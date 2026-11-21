पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. इमरान खान करीब 3 साल से जेल में बंद हैं. बीते दिनों जेल में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा. इलाज के बाद इमरान खान को वापस से जेल में डाल दिया गया.

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इमरान खान की जेल में बिगड़ी हालत और सही इलाज न मिलने पर पाकिस्तानी सिनेमा की कई एक्ट्रेसेस ने दुख जताया है. एक्ट्रेस मिशी खान ने भी वीडियो शेयर करके इमरान खान को सही इलाज देने की अपील की है.

इमरान खान की खराब हालत देख दुखी एक्ट्रेस

मिशी खान ने रोते हुए कहा- मुझे अफसोस है कि हमारे लिए इमरान खान ने इतना कुछ क्यों किया? क्यों उन्होंने कई गर्ल्स होस्टल बनाए, क्यों गरीबों का मुफ्त इलाज करवाया? क्यों उन्होंने अपना नहीं सोचा और अपने बच्चों के पास जाकर अपनी जिंदगी नहीं गुजारी. क्यों उन्होंने इतना स्ट्रगल किया...कि आज वो इंसान अपने इलाज के लिए अपील कर रहा है. लेकिन किसी में इतनी इंसानियत नहीं है कि उनका इलाज करवाया जाए.

मिशी आगे बोलीं- पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया था कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, लेकिन कोर्ट भी एक नहीं सुनी गई.

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भावुक हुईं मिशी खान

पाकिस्तान की मौजूदा सरकार को ललकारते हुए मिशी खान ने आगे कहा- ये याद रखना कि जैसा करोगे...वैसा ही भरोगे. आपने उस इंसान के साथ इतना जुल्म किया है...जेल के लोगों को उनके सलाम का जवाब देने को भी मना किया है. आप बहुत जालिम लोग हैं. अल्लाह आपसे इस चीज का हिसाब लेगा.

मरियम नफीस का टूटा दिल

पाकिस्तान की टीवी एक्ट्रेस मरियम नफीस भी इमरान खान की बिगड़ी हालत देख भावुक हो रही हैं. उन्होंने वीडियो शेयर करके दुनियाभर के लोगों से इमरान खान की अच्छी सेहत के लिए दुआ करने की अपील की है. पाकिस्तान की आवाम भी इमरान खान की हालत देखकर दुखी है. सभी उनकी बेहतरी के लिए दुआ कर रहे हैं.

कब से जेल में बंद हैं इमरान खान?

इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं. साल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से ही उन्हें कई भ्रष्टाचार मामलों का सामना करना पड़ा. हालांकि, इमरान खान ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है. उनका कहना है कि ये मामले राजनीतिक बदले की भावना से दर्ज किए गए हैं.

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