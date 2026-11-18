ब्राजील के अमेजन जंगल में बाहरी दुनिया से लगभग अलग रह रहे आवा समुदाय के करीब 20 लोग 16 नवंबर को अचानक जंगल से बाहर दिखाई दिए. वे एक सरकारी पोस्ट के पास पहुंचे और खाने के लिए याम मांगी. दशकों बाद इस तरह सामने आए आवा लोगों की तस्वीरें और वीडियो अब चर्चा में हैं. इस समुदाय की जिंदगी की एक खास बात यह भी है कि यहां लोग जीवन में एक से ज्यादा विवाह कर सकते हैं और कुछ मामलों में एक महिला के एक से अधिक पति होने की परंपरा भी दर्ज की गई है.

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ब्राजील के अमेजन जंगल से सामने आई कुछ तस्वीरों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है. तस्वीरों और वीडियो में जंगल से बाहर आए आवा समुदाय के पुरुष, महिलाएं और बच्चे दिखाई दे रहे हैं. कई पुरुषों के हाथों में धनुष और लंबे तीर नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि करीब 20 लोगों का यह समूह ब्राजील के मारान्याओ राज्य के अरारिबोइया इंडिजिनस टेरिटरी में एक सरकारी निगरानी पोस्ट और तवारी गांव के पास पहुंचा था.

दशकों बाद इस तरह सामने आए

आवा समुदाय के कुछ समूह आज भी दुनिया से अलग-थलग रहते हैं. यानी उनका बाहरी समाज के साथ कोई स्थायी संपर्क नहीं है. वे जंगल में शिकार, मछली पकड़ने और जंगल से मिलने वाले खाद्य पदार्थों के सहारे जीवन बिताते हैं.

सर्वाइवल इंटरनेशनल के मुताबिक, इस बार आवा समूह सरकारी टीम के पास पहुंचा और याम मांगी. खाना मिलने के बाद वे उसे लेकर वापस जंगल की ओर चले गए. संगठन ने इसे हाल के दशकों में आवा लोगों की ओर से इस तरह के संपर्क की बेहद दुर्लभ घटना बताया है.

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A new video has emerged showing members of the isolated Awa tribe who live in the remote part of Brazil’s Amazon forest. The group ventured out of the forest and accepted food as aid workers raise concerns about the dangers posed by illegal loggers and hunters. https://t.co/h8UrlQfdoA — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 18, 2026



कई शादी करके जीते हैं आवा लोग?

आवा समाज की सबसे दिलचस्प सामाजिक विशेषताओं में उनकी विवाह व्यवस्था भी शामिल है.मानवशास्त्रीय रिकॉर्ड के मुताबिक, आवा/गुआजा समाज में पुरुष और महिलाएं अपने जीवनकाल में एक से ज्यादा बार विवाह कर सकते हैं. किसी एक तरह की शादी को अनिवार्य या पसंदीदा व्यवस्था नहीं माना गया है. यानी यहां एक ही शादी को पूरी जिंदगी निभाना ही एकमात्र सामाजिक मॉडल नहीं है.

इसके अलावा कुछ मानवशास्त्रीय अध्ययनों में एक महिला के एक से अधिक पति होने के उदाहरण भी दर्ज किए गए हैं. इसे बहुपतित्व यानी पॉलीएंड्री कहा जाता है. यह व्यवस्था हर आवा व्यक्ति या हर परिवार पर लागू नहीं होती है.यही वजह है कि आवा लोगों की शादी की व्यवस्था आम समाज से काफी अलग और दिलचस्प मानी जाती है.

एक बच्चे के एक से ज्यादा पिता?

आवा समाज के बारे में एक और बेहद अनोखी सांस्कृतिक मान्यता दर्ज की गई है. कुछ अध्ययनों के अनुसार, उनके पारंपरिक विश्वास में एक बच्चे के विकास में एक से अधिक पुरुषों के योगदान की अवधारणा मिलती है. इसे मानवशास्त्र में बहु-पितृत्व कहा जाता है.

इसका मतलब यह नहीं है कि वैज्ञानिक रूप से बच्चे के कई जैविक पिता होते हैं. यह उनकी पारंपरिक सांस्कृतिक मान्यता और सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा विचार है.

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बंदर के बच्चे को भी पालते हैं

आवा समुदाय और जंगल के जानवरों के बीच रिश्ता भी बेहद दिलचस्प है.अगर शिकार के दौरान किसी मादा बंदर की मौत हो जाए और उसका बच्चा बच जाए, तो आवा परिवार कई बार उस बच्चे को अपने साथ ले आते हैं. ऐसे बंदर के बच्चे को परिवार के सदस्य की तरह पाला जाता है.

मानवशास्त्रीय विवरणों में आवा महिलाओं द्वारा बंदर के बच्चों की देखभाल और उन्हें स्तनपान कराने तक का उल्लेख मिलता है. यानी जिस बंदर का शिकार जंगल में किया जाता है, उसी प्रजाति का अनाथ बच्चा उनके घर में परिवार का हिस्सा बन सकता है.

जंगल में जानवरों की आवाज से करते हैं शिकार

आवा लोग जंगल के माहौल और जानवरों को पहचानने में बेहद माहिर माने जाते हैं. उनके पारंपरिक शिकार ज्ञान में जानवरों की आवाज की नकल करना भी शामिल है.जंगल में शिकारी अलग-अलग आवाजों से यह समझने की कोशिश करते हैं कि आसपास कौन सा जानवर मौजूद है. यह ज्ञान पीढ़ियों से आगे बढ़ता आया है.उनकी जिंदगी में जंगल सिर्फ रहने की जगह नहीं है. जंगल ही उनका भोजन, रास्ता, घर और संस्कृति है.

फिर जंगल से बाहर क्यों आए?

यही इस पूरी घटना का सबसे बड़ा सवाल है.

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आवा आम तौर पर बाहरी लोगों से दूरी बनाए रखते हैं. लेकिन हाल के वर्षों में उनके जंगल में अवैध लकड़ी काटने वालों, शिकारियों और पशुपालकों की घुसपैठ बढ़ने की चिंता जताई गई है. अधिकार संगठनों का मानना है कि बाहरी दबाव ने उनके पारंपरिक इलाके को प्रभावित किया है और संभव है कि इसी वजह से इस समूह को खाने की तलाश में बाहर आना पड़ा हो.

हालांकि, अधिकारियों के पास अभी यह साबित करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है कि वे वास्तव में किस वजह से बाहर आए थे. कुछ स्थानीय लोगों ने समूह के बच्चों और बुजुर्गों की शारीरिक स्थिति को लेकर भी चिंता जताई है.

बाहर की दुनिया से संपर्क भी खतरनाक

आवा जैसे अलग-थलग समुदायों के लिए बाहरी लोगों से संपर्क सिर्फ सामाजिक बदलाव का मामला नहीं है. बीमारियों का खतरा भी बेहद गंभीर है.बाहरी दुनिया की सामान्य संक्रामक बीमारियों के संपर्क में ऐसे समुदायों की आबादी पहले कम रही है. इसलिए संक्रमण उनके लिए गंभीर परिणाम पैदा कर सकता है.

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