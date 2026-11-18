कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने ह्यूमन को साल का शब्द 2026 चुना है. यह चुनाव ऐसे समय में हुआ है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बढ़ते इस्तेमाल के बीच इंसानों और मशीनों की सीमाओं पर दुनिया भर में बहस तेज हो रही है.

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डिक्शनरी के मुताबिक, ह्यूमन का मतलब उन खूबियों, कमियों और भावनाओं से है जो इंसानों में होती हैं, न कि देवताओं, जानवरों या मशीनों में. नौकरियों, रचनात्मकता, शिक्षा और मानवीय रिश्तों पर एआई के असर को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं. तकनीक से स्वास्थ्य सेवाओं और कामकाज की क्षमता में सुधार की उम्मीद है, लेकिन सवाल यह भी है कि कौन सी भूमिकाएं और खूबियां केवल इंसानों तक सीमित रहनी चाहिए.

ह्यूमन क्यों बना साल का शब्द.

कैम्ब्रिज डिक्शनरी का यह चुनाव इंसान होने के मायने पर बढ़ती चर्चा को दिखाता है. एआई की क्षमताएं बढ़ने के साथ यह सवाल सामने आ रहा है कि इंसानी फैसले, संवेदना, रचनात्मकता और आपसी जुड़ाव को लोग कितना महत्व देंगे.

नौकरियों और इंसानी पहचान पर उठे सवाल.

माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक और गेट्स फाउंडेशन के अध्यक्ष बिल गेट्स ने देखभाल से जुड़ी भूमिकाओं समेत उन नौकरियों को ऑटोमेशन से बचाने की बात कही, जिन्हें उन्होंने इंसानों के लिए आरक्षित नौकरियां कहा.

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इस चुनाव पर गेट्स ने कहा, “एआई हमें इस बारे में ज्यादा गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर रहा है कि इंसान होने का क्या मतलब है.” उन्होंने कहा कि एआई की सफलता इस आधार पर मापी जानी चाहिए कि वह इंसानों की जिंदगी में कितना सुधार करता है.

कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एआई प्रशासन और मानवाधिकार मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर रेचल एडम्स ने कहा कि एआई इंसानी पहचान से जुड़े बुनियादी सवालों को फिर सामने ला रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि इससे पहले से मौजूद असमानताएं बढ़ सकती हैं, लेकिन एआई में उन्हें दूर करने की क्षमता भी है.

कैम्ब्रिज में विज्ञान के दार्शनिक डॉक्टर टॉम मैक्लेलैंड ने चेतना, रचनात्मकता और करुणा समेत उन बातों पर सवाल उठाए जो इंसानी और कृत्रिम दिमाग को अलग करती हैं. उन्होंने युवाओं से कहा कि एआई का भविष्य पहले से तय नहीं है और समाज अब भी फैसला कर सकता है कि यह तकनीक किस तरह विकसित होगी.

डीपफेक और एआई से बनी कला पर बढ़ी बहस.

2026 में इंसान होने को लेकर बहस सिर्फ तकनीक और रोजगार तक सीमित नहीं रही. नोबेल पुरस्कार विजेता जेफ्री हिंटन ने चेतावनी देते हुए कहा, “हम एलियन प्राणी बना रहे हैं. मैं स्वार्थी बनने और इंसानों को चुनने के लिए तैयार हूं.”

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अभिनेत्रियों स्कारलेट जोहानसन और केट ब्लैंचेट, संगीतकार बिली इलिश और लेखकों जोडी पिकोल्ट और जोनाथन फ्रांजन ने भी एआई मंचों पर इंसानों की बनाई सामग्री के बिना मंजूरी इस्तेमाल के खिलाफ अभियानों का समर्थन किया.

लेखक एंडी वियर ने सवाल उठाया कि क्या वह पूरी तरह इंसानी लेखकों की आखिरी पीढ़ियों में शामिल हो सकते हैं. वहीं, अभिनेता मैथ्यू मैककोनहे और गायिका टेलर स्विफ्ट ने अपनी आवाज और तस्वीरों को बिना मंजूरी डिजिटल तरीके से दोहराए जाने से बचाने के लिए उनके ट्रेडमार्क की दिशा में कदम उठाए.

एआई सुरक्षा और पी डूम की चर्चा.

हगिंग फेस से जुड़ी हैकिंग की घटना और एंथ्रोपिक के व्हिसलब्लोअर जैकब कॉक्सन की चेतावनियों के बाद एआई सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं ने भी ध्यान खींचा. इंसानियत को एआई से खत्म होने की आशंका बताने वाला शब्द पी डूम भी आम चर्चा में शामिल हो गया.

ऑरा फार्मिंग और लुक्समैक्सिंग जैसे नए शब्द.

कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2026 में इंटरनेट संस्कृति और सोशल मीडिया के बदलते रुझानों को दिखाने वाले कई लोकप्रिय शब्द भी जोड़े. इनमें एयर जेल, ऑरा फार्मिंग और लुक्समैक्सिंग शामिल हैं.

एयर जेल का मतलब किसी जानवर के अनचाहे व्यवहार को रोकने के लिए उसे जमीन से ऊपर उठाकर रखना है. ऑरा फार्मिंग का मतलब ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाने की कोशिश करना है, जिसकी दूसरे लोग तारीफ करें. लुक्समैक्सिंग का मतलब खुद को शारीरिक रूप से ज्यादा से ज्यादा आकर्षक बनाने की कोशिश करना है.

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साल का शब्द बनने की दौड़ में एजेंट, होलसम और एनालॉग भी शामिल थे. एजेंट का मतलब ऐसा एआई तंत्र है जो स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है. होलसम ऐसी चीज को बताता है जो जीवन को शारीरिक, नैतिक या भावनात्मक रूप से बेहतर बनाती है. एनालॉग का मतलब ऐसी गतिविधियों से है जिनमें डिजिटल तकनीक शामिल नहीं होती.

डिक्शनरी भविष्य में शामिल करने के लिए तीन और शब्दों पर नजर रख रही है. इनमें वेदर व्हिपलैश का मतलब मौसम की बेहद अलग स्थितियों के बीच अचानक बदलाव है. फोबो का मतलब एआई के कारण बेकार हो जाने का डर है. डस्किंग का मतलब आराम के लिए दिन की रोशनी को अंधेरे में बदलते हुए देखना है.

कैम्ब्रिज डिक्शनरी के शब्द विशेषज्ञ कॉलिन मैकिंटोश ने कहा कि एआई के बढ़ते इस्तेमाल ने इस सवाल में लोगों की दिलचस्पी फिर बढ़ा दी है कि इंसानों को मशीनों से क्या अलग करता है. उनके मुताबिक, ह्यूमन का चुनाव इसी बदलती चर्चा को सामने रखता है. यह चुनाव एआई के दौर के उस अहम सवाल को दोहराता है कि मशीनों की क्षमता बढ़ने के साथ इंसानी फैसलों, संवेदना, रचनात्मकता और जुड़ाव की जगह क्या होगी.

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