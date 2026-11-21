मुंबई के कुर्ला में एक युवक-युवती के साथ बदसलूकी और मारपीट का मामला सामने आया है. दोनों फीनिक्स मॉल के पास महानगरपालिका के उद्यान में फोटो खींच रहे थे, तभी 8-10 नाबालिग लड़कों ने उनके साथ अभद्रता शुरू कर दी. विरोध करने पर लड़कों ने दोनों की पिटाई की. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

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जानकारी के मुताबिक, गार्डन में फोटो खींच रहे कपल पर लड़कों के ग्रुप ने अश्लील टिप्पणी की. जब दोनों ने इस कमेंटबाजी का विरोध किया तो नाबालिग लड़कों ने मारपीट शुरू कर दी. इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडिया बना लिया. वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है.

वीडियो में क्या है

वीडियो में एक कपल गार्डन में फोटो खींचते नजर आ रहे हैं. इसी दौरान वहां मौजूद 7-8 लड़के दोनों पर अश्लील टिप्पणियां करने लगते हैं. कपल विरोध करता है तो लड़के उनके साथ छेड़छाड़ और मारपीट शुरू कर देते हैं. एक नाबालिग चप्पल जैसी चीज से युवक को मारता है जबकि दूसरा लड़का लड़की के सिर पर डंडे से वार करता है. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बहस भी होती है.

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8 नाबालिगों के खिलाफ केस दर्ज

पीड़ितों की शिकायत पर घाटकोपर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आठ नाबालिगों को हिरासत में लिया है. पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे के मुताबिक, आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 189(2), 189(4), 118(1), 352 और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

सभी आरोपियों को किशोर न्याय बोर्ड (जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड) के सामने पेश किया जाएगा. पुलिस ने मामले में आठ आरोपियों के खिलाफ मामला जर्ज किया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इससे पहले बिहार के जमुई से भी ऐसा ही मामला सामने आया था. जमुई में एक ही कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले नाबालिग लड़के और लड़की को युवकों के एक समूह ने रास्ते में रोक कर उनके साथ मारपीट की थी. साथ ही, उन्होंने छेड़खानी का वीडियो भी बनाया था और उसे वायरल किया था. घटना शुक्रवार की है.

BJP-शिवसेना ने की निंदा

बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मामले में कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने बताया कि 5 बच्चों के माता-पिता को नोटिस जारी किए गए हैं. शिवसेना (UBT) ने भी इस मामले की निंदा की है. शिवसेना (UBT) नेता इंतेखवाब फारूकी ने कहा कि इस तरह की घटनाएं निंदनीय हैं.

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