिप प्राइसिंग' कहा जाता है. इसमें कस्टमर को पूरी कीमत शुरुआत में नहीं बताई जाती. खरीदारी की प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ नए शुल्क सामने आते हैं. ग्राहक कई बार तब तक काफी समय लगा चुका होता है और सामान खरीदने का फैसला भी कर चुका होता है. ऐसे में वह बढ़ी हुई कीमत देखकर भी ऑर्डर पूरा कर देता है.

LocalCircles के आकलन में यह तरीका 354 में से 222 प्लेटफॉर्म पर पाया गया. यानी करीब 63 फीसदी प्लेटफॉर्म पर इसकी पहचान हुई. यह आंकड़ा इसलिए अहम है क्योंकि ग्राहक किसी सामान की कीमत की तुलना करते समय आमतौर पर वही रकम देखता है जो उसे सबसे पहले दिखाई जाती है. असली तुलना तो सभी जरूरी शुल्क जुड़ने के बाद बनने वाले बिल से होनी चाहिए.

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'सिर्फ 2 सामान बचे हैं', क्या सच में खत्म होने वाला है स्टॉक?

किसी सामान को देखते समय अचानक स्क्रीन पर संदेश आता है कि सिर्फ दो पीस बचे हैं. या फिर लिखा होता है कि यह ऑफर अगले पांच मिनट में खत्म हो जाएगा. ग्राहक को लगता है कि अगर उसने अभी खरीदारी नहीं की तो मौका हाथ से निकल जाएगा.

कई बार ऐसी जानकारी सही हो सकती है. लेकिन अगर प्लेटफॉर्म बिना सही आधार के कमी या समय खत्म होने का दबाव बनाता है, तो यह गलत तरीका है. इसे 'फॉल्स अर्जेंसी' कहा जाता है.

इसका असर सीधा ग्राहक के फैसले पर पड़ता है. वह कीमत, रिव्यू और दूसरे विकल्प देखने के बजाय जल्दी में ऑर्डर कर सकता है. खरीदारी के बाद उसे पता चलता है कि वही ऑफर फिर से उपलब्ध है या सामान का स्टॉक भी खत्म नहीं हुआ था.

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हर बार कम स्टॉक या सीमित समय वाला ऑफर गलत नहीं होता. लेकिन ग्राहक को यह समझने का अधिकार है कि जो जानकारी दिखाई जा रही है, वह असली है या सिर्फ खरीदारी का दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है.

बिना पूछे कार्ट में जुड़ जाता है सामान या एक्स्ट्रा सर्विस

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कभी आपने पेमेंट से पहले अपना कार्ट ध्यान से देखा है? हो सकता है कि आपने सिर्फ एक सामान चुना हो, लेकिन बिल में कोई एक्स्ट्रा सर्विस, पैकिंग या दूसरी चीज भी जुड़ी दिखाई दे.

अगर ग्राहक की साफ सहमति के बिना कोई एक्स्ट्रा सामान या सेवा कार्ट में जोड़ दी जाती है, तो इसे 'बास्केट स्नीकिंग' कहा जाता है. ग्राहक कई बार जल्दी में पेमेंट कर देता है और बाद में बिल देखकर समझ आता है कि उसने ऐसी चीज के लिए भी पैसे दिए हैं जिसे उसने चुना ही नहीं था.

इस तरह की डिजाइन का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि ग्राहक को हर स्क्रीन पर अपनी खरीदारी दोबारा जांचनी पड़ती है. सामान चुनने के बाद भी उसे यह देखना होता है कि कार्ट में क्या जुड़ा है, कौन-सी सेवा चुनी गई है और पेमेंट के समय कुल रकम कितनी बन रही है.

खरीदारी का आसान अनुभव देने का दावा करने वाले ऐप्स पर यह जिम्मेदारी और ज्यादा होनी चाहिए कि ग्राहक से हर अतिरिक्त शुल्क या सेवा के लिए साफ सहमति ली जाए.

सब्सक्रिप्शन लेना आसान, बंद करना मुश्किल क्यों?

कई ऐप्स और डिजिटल सेवाएं मुफ्त ट्रायल या कम कीमत वाले शुरुआती प्लान के नाम पर सब्सक्रिप्शन लेने को कहती हैं. ग्राहक कुछ दिन सेवा इस्तेमाल करता है और बाद में भूल जाता है कि ट्रायल खत्म होने के बाद पैसे कटने लगेंगे.

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कई मामलों में सब्सक्रिप्शन लेना एक-दो क्लिक में हो जाता है, लेकिन उसे बंद करने के लिए कई मेन्यू खोलने पड़ते हैं. कभी ग्राहक को बार-बार रोकने वाले संदेश दिखाए जाते हैं. कभी कैंसिल करने का विकल्प आसानी से नजर ही नहीं आता. इसे 'सब्सक्रिप्शन ट्रैप' कहा जाता है. LocalCircles के आकलन में करीब 32 फीसदी प्लेटफॉर्म पर इसकी पहचान हुई.

यहां समस्या सिर्फ पैसे कटने की नहीं है. ग्राहक को अपनी सेवा बंद करने का उतना ही आसान विकल्प मिलना चाहिए, जितना उसे सेवा शुरू करते समय मिलता है. अगर कंपनी ग्राहक को रोकने के लिए प्रक्रिया जानबूझकर मुश्किल बनाती है, तो यह निष्पक्ष डिजिटल अनुभव नहीं कहा जा सकता.

आपको बार-बार 'नहीं' कहने पर शर्मिंदा क्यों किया जाता है?

कुछ ऐप्स पर आपने देखा होगा कि अगर आप कोई ऑफर लेने से मना करते हैं, तो स्क्रीन पर ऐसा संदेश दिखता है जैसे आप कोई नुकसान कर रहे हों. उदाहरण के लिए, 'नहीं, मुझे पैसे बचाना पसंद नहीं' या 'मैं यह खास ऑफर नहीं चाहता'. इस तरह के विकल्प कस्टमर को शर्मिंदा करके अपना फैसला बदलने के लिए उकसा सकते हैं.

इसे 'कन्फर्मेशन शेमिंग' कहा जाता है. इसका मकसद ग्राहक को यह महसूस कराना होता है कि उसने गलत विकल्प चुना है. जबकि किसी ऑफर को ठुकराना ग्राहक का सामान्य अधिकार है.

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इसी तरह कुछ ऐप्स बार-बार नोटिफिकेशन या पॉप-अप दिखाकर ग्राहक को किसी काम के लिए परेशान करते रहते हैं. इसे 'नैगिंग' कहा जाता है. ग्राहक ने एक बार मना कर दिया, फिर भी वही सवाल बार-बार सामने आता है.

ऐसी छोटी-छोटी चीजें मिलकर ऐप का अनुभव बदल देती हैं. ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से ऐप इस्तेमाल करने के बजाय लगातार उसके ऑफर और संदेशों से जूझता रहता है.

94% प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न, किन सेक्टर्स में हालत ज्यादा खराब?

LocalCircles ने 45 क्षेत्रों के 354 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आकलन किया. रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें से 37 क्षेत्रों में एक भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिसे पूरी तरह डार्क पैटर्न से मुक्त माना गया हो.

ई-कॉमर्स में पूरी तरह नियमों का पालन करने वाले प्लेटफॉर्म का अनुपात सिर्फ 17 फीसदी बताया गया. क्विक कॉमर्स में यह 14 फीसदी था. ऑनलाइन पेमेंट में 11 फीसदी और ट्रैवल बुकिंग में 10 फीसदी प्लेटफॉर्म ही पूरी तरह नियमों के अनुरूप पाए गए.

रिपोर्ट में ऑनलाइन ग्रॉसरी, फूड डिलीवरी, कैब एग्रीगेटर, OTT, ऑनलाइन बैंकिंग, एयरलाइन, रेलवे टिकटिंग और मोबाइल टेलीकॉम जैसी श्रेणियों में भी किसी प्लेटफॉर्म को पूरी तरह नियमों के अनुरूप नहीं पाया गया.

खुद को डार्क पैटर्न से मुक्त बताने वाली कंपनियों पर भी सवाल

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इस रिपोर्ट का सबसे गंभीर पहलू कंपनियों के अपने दावों और ग्राहक के अनुभव के बीच का अंतर है. LocalCircles ने उन 31 कंपनियों के प्लेटफॉर्म भी देखे, जिन्होंने CCPA के सामने खुद को डार्क पैटर्न से मुक्त बताया था. इनमें से 23 कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर जांच के दौरान ऐसी डिजाइन तकनीकें मिलीं. यानी करीब 74 फीसदी कंपनियों के दावे और जांच के नतीजे मेल नहीं खाते थे.

यहां एक सवाल उठता है. अगर कंपनियां खुद ही जांच करें और खुद ही प्रमाणित करें कि उनका ऐप ग्राहक को गुमराह नहीं करता, तो उस दावे की स्वतंत्र जांच कौन करेगा?

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नए नियमों में ऑडिट की एक जैसी प्रक्रिया, ऑडिटर की योग्यता और रिपोर्टिंग का तय तरीका स्पष्ट नहीं है. ऐसे में सिर्फ कंपनी का अपना प्रमाणपत्र दिखाना ग्राहक का भरोसा जीतने के लिए पर्याप्त नहीं होगा.

यहां सरकार और उपभोक्ता संरक्षण एजेंसियों की भूमिका अहम हो जाती है. नियम बनाना पहला कदम है. यह सुनिश्चित करना उससे भी जरूरी है कि कंपनियां उनका पालन कर रही हैं या नहीं.

सरकार ने नियम बनाए, फिर भी कंपनियों पर दबाव क्यों जरूरी?

भारत में डार्क पैटर्न को लेकर नियम पहले से मौजूद हैं. नवंबर 2023 में CCPA ने डार्क पैटर्न की रोकथाम और नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे. इनमें ऐसी 13 तरह की डिजाइन तकनीकों की पहचान की गई है, जो ग्राहक को भ्रमित कर सकती हैं या उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं जिसे वह करना नहीं चाहता.

अब सरकार ने ई-कॉमर्स नियमों में और बदलाव किए हैं. Consumer Protection (E-Commerce) Amendment Rules, 2026 के प्रावधान 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे. इनके तहत ई-कॉमर्स कंपनियों को डार्क पैटर्न से जुड़े दिशानिर्देशों का पालन करना होगा, साल में कम से कम एक बार अपना सेल्फ-ऑडिट करना होगा और नियमों के पालन का प्रमाणपत्र प्रमुखता से दिखाना होगा.

नए नियमों में सिर्फ डार्क पैटर्न ही नहीं, बल्कि ऑनलाइन खरीदारी की दूसरी समस्याओं पर भी ध्यान दिया गया है. अगर कोई प्लेटफॉर्म छूट का दावा करता है, तो उसे पहले की कीमत भी दिखानी होगी. पहले की कीमत का मतलब पिछले 30 दिनों में ली गई सबसे कम कीमत से होगा. स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग को साफ तौर पर बताना होगा, ताकि ग्राहक विज्ञापन और सामान्य सर्च रिजल्ट में फर्क समझ सके.

ग्राहक के पास शिकायत करने का रास्ता क्या है?

अगर आपको लगता है कि किसी ऐप ने बिना आपकी सहमति के अतिरिक्त सेवा जोड़ दी, कीमत छिपाई, गलत जानकारी देकर खरीदारी कराई या सब्सक्रिप्शन बंद करने में जानबूझकर परेशानी पैदा की, तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट और पेमेंट से जुड़ा रिकॉर्ड सुरक्षित रखें.

इसके बाद संबंधित कंपनी के कस्टमर केयर या शिकायत अधिकारी को लिखित शिकायत भेजें. शिकायत में साफ बताएं कि आपने क्या चुना था, स्क्रीन पर क्या दिखाया गया और आखिर में आपसे कितनी रकम ली गई. ऑर्डर आईडी, बिल और स्क्रीनशॉट शिकायत को मजबूत बना सकते हैं.

अगर कंपनी समाधान नहीं देती, तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए 1915 नंबर या आधिकारिक वेबसाइट consumerhelpline.gov.in का इस्तेमाल किया जा सकता है. जरूरत पड़ने पर उपभोक्ता आयोग में भी शिकायत की जा सकती है.

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