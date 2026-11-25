भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा के बीच पोस्ट और अकाउंट पर कथित पाबंदी को लेकर जारी विवाद के बीच कंपनी की पब्लिक पॉलिसी टीम ने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की. मंगलवार को हुई इस बैठक में मेटा के अधिकारियों ने कंटेंट मॉडरेशन और प्लेटफॉर्म पर लगने वाली पाबंदियों की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी. बैठक में कांग्रेस सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत के साथ यूथ कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे.

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सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में अपने आरोपों के समर्थन में सबूत पेश किए. पार्टी का दावा है कि राहुल गांधी का जिक्र करने वाले पोस्ट को मेटा की तरफ से प्रतिबंधित किया जा रहा है. वहीं, मेटा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कंपनी पारदर्शी नीतियों के तहत काम करती है. सभी राजनीतिक दलों और उनके कंटेंट को लेकर उसका रुख एक है. कंपनी ने यह भी कहा कि वह भारतीय कानूनों के मुताबिक काम कर रही है.

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कर्मचारियों को निशाना बनाने पर मेटा ने जताई चिंता

बैठक के दौरान मेटा अधिकारियों ने कंपनी के कर्मचारियों को निशाना बनाए जाने और उसके कार्यालयों के बाहर हो रहे प्रदर्शनों पर चिंता जताई. अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि IT नियमों के तहत कुछ प्रतिबंधित श्रेणियों के कंटेंट को प्लेटफॉर्म पर पोस्ट, अपलोड, शेयर या ट्रांसमिट करने की अनुमति नहीं है.

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तीन शहरों में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन

यह बैठक यूथ कांग्रेस के मेटा कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन शुरू करने के बाद हुई. 20 नवंबर से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता गुरुग्राम, हैदराबाद और मुंबई में मेटा से जुड़े कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं. इस दौरान प्रदर्शनों को संभालने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई.

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यूथ कांग्रेस ने निलंबित इंस्टाग्राम अकाउंट बहाल करने और उन पर लगी पाबंदियां हटाने की मांग करते हुए मेटा को सात दिन का अल्टीमेटम दिया है. यह विवाद कांग्रेस और मेटा के बीच कथित तौर पर चुनिंदा अकाउंट और पोस्ट पर कार्रवाई को लेकर जारी टकराव के बीच सामने आया है.

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