मथुरा जिले के थाना फरह क्षेत्र में कोर्ट के आदेश पर ग्राम प्रधान प्रताप सिंह राणा उर्फ पप्पू समेत चार लोगों के खिलाफ दुष्कर्म और आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज किया गया है. यह एफआईआर 23 सितंबर 2026 को बीएनएस की धारा 64(1) और 61(2) के तहत दर्ज हुई है. पीड़िता का आरोप है कि पति की नौकरी की मदद मांगने पर उसे प्रधान के कार्यालय बुलाया गया, जहां नशीला शरबत पिलाकर उसके साथ गलत काम किया गया और वीडियो बनाकर 14 जनवरी 2024 से 14 जुलाई 2025 के बीच करीब 18 महीने तक डरा-धमकाकर शोषण किया गया.

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शरबत पिलाकर बेहोश किया और बनाया वीडियो

पीड़िता ने बताया कि वह चित्रा सिंह नगला में प्रधान प्रताप सिंह के पास अपने पति के लिए काम मांगने गई थी. प्रधान ने उसे अपने कमरे में बिठाया और वहां मौजूद उसके आदमी ने उसे शरबत पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई और उसका शरीर काम करना बंद कर दिया. पीड़िता का आरोप है कि इसी दौरान प्रधान प्रताप सिंह, भगत सिंह और अन्य लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया और घटना का वीडियो बना लिया.

बच्चों को मारने और बदनामी की धमकी देकर 18 महीने रखा चुप

आरोपियों ने पीड़िता को धमकी दी कि यदि उसने किसी को कुछ बताया तो उसका वीडियो वायरल कर देंगे और उसके बच्चों को जान से मार देंगे. बदनामी और बच्चों की जान के डर से पीड़िता करीब 18 महीने तक चुपचाप शोषण सहती रही. एफआईआर में प्रताप सिंह राणा उर्फ पप्पू, भगत सिंह, दिंगो और छीतर सिंह को नामजद किया गया है.

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थाने में सुनवाई न होने पर ली कोर्ट की शरण

पीड़िता के अनुसार, उसने पहले 14 जुलाई 2026 और 10 अगस्त 2026 को पुलिस और अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र दिए थे, लेकिन तब रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई. इसके बाद उसने धारा 173(4) बीएनएसएस के तहत कोर्ट में गुहार लगाई. कोर्ट के आदेश पर थाना फरह में एफआईआर संख्या 0383 दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है, और पीड़िता ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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