पाकिस्तान 'टेरर एक्सपोर्ट' करने के लिए जाना जाता है. लेकिन उसने ई-रिक्शा का निर्यात कब से शुरू कर दिया? पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स ने खुद को शर्मिंदा करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है. उनका दावा है कि मनीला में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मेड इन पाकिस्तान' ऑटो-रिक्शा की सवारी की. हालांकि सच्चाई कुछ और ही है. वह वाहन भारत की बजाज ऑटो द्वारा बनाया गया एक विशेष रूप से सजाया गया थ्रीव्हीलर था.

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मंगलवार को मनीला में गाला डिनर के लिए पहुंचते समय प्रधानमंत्री मोदी और दुनिया के कई अन्य नेता विशेष रूप से सजाए गए तिपहिया वाहनों में सवार हुए. फिलीपींस की 'जीपनी' (jeepney) से प्रेरित कलाकृतियों वाले इन रंग-बिरंगे वाहनों का इंतजाम शिखर सम्मेलन के मेजबान देश ने किया था. फिलीपींस में सार्वजनिक वाहनों पर इस तरह की कलाकृतियां अक्सर देखने को मिल जाती हैं.

पीएम मोदी की ई- रिक्शा सवारी के पीछे का सच

जब पीएम मोदी के सजे-धजे तिपहिया वाहन में सवारी करने के वीडियो वायरल हुए, तो कुछ पाकिस्तानी हैंडल्स ने इसे पाकिस्तान में बना वाहन बताने की कोशिश की. लाहौर के पत्रकार हम्माद हसन ने ट्वीट किया, "नरेंद्र मोदी ने आसियान शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान में बने ई-रिक्शे की सवारी की." कई अन्य अकाउंट्स ने भी इस दावे को आगे बढ़ाया.

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पाकिस्तानियों का ये दावा एक ही बात पर आधारित था. पिछले महीने पाकिस्तानी ऑटो कंपनी साज़गार - जो तिपहिया वाहन बनाती है - ने फिलीपींस के लगुना में अपनी पहली विदेशी निर्माण इकाई खोली. यह दक्षिण-पूर्व एशिया में विस्तार करने की कंपनी की योजनाओं का हिस्सा था.

हालांकि आसियान शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं को लाने-ले जाने के लिए इस्तेमाल किए गए तिपहिया वाहन भारत की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी बजाज द्वारा बनाए गए थे. इन मॉडिफाइड वाहनों के क्लोज़-अप वीडियो में, उनके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर बजाज का लोगो साफ तौर पर दिखाई दे रहा था.

The auto that was used last night at the #ASEAN to ferry leaders including @narendramodi at the Gala dinner was Indian - Bajaj auto https://t.co/xgpxqYAYuO — Snehesh Alex Philip (@sneheshphilip) November 17, 2026

एक बार पाकिस्तानियों ने एक्स पर जैसे ही ये दावा किया, इंडियन हैंडल्स ने उन्हें तरीके से सबक सिखाया.

एक यूजर ने ट्वीट किया, "सोचिए भारत की उपलब्धियों का दावा करने के लिए कोई इतना बेताब हो सकता है कि एक तिपहिया वाहन (थ्री-व्हीलर) को ही अपना बता दे. भारत निर्माण करता है, और पाकिस्तान गलत पहचान बताता है."

एक अन्य यूजर ने लिखा, "बजाज ऑटो: 'मेड इन इंडिया', और पूरे पाकिस्तान की जमकर खिंचाई कर दी."

2015 में फिलीपींस के बाजार में कदम रखने वाली बजाज वहां के थ्री-व्हीलर बाजार में एक जाना-माना नाम बन चुकी है. कंपनी के पास वहां कई असेंबली यूनिट्स और डीलरों का एक बड़ा नेटवर्क है. यह अपने वाहनों का निर्यात 70 से अधिक देशों में करती है.

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प्रोपगैंडा चलाने में माहिर पाकिस्तान के लिए इस सच्चाई को पचाना मुश्किल होगा. यह ताजा घटना दिखाती है कि तथ्यों की जांच होने पर इस तरह का प्रोपगैंडा कितनी जल्दी धराशायी हो सकता है.

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