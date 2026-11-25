बड़ों के जैसे ही आजकल छोटे बच्चों में चिप्स पिज्जा, बर्गर खाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है. कई बार माता-पिता भी जब इन फास्ट फूड को खाते हैं तो वे अपने बच्चे भी इनको दे देते हैं, लेकिन इससे होता ये है कि धीरे-धीरे बच्चा घर के खाने के बजाय इन्हीं चीजों की मांग करने लगता है. मजबूरी में इसको ये खिलाना पड़ता है, जिससे कुछ बच्चों को जंक फूड की आदत हो जाती है, लेकिन इनको ज्यादा खाने से बच्चों में मोटापा, दांतों की समस्या और आगे चलकर डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है. ऐसे में बच्चों में जंक फूड की आदत को छुड़ाना जरूरी है. इसके लिए क्या करें इस बारे में नई दिल्ली AIIMS के डॉक्टर ने बताया है.

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दिल्ली एम्स में पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में डॉ हिमांशु भदानी Aajtak.in से बातचीत में बताते हैं कि बच्चे अपने घर के बड़ों को देखकर ज्यादा सीखते हैं. अगर माता-पिता खुद रोज फास्ट फूड खाएंगे तो बच्चे को रोकना भी मुश्किल होगा. ऐसे में सबसे पहला काम ये जरूरी है कि माता- पिता खुद फास्ट फूड खाने की अपनी आदत को कम करें. फिर बच्चे को धीरे- धीरे इसकी आदत छुड़ाने की कोशिश करें. लेकिन ये ध्यान रखें कि बच्चे को एकदम से सभी पसंदीदा चीजें देना बंद करने के बजाय धीरे-धीरे खिलाना कम करें.

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बच्चों को क्या खिलाएं?

बच्चों की उम्र के हिसाब से उनकी पोषण संबंधी जरूरतें बदलती हैं. इसलिए उनकी डाइट में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन से भरपूर चीजें शामिल करना जरूरी है. बच्चे को वेजिटेबल पोहा, दलिया, इडली, अमरूद, पपीता सुबह नाश्ते में दे सकते हैं. दोपहर के खाने मे रोटी, दाल, चावल, हरी सब्जी देनी चाहिए. इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे में हर कुछ घंटों में खाने की आदत को न बनाएं. बल्कि भूख के हिसाब से ही खाना दें. दिन में तीन टाइम खाना और बीच में एक बार हल्का भोजन दें.

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बच्चों को क्या नहीं देना चाहिए?

बच्चों को रोजाना नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, पैकेट वाले जूस, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट नहीं खिलानी चाहिए. छोटे बच्चों को चाय-कॉफी और एनर्जी ड्रिंक भी नहीं देनी चाहिए.अगर बच्चे को कोई नई सब्जी या फल पहली बार में पसंद न आए तो अलग-अलग दिनों में दोबारा परोसें. खाने के समय परिवार के साथ बैठें और बच्चे को अपनी भूख के हिसाब से खाने दें.

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