पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में 8वीं कक्षा की 14 साल की छात्रा की हत्या के मामले में अदालत ने तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. आरोपियों ने लड़की के प्यार का प्रस्ताव ठुकराने पर उसकी हत्या कर दी थी. ब्लेड से वार करने के बाद शव को खेत में दफना दिया था. करीब 10 दिन तक लापता रहने के बाद उसका शव बरामद हुआ था.

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अलीपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौविक डे ने बुधवार को बुद्धदेब सरदार, प्रतीक सरदार और दीपेन कोयल को हत्या, अपहरण और सबूत मिटाने का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.

यह मामला जनवरी 2025 का है. 14 साल की छात्रा 9 जनवरी को अचानक लापता हो गई थी. परिवार ने उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल. इसके बाद 20 जनवरी को दक्षिण 24 परगना के बसंती इलाके में एक खेत से उसका शव बरामद हुआ. जांच में सामने आया कि आरोपियों ने उसकी हत्या कर शव को खेत में दफना दिया था.

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हत्या से पहले केले के पेड़ों पर किया था अभ्यास

मामले में सरकारी विशेष वकील अनिर्बान गुहा ठाकुरता ने अदालत को बताया कि 22 वर्षीय बुद्धदेब सरदार ने इस वारदात में सबसे क्रूर भूमिका निभाई थी. उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर हत्या की. वारदात को अंजाम देने से पहले उसने केले के पेड़ों के तनों पर ब्लेड से वार करने का अभ्यास किया था. अभियोजन पक्ष ने तीनों दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की थी. हालांकि, अदालत ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई.

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